Обзор Vsmart Live. Новый флагманский смартфон от компании VinSmart

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию флагманский смартфон вьетнамской компании VinSmart, которая буквально недавно объявила о своем официальном дебюте на российском рынке. Встречайте, перед вами модель Vsmart Live. В нашем распоряжении версия 6/64 Гб, которая обойдется покупателям в 16990 рублей.

Комплект поставки

Смартфон Vsmart Live

Силиконовый чехол

Адаптер питания

Кабель USB Type-C

Наушники

Ключ для извлечения SIM

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. В комплект поставки включено все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится следующее:

Внешний вид

Компания VinSmart привезла в Россию сразу 4 смартфона, которые, как нам кажется, сумеют покорить наш рынок не только своей низкой ценой, но и отличным функционалом. В наших руках флагман компании, модель Vsmart Live. Разработчики отлично проработали дизайн устройства, который сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей.

Лицевую часть практически полностью занимает 6.2-дюймовый дисплей с узкими рамками. Здесь же можно увидеть 20 Мп селфи-камеру. Пользователям понравится экранный сканер отпечатка пальца, который все чаще используется в современных смартфонах.

На противоположной стороне разместилась тройная основная камера. Покупателям дается возможность приобрести смартфон в различных цветах: «Белый перламутр», «Синий океан» и «Черная полночь».

Слева расположен лоток под 2 SIM. Слот для карты памяти, к сожалению, отсутствует. Однако 64 Гб, как нам кажется, вполне достаточно для полноценной работы.

Справа традиционно можно увидеть качельку громкости и кнопку вкл/выкл.

Разъем для подключения наушников перекочевал на нижнюю грань смартфона и расположился рядом с микрофоном, динамиком и разъемом USB Type-C для зарядки.

В комплекте со смартфоном можно найти силиконовый чехол, позволяющий предотвратить устройство от царапин. Лично нам показалось, что данный чехол лишь портит дизайн смартфона и скрывает всю красоту использованных красок.

Экран

6.2-дюймовый AMOLED-дисплей занимает практически 90% фронтальной поверхности. Соотношение сторон составляет 18,6:9, что позволило полностью избежать каких-либо ограничений и наслаждаться четкой и насыщенной картинкой.

Начинка

Углы обзора дисплея отличные. Яркости экрана более чем достаточно, чтобы использовать смартфон даже в солнечную погоду. Для защиты дисплея разработчики использовали стекло Asahi Glass. Сенсорная составляющая отлично реагирует на касания.Устройство работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 675 (11 нм, 2 ГГц, Adreno 612). На борту 6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Есть возможность приобрести версию 4/64 Гб, которая обойдется покупателям на 2 000 рублей дешевле.

Несмотря на свою невысокую стоимость, смартфон обзавелся мощной начинкой, позволяющая не только использовать устройство для рабочих целей, но и играть в требовательные игры. Pubg удалось запустить на максимальных настройках графики и поиграть ее без всяких зависаний. Другими словами, Vsmart Live не уступает по своим возможностям многим флагманским решениям, что не может не порадовать.

Связь

Vsmart Live поддерживает практически весь спектр используемых в России частот. На протяжении всего времени пользования устройством у нас не возникло никаких проблем с работой смартфона. Связь держалась уверенно и не прерывалась.

Аккумулятор

Камера

Не хватает лишь модуля NFC для бесконтактной оплаты. В остальном смартфон показал отличные результаты в работе.За автономность устройства отвечает аккумулятор мощностью в 4000 мАч. Полной зарядки хватает на полноценный рабочий день. На максимальной нагрузке заряд аккумулятора продержался около 6 часов.20 Мп фронтальная камера показывает отличные результаты в работе. Любителям селфи данный смартфон точно понравится. Есть несколько простых режимов для камеры и стикеры дополненной реальности, которые позволят развеселить ваших друзей.

Тройная основная камера с 48-Мп основным, 8-Мп широкоугольным (120 градусов) и 5 Мп портретным объективами с AI-настройками также показывает отличные результаты в работе. Внимание покупателей привлечет возможность записывать видео в разрешении 4K. Разработчики также добавили дополнительные возможности для записи видео, такие как: ускоренная, замедленная съемка. Камера позволяет забыть о испорченных кадрах и действительно создавать высококлассное фото и записывать качественные видео ролики. Далее предлагаем ознакомиться с примерами фото:

Софт

Vsmart Live работает на базе ОС Android 9 Pie. Однако разработчики обещают, что в скором времени появится обновление до Android 10. Порадовало то, что производитель предлагает приобрести фактически чистую систему, где нет множество предустановленных приложений, которыми вряд ли кто-то вообще пользуется.

Итоги

Особенности

Сеть: GSM (B2/3/5/8), CDMA (BC0), WCDMA (B1/2/5/8), FDD-LTE (B1/3/5/7/8), TDD-LTE (B38/39)

Платформа: Android 9 Pie

Дисплей: 6,2", 18,6:9, 2232 x 1080 точек, 400ppi, 100:1, защитное стекло Asahi Glass

Камера: тройная с поддержкой AI, 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (f/2.2) + 5 Мп (f/1.9), светодиодная вспышка, запись видео 4K@30fps

Фронтальная камера: 20 Мп, f/2.0, запись видео 1080р@30fps

Процессор: 8 ядер, 11 нм, Kryo 460, до 2 ГГц, Snapdragon 675

Графический чип: Adreno 612

Оперативная память: 4/6 ГБ LPDDR4

Внутренняя память: 64 ГБ

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou

Bluetooth 5.0

Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), 2,4/5 ГГц

USB Type-C

Два слота nano-SIM

Сканер отпечатков пальцев в экране

Аккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка

Размеры: 152 x 74,4 x 8,3 мм

Вес: 170 г

Присутствуют лишь стандартные приложения. Другими словами, разработчики дали возможность самостоятельно установить все необходимое и существенно сэкономить память смартфона.Подводя итоги по смартфону Vsmart Live следует отметить, что компания VinSmart только пришла на Российский рынок, а уже сумела удивить многих своими недорогими и в то же время многофункциональными устройствами и флагман Vsmart Live прямое тому доказательство. Среди плюсов следует отметить следующее: привлекательный дизайн, качественные материалы и сборка, мощный аккумулятор, хорошая камера и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Vsmart Live, как нам кажется, бьет большинство конкурентов на повал и достоин внимания покупателей.