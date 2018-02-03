Обзор Xilence xpf120.r и Titan TFD-12025H12ZP/KE(RB). Сравнение корпусных вентиляторов

Комплект поставки

Всем привет! Давненько у нас не было подобных сравнений и тестирования интересных железяк для настольного компьютера (да-да, мы читаем комментарии и видим, чего вам не хватает), так что сегодня я решил рассказать вам о двух вентиляторах. Мы сравним две модели - Xilence xpf120.r и Titan TFD-12025H12ZP/KE(RB) и расскажем вам о том, насколько они хорошо продувают ваш корпус воздухом, насколько они тихие, какая комплектация и в самом конце я подведу свои собственные итоги, чисто субъективные, где расскажу о том, стоит ли покупать данные вентиляторы себе в компьютер.И, что самое интересное, вентилятор Xilence xpf120.r стоит на данный момент около 3 долларов, а Titan TFD-12025H12ZP/KE(RB) стоит около 9 долларов. То есть, модель от компании Xilence стоит в три раза дешевле и это делает тестирование еще более интересным - будет модель с ценником в три раза выше лучше в три раза? Вот сегодня мы все детально протестируем и узнаем. Погнали!Собственно, комплект поставки Xilence xpf120.r можно назвать эталонно-классическим. Здесь в коробке с цветной полиграфией находится вентилятор и винты для установки в корпус. Больше в коробке ничего нет, но, собственно, что вы еще хотели за такие деньги. Я бы еще посоветовал разработчику сделать немного более простой упаковку - она мало кому интересна, а такая цветная полиграфия точно что-то, да стоит и эти расходы можно было бы сэкономить.

Комплект поставки Titan TFD-12025H12ZP/KE(RB) более интересен, хотя, конечно, я не совсем понимаю зачем тратить ресурсы на столь привлекательную упаковку. Здесь прочная бумага, яркий рисунок с эмблемой, все очень круто. Жаль, после установки вентилятора эта коробка пойдет в корзину. И, в комплекте с этим вентилятором нас ждет больше интересных штук - помимо стандартных винтов для установки в корпус у нас так же есть резиновые (из прочной тугой резины) крепления (их еще называют силиконовыми гвоздями), которые позволяют устанавливать вентилятор в корпус без применения винтов. Это сохранит резьбу и если вы планируете часто снимать вентилятор, то это важно, плюс такие крепления гасят вибрацию.

И, что самое приятное, в комплекте идет разветвитель на два вентилятора. Купив два таких, к примеру, вы сможете подключить их в один разъем на материнской плате и регулировать частоту оборотов сразу двух пропеллеров, хотя разъем будет занят всего один. Это просто шикарная штука, которая здесь идет в комплекте.

Дизайн корпуса

Собственно, оценивать вентиляторы по комплекту поставки не совсем уместно, но у более дорогого варианта от Titan есть и силиконовые гвозди, и разветвитель, что явно играет ему на пользу. Пока что ставим балл вентилятору от Titan.Еще один абзац, который не должен влиять на выбор при покупке вентилятора, но внешний вид для многих стал очень важным параметром, так что мы решили этот момент описать. Стоит сразу отметить, что у данных вентиляторов нет подсветки, так что говорить о том, как они круто смотрятся в корпусе не буду.

Вентилятор компании Xilence выполнен в фирменном стиле - черный корпус с красными лопастями вентилятора, по центру нанесен логотип компании. Если у вас черный корпус с красной подсветкой, то такие вентиляторы будут смотреться вполне уместно и красиво, ничего более о дизайне сказать не могу.

Вентилятор компании Titan выглядит менее дерзко и если красный с черным на рынке встречаются часто и найти подходящее железо под данную цветовую схему легко, то вот с белым и темно-синим уже намного сложнее. Корпус выполнен из синего пластика (это определенный оттенок синего), а лопасти белые. Смотрится дорого и чем-то напоминает варианты от Noctua, которые выглядят круто, но их тоже проблематично красиво укомплектовать в корпус. Подсветки, повторюсь, нет, так что больше про дизайн ни слова.

Характеристики

Смею в этом абзаце отдать балл именно Xilence, ведь черный с красным более популярные цвета, да и в корпусе они смотрятся немного интереснее. Но, этот момент уж очень субъективен, если не согласны - не принимайте близко к сердцу.Здесь я бы мог хитро просто вписать характеристики в табличку, дабы вы сами все сравнили и я просто пропустил бы этот абзац. Но, на Мегаобзоре ленивые не работают, так что я пройдусь по всем ключевым пунктам характеристик и сравню их, дабы вам было понятно что из этого важно, а что - нет.Первое - размеры вентиляторов одинаковы. Оба имеют диаметр 120 мм, размеры корпуса составляют 120 на 120 и на 25 миллиметров. Я специально искал вентиляторы одинакового диаметра, дабы сравнение было более точным.

Следующий важный момент - скорость вращения. Чем выше скорость вращения, тем лучше воздушный поток, но и шум повышается. У более доступного варианта от Xilence скорость вращения статичная - 1300 об/мин. Это весьма неплохой результат и его должно быть достаточно для того, чтобы корпус продувало отличным потоком воздуха. У модели от Titan все намного круче, конечно же - здесь скорость составляет от 210 - 2100 об/мин. То есть, при минимальном пороге скорости вентилятор будет продувать корпус лишь немного, но и шума издавать практически не будет. Если ваша система будет находится в режиме простоя, например, то это позволит не издавать лишних шумов, а уже при нагрузке скорость поднимется. И, конечно, пиковая скорость в 2100 не оставляет шансов варианту от Xilence, это на 800 оборотов больше, больше половины оборотов конкурента.

Но, на оборотах все не заканчивается. Важным параметрам является воздушный поток - чем он выше, тем лучше продувается корпус и тем ценнее вентилятор. У Xilence воздушный поток достигает 44.71 CFM, тогда как у Titan этот же параметр составляет 63.59 CFM. То есть, на 50% вариант от Titan продувает ваш компьютер лучше. Это уже важно, ведь от этого параметра зависит температура воздуха внутри корпуса. Хотя, как вы могли заметить, у Titan скорость вращения почти вдвое выше, а воздушный поток лучше лишь на половину.Уровень шума у более доступного вентилятора установлен на уровне 20.5 дБ, он не меняется, ведь скорость вращения здесь статичная. У Titan скорость выращения меняется, так что здесь уровень шума составляет от 5 до 37 дБ. Как вы видите, на максимальной скорости оборотов шум здесь почти вдвое выше, что немного разочаровало. С другой стороны, в простое вы его слышать не будете вообще.Тип подшипника у Xilence гидродинамический, это самый распространенный на бюджетном и среднем уровне вентиляторов тип, он дает приличный уровень шума, плюс работает достаточно долго. У Titan подшипник скольжения, он немного тише, плюс дает вам 60000 часов времени работы. Это громадный период, хотя есть вероятность, что на деле цифра будет немного меньше.

Итог

В кратком итоге, я бы все же отдал за характеристики балл Titan - в плане воздушного потока он круче, есть регулировка скорости, плюс подшипник проживет дольше. С другой стороны, в плане шума на одинаковой скорости вращения, данные вентиляторы будут на равных. Победа исключительно за поток воздуха на максимальной скорости вращения и за 5 дБ в режиме простоя.После установки вентиляторов в корпус своего компьютера и некоторого времени работы, я не пришел к какому-то ясному выводу. С одной стороны - у вентилятора от Titan явно лучше комплект поставки, у него есть возможность регулировать скорость вращения, у него лучше воздушный поток и если купить два таких вентилятора, то вы можете соединить их по разветвителю и подцепить на радиатор CPU, к примеру, вместо штатных.

С другой стороны, на одной и той же скорости вращения лопастей оба вентилятора выдают примерно один и тот же воздушный поток, примерно одинаковый уровень шума. То есть, если вас не пугает шум в 20 дБ, а это совсем не много на самом деле, и вам не так важна регулировка скорости оборотов, то я бы лучше посоветовал вместо одного Titan TFD-12025H12ZP/KE(RB) взять три Xilence xpf120.r, за те же деньги.

Но, если вам все же хочется регулировать скорость вращения и получать 5 дБ в простое, а это практически бесшумная работа, плюс вы хотите поставить вентилятор раз и забыть о нем года на три-четыре, то Titan TFD-12025H12ZP/KE(RB) подойдет куда лучше. Да и на башенный кулер поставить такие вентиляторы вместо штатных будет отличным решением. И, конечно, не во всех корпусах есть место под установку трех-четырех вентиляторов, так что вариант от Titan с его громадным воздушным потоком на максимальной скорости вращения может дать вашему компактному корпусу достаточно возможностей для прохладной работы.

А какой вентилятор выбрали бы вы? Напишите в комментарии!