Обзор Warhammer 40,000: Mechanicus. Для фанатов серии

Процесс боя

Я длительное время пытался написать обзор на Warhammer 40,000: Mechanicus, но никак не мог придумать, с чего начать. Это игра по громадной вселенной, по которой уже сделали целое море игр, выпустили массу книг, мультфильмов и прочего контента. Очередная игра должна зацепить игроков чем-то таким, чего нет у других разработчиков, и я долго не мог понять, чем же проект зацепил меня. Теперь у меня есть ответ на данный вопрос и я готов рассказать вам обо всех деталях этой увлекательной игры.

Сражения занимают ключевую роль в игре Warhammer 40,000: Mechanicus, так как помимо сюжета сюда геймеры приходят еще и за сложными боями. Благо, разработчики в начале прохождения рассказывают нам обо всех важных деталях игрового процесса, позволяя нам не путаться в действиях и сражаться с врагами с определенной базой знаний. Процесс обучения сложно назвать многогранным, но он есть и за это спасибо. Разработчики в виде диалогов раскатывают нам о ходах, атаках и прочих особенностях виртуального сражения. Все игровой поле разделено на квадраты, по которым персонажи могут передвигаться. Вам нужно рассчитывать силы, чтобы правильно подходить к врагу, прятаться за укрытиями и наносить смертоносные удары. Конечно, получаться будет далеко не всегда, но после нескольких часов геймплея все становится на свои места и воевать будет гораздо приятнее.

Сюжетная линия

Во время боя стоит учитывать некоторые особенности вашего отряда, которые влияют на сражение. Например, есть персонажи, которые наносят удар только оружием ближнего боя. То есть, вы должны так использовать энергию этого персонажа, чтобы он добрался до своей цели почти вплотную и нанес удар топором. Также стоит учитывать, что если персонаж использует только огнестрельное оружие, то он не может стрелять в упор и подводить его настолько близко не нужно. Не забывайте про ландшафт и прочие особенности карты, ведь это позволяет не только обхитрить противника, но и самому не попасть в западню. Фактически, игра дает вам громадные просторы для реализации своих идей и тактик, только для этого нужно сначала выучить все особенности вашего отряда. Ведь без этих знаний вы не сможете эффективно нападать или обороняться. Для фанатов тактических сражений здесь настоящий рай — все очень круто и качественно реализовано.

Итог

Конечно, ожидать какой-то невероятной драматургии или невероятных сюжетных поворотов от Warhammer 40,000: Mechanicus не стоит. Разработчики явно делали большой упор на тактические и разнообразные сражения, чтобы фанаты получали от этого максимум удовольствия. Но, сюжетная линия здесь тоже достаточно интересная и увлекательная, она позволяет взглянуть на уже знакомые вам фракции под другим углом. Если вчитываться в диалоги между персонажами и знать хотя бы немного о предыстории этих персонажей и их мотивации, то процесс прохождения становится гораздо более увлекательным. Хотелось бы еще красивых кат-сцен, но это уже другая история.

Я могу с уверенностью сказать, что Warhammer 40,000: Mechanicus подойдет заядлым фанатам франшизы Warhammer 40,000, которые уже устали от кучи проектов по этой серии и хотят чего-то необычного, свежего. В этом плане игра отлично себя зарекомендовала и предоставила уникальную историю виртуального мира. Сражения интересные, красочные, они требуют от вас внимания и тактических заготовок. Могу также порекомендовать проект тем, кто просто любит тактические сражения и получает от этого свою долю удовольствия. Для вас приготовили очень крутой проект с хорошей графикой.