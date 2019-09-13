Обзор Witch Hunt. Охота на ведьм

2019-09-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Witch Hunt; [68]
Сегодня речь пойдет об игре про охоту, только охота эта не на животных, как мы привыкли, а на монстров разного калибра. Вам нужно научиться с ними воевать, побеждать их в бою и точно стрелять, чтобы местный городок спал спокойно. Будет довольно трудно, но мы постараемся объяснить вам, почему игра стоит времени и сил. Такого на рынке просто нет.

Геймплей

В самом начале игры у вас будет всего пистолет, ружье и сабля для атаки в ближнем бою. Именно с этими орудиями убийства вы и будете искать нечисть, но стоит понимать, что игра делалась в сеттинге 18-го века и автоматического оружия тогда не было. Так что у пистолета один выстрел и у ружья столько же, после чего оружие нужно перезарядить. Естественно, если вы выстрелили и не попали по цели, либо не смогли ее поразить одним точным попаданием, то враг вас заметит и начнет атаковать, а перезарядка отнимает довольно много времени. Именно по этой причине нужно уметь стрелять точно в цель, плюс не забывайте про саблю — она наносит довольно много урона и не требует перезарядки. Выстрелили, потом достали саблю и добили врага точным ударом. Поверьте, враги не прощают ошибок и если стрелять мимо, то ничего не получится — противники настигнут вас и разорвут на части. В этой игре нужно действовать предельно аккуратно.

Развитие

Стоит отметить, что в игре есть развитая ролевая система и вы постепенно будете развиваться, улучшая своего персонажа. Например, накопив определенное количество денег можно купить броню, позволяющую выдерживать удары противников, плюс есть книги магии для изучения магических заклинаний, есть даже серебряные пули и механика распятий. То есть, оружие из базового арсенала постепенно улучшается, появляются новые варианты атаковать противника и все в таком духе. Разработчики решили не выходить из аутентичного сеттинга и отказались добавлять сюда оружие из будущего, что серьезно ограничило их возможности, но и этого предостаточно, чтобы не скучать. Стоит понимать, что развитие персонажа и стрельба не являются основными элементами геймплея. Ведь вы охотник и на свою цель нужно именно охотиться, а не бегать вокруг и палить по всему подряд.

Атмосфера

Очень важно понимать, что эта игра является стимулятором охоты, а уже потом хоррором, так что если вы хотите банально стрелять, то посмотрите в сторону другого проекта. Здесь же у нас именно симулятор — нужно выслеживать цель, делать засады, изучать местность, искать уязвимые места, нападать на врага неожиданно и использовать все преимущества окружающей среды. Если вы хотите побеждать, то к каждому пункту данного плана нужно относиться серьезно и аккуратно — враги легко найдут вас, если вы будете шуметь или просто палить во все стороны, да и местность изучать стоит аккуратно. Также не забывайте, что здесь максимально гнетущая атмосфера — звуки, цветовая палитра и окружение говорят нам о том, что виртуальный мир не очень приветливый. Благо, это отлично играет в сторону атмосферы, так как в нее легко и очень быстро погружаешься.

Итог

Довольно необычная игра — в большинстве хорроров мы играем роль жертвы и стараемся выжить, убегая от противников и прячась по углам. Здесь же вы выступаете в роли охотника и довольно спокойно уничтожаете нечисть, если все делать правильно. Конечно, будут и провалы, к этому нужно быть готовым, но в целом игра настолько интересная, что на какие-то мелочи просто не обращаешь внимания. Игра мне очень понравилась и для фанатов охоты, которые еще и ужастики любят, проект точно подойдет на сто процентов. Главное научитесь стрелять.

Комментарии и отзывы Witch Hunt
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