Обзор Xiaomi Mi 9T 6/128GB. Флагманский смартфон с выдвижной селфи-камерой

Согласитесь, развитие смартфонов практически не остановить и буквально каждый день на свет появляется огромное количество различных устройств. Однако некоторые из них требуют к себе особого внимания. Буквально недавно был представлен новый смартфон от компании Xiaomi, который попал в наши руки. Встречайте, перед вами смартфон Mi 9T, старшая модель с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памятью.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Смартфон Xiaomi Mi 9T

Ключ для извлечения SIM

Адаптер питания

Кабель USB Type-C

Защитный чехол

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Тип экрана: цветной AMOLED, сенсорный

Диагональ: 6.39 дюйм.

Размер изображения: 2340x1080

Число пикселей на дюйм (PPI): 403

Соотношение сторон: 19.5:9

Количество основных камер: 3

Разрешения основных камер: 48 МП, 8 МП, 13 МП

Диафрагмы основных камер: F/1.75, F/2.40, F/2.40

Функции основной камеры: автофокус, лазерный, режим макросъемки, оптический Zoom 2x

Макс. разрешение видео: 3840x2160

Фронтальная камера: 20 МП

Аудио: MP3, AAC, WAV, WMA

Разъем для наушников: 3.5 мм

GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC

Спутниковая навигация: GPS/ГЛОНАСС/BeiDou

Cистема A-GPS

Процессор: Qualcomm Snapdragon 730

Количество ядер процессора: 8

Видеопроцессор: Adreno 618

Объем встроенной памяти: 128 Гб

Объем оперативной памяти: 6 Гб

Емкость аккумулятора: 4000 мАч

Функция быстрой зарядки

Датчики: освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца

Внешний вид

Как мы уже и говорили, в нашем распоряжении модель со 128 Гб встроенной памяти в синем цвете. Также доступна и версия с 6/64 Гб. Как нам кажется, дизайн смартфона сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей.

Внимание привлекает переливающаяся синяя расцветка на задней крышке смартфона. Выглядит очень эффектно. В верхней зоне можно увидеть блок основной камеры сразу с тремя объективами и светодиодную вспышку.

Все грани закруглены и к качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На верхней гране выдвижной блок фронтальной камеры со светодиодным индикатором состояния работы. Рядом размещен разъем 3.5 мм под наушники. Камера выезжает довольно быстро и также шустро прячется обратно внутрь.

Снизу расположен выдвижной лоток под 2 nanoSIM, динамик, USB Type-C и основной микрофон. Слота под microSD нет, однако, для чего она? Ведь на борту 128 Гб встроенной памяти, чего, как нам кажется, более чем достаточно для полноценной работы.

Слева нет никаких элементов управления.

Справа расположилась качелька громкости и кнопка вкл/выкл.

На лицевой стороне обосновался 6.39 дюймовый экран. Было использовано закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5. Экран практически целиком покрывает лицевую часть смартфона, если не считать закругленные грани девайса.

Пользователям понравится то, что сканер отпечатка пальцев расположился прямо на экране смартфона, что существенно упрощает его разблокировку.

Держать данный смартфон в руках одно удовольствие. Сразу же появляется ощущение, что в вашем распоряжении действительно флагманское решение.

Экран

Для тех, кто боится повредить корпус смартфона разработчики добавили в комплект поставки специальный чехол с матовым покрытием. Однако, как нам кажется, он, наоборот, лишь портит всю красоту использованных красок.Что-что, а вот экран в данном смартфоне заслуживает отдельного внимания. 6.39 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей сумеет удивить вас уже после первого включения. Углы обзора на высоте, а яркости достаточно даже для комфортного использования смартфона в яркий солнечный день.

Экран не бликует и отличается своей высокой контрастностью. Цвета насыщенные и четкие.

Начинка

За работу Xiaomi Mi 9T отвечает мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730. Да, это не самый топовый вариант, однако данного решения достаточно, чтобы опередить большинство новинок по своим показателям.

Графика Adreno 618 дает возможность наслаждаться современными играми на высоких настройках графики.

Связь

Аккумулятор

Смартфон поддерживает практически весь спектр используемых в России частот. В «вооружении» даже есть VoLTE. Передача голоса чистая благодаря шумоподавлению. Присутствует даже NFC с бесконтактными платежами.Xiaomi Mi 9T обзавелся мощным аккумулятором в 4000 мАч. Полной зарядки хватает на полноценный рабочий день. Кроме того, благодаря поддержке технологии быстрой зарядки вы легко сумеете, в случае необходимости, подзарядить свое устройство. Ниже можете ознакомиться с результатами тестирования.

Камера

В Xiaomi Mi 9T используется тройная камера с 48 Мп широкоугольным объективом от Sony со сверхвысоким разрешением вместе с 8 Мп телеобъективом и 13 Мп сверхширокоугольным объективном, что позволяет создавать невероятно четкие фотографии. Все модули получили разное фокусное расстояние и быстрое переключение между камерами. Кроме того, в приложении доступны различные творческие режимы фото и видеосъемки. Пользователям понравится возможность записывать замедленное видео с частотой 960 к/с.

20 Мп селфи-камера также показывает неплохие результаты в работе. На помощь приходит специальная функция селфи-панорама, которая сумеет уместить в кадре всех ваших друзей.

Софт

Радует то, что с появлением обновления программного обеспечения у Xiaomi никаких проблем не замечается. Понравилось то, что здесь нет множества ненужных приложений, которые занимают память телефона. Другими словами, покупателям будет что изучить и открыть для себя действительно новые возможности.

Итоги

Вряд ли несколько лет назад кто-то мог представить, что Xiaomi сумеет добиться подобных результатов. Xiaomi Mi 9T прямое тому доказательство. В смартфоне есть все необходимое для современного пользователя: мощная начинка, отличный функционал, стильный дизайн и конечно же приемлемая стоимость. Пользователям понравится изогнутый дисплей со скругленными краями и отличная производительность. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность смартфона, нам выявить не удалось. В любом случае, разработчикам следует отдать должное за качественный и достойный внимания покупателей смартфон.