Обзор Witch It. Прятки на новый лад

В последнее время разработчики всё чаще стали выпускать проекты, в которых компания игроков делится на две команды и начинает охоту друг на друга. Это простая и проверенная годами механика позволяет привлекать море игроков, заинтересовывать их необычным геймплеем и радовать друзей возможностью повеселиться на одной карте. Сегодня у меня на обзоре именно такая игра — она очень увлекательная, при этом простая в освоении и не требовательная к мощности вашего компьютера. Этого предостаточно, чтобы можно было с удовольствием бегать, прятаться и искать.

Кастомизация

Стоит сказать, что разработчики весьма умно поступили с кастомизацией персонажей — пользователь при всем желании не сможет получить преимущество за счет приобретения новых скинов. То есть, любой предмет в игре является исключительно косметическим — он меняет внешность персонажа, но совершенно не влияет на его параметры, умения и прочие моменты. Благодаря этому опытные игроки, конечно, выглядят в игре более привлекательно, но на игровом процессе это никак не сказывается и новый игрок может так же хорошо себя ощущать, как и опытный пользователь. Это приятный бонус, на который стоит обратить своё внимание.

Геймплей

В основе игрового процесса лежит обычная игра в прятки, только здесь всё, конечно же, куда сложнее и запутаннее. Начнем с того, что игроки деляться на две команды — есть ведьмы, которым нужно будет прятаться, и охотники, которые этих ведьм будут искать. Играя за ведьму вы можете пробежаться по карте, найти какой-то уютный уголок и превратиться в тот предмет, который есть рядом — это так называемая система пряток. У охотника же после старта уровня есть только одна цель — найти ведьм, которые спрятались на карте, и поймать их. Для этого можно бросаться по любым предметам, запускать курицу для поиска в радиусе спрятанных ведьм и просто логически соображать. Правда, иногда перехитрить тот или иной класс довольно трудно, так что игроку придётся уйму времени тратить на то, чтобы довести команды до победы. С другой стороны, не могу сказать, что это скучно — каждый раз игра преподносит новые интересные события.

Локации

Серьезным преимуществом проекта является отношение разработчиков к картам — они отлично проработаны и дают возможность действительно интересно спрятаться, чтобы противник вас никогда не обнаружил. Это важно, так как если бы карта была слишком простой и понятной, то игроку было бы тяжело спрятаться, а значит, был бы дисбаланс в отношении ведьм. При наличии больших пространств с приличным количеством различных предметов, в которые ведьма может превратиться, игра становится более интересной и многогранной. Особенно мне понравилась игра с цветами — локация вроде темная и пасмурная, но при этом очень яркая, сочная и увлекательная. В целом, разработчиков за проработку виртуального мира могу только похвалить, ведь играть очень и очень интересно. Хотя, наверное, если наиграть часов сто, то всё это выучишь и тогда удовольствия будет чуточку меньше.

Итог

Могу честно сказать, что мне игра очень понравилась своим темпом — здесь короткие раунды по несколько минут, карты большие, но при этом не настолько, чтобы геймер сидел и просто дремал в ожидании окончания забега. Нет, здесь нужно активно двигаться, следить за передвижениями союзников, думать, придумывать какие-то хитрости и постоянно изучать особенности каждой локации. На каждой карте есть хитрые места, о которых охотники обычно даже не подозревают, и если такие места знать, то горы опыта за победу вам гарантированы. Обязательно стоит попробовать вместе с друзьями, это очень весело.
Комментарии и отзывы Witch It
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