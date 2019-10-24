Обзор блока питания Fractal Design ION SFX GOLD 650G

Fractal Design работал с Seasonic над дизайном этого продукта, основанного на Seasonic SGX.

Блок питания оснащен 120 мм вентилятором с динамическим подшипником. Есть режим ZERO (0 об/мин), полупассивный режим для низкой нагрузки на систему.

Сертификация модели 80 PLUS Gold Efficiency. Производитель использовал японские конденсаторы.

Блок питания полностью модульный. Имеет полную защиту: защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от понижения напряжения, защита от перегрузки по току и защита от перегрева.

Компания дает 10 лет гарантии на продукт.