Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие "затычки"

2018-01-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - gmb audio MHS-EP-LHR; [169]
Выбор внутриканальных наушников, в народе их называют «затычками» и такое название лично мне нравится куда больше, часто ставит людей в ступор. Вариаций данного типа наушников так много, что вы можете потратить пару часов только на то, чтобы просмотреть все варианты в интернет-магазине, а если углубится в характеристики, дизайн, какие-то особенности, то можно и весь день просидеть.

При этом, подавляющее число пользователей задает вопрос стоимости - есть ли смыл при покупке «затычек» отдавать много денег? Например, есть вариант за две тысячи рублей, а есть за 300 рублей - насколько громадна между ними разница и стоит ли переплачивать почти в десять раз? Ответить на эти все вопросы будет сложно и как-то в отдельной статье я обязательно вам все это расскажу, а пока что давайте посмотрим на тот вариант, который лично меня устроил по всем параметрам.

Мы сегодня решили рассказать о наушниках gmb audio MHS-EP-LHR, как о золотой середине. Это совершенно недорогие наушники, которые порадуют вас качеством сборки, отличными материалами, кабелем плоского типа (он не путается в кармане) и отличным звучанием. Да, я удивился, что за столь небольшую сумму вы получаете вполне приятное и адекватное звучание, чего получить на недорогих наушниках в принципе сложно. Итак, давайте посмотрим что данные наушники из себя представляю, как они звучат и как их стоит слушать.

Комплект поставки

Поставляются наушники в достаточно компактной упаковке, которая позволяет транспортировать наушники и на этом все ее функции заканчиваются. Производитель решил не нагружать нас характеристиками и прочими штуками на коробке, так что спереди нас ожидает прозрачная панель, сквозь которую вы можете увидеть сами наушники, сзади расположена информация о гаджете, но ее там совсем немного.

Стоит отметить, что компактность упаковки - большой плюс. Если вы покупаете наушники на подарок, например, то вам будет проще запаковать это все, если же покупаете для себя, то отдаете деньги именно за наушники, а не за дорогую упаковку. У нас на обзоре уже были наушники, у которых треть цены уходило на коробку и чехольчики.

Внутри коробки находится прозрачная пластиковая формочка с самими наушниками, плюс в небольшом отсеке в отдельном пакетике лежат амбушюры сменные разного размера. Это порадовало, так как у каждого своя форма уха, свой размер ушной раковины и сменные амбушюры позволяют лучше подстроить наушники под себя. Плюс, если правильно подобрать размер амбушюр, то можно получить идеальную звукоизоляцию - для поездок в метро это ультра-важно.

Собственно, больше о комплекте поставки сказать нечего, да и мне намекнули, что я слишком много времени этому разделу уделяют. Погнали дальше!

Дизайн

В плане внешнего вида наушники лично меня порадовали - они выполнены в металлическом корпусе и ощущаются в руках просто шикарно. Я не могу сказать что именно это за материал, но сам корпус наушников выглядит очень круто и дорого, хотя сами наушники достаточно доступные и я как-то даже не ощущал таких возможностей от устройства.

Кабель здесь красный, плоский, весьма прочный и надежный, нет ощущения, что он порвется скоро или что это дешевый материал. Плюс, повторюсь, плоский кабель имеет массу преимуществ и выглядит круто, что тоже важно - внешний вид устройства может и не является самым важным критерием выбора, но в пятерку входит точно.

Очень понравилось, как разработчик реализовал микрофон - он находится не так далеко от наушников и из-за этого не так сильно болтается про ходьбе.

И, конечно, весьма порадовал коннектор - есть защита от перегиба, сама конструкция вызывает чувство надежности и уверенности. Дизайн меня порадовал на все сто процентов.

Звучание

Стоит отметить, что такие наушники покупают не аудиофилы, а обычные пользователи. То есть, если у вас дома проигрыватель стоит за пару тысяч долларов и слушаете вы только музыку высокого качества, а не загруженную из интернета с бесплатных сайтов, то покупать вы будете немного другой тип наушников.

Эти же наушники идеально подойдут для прослушивания музыки в метров, дома, на работе, во время прогулки или поездки. Подключение к смартфону, плееру или компьютеру и слушаете любимую музыку в отличном качестве. Не идеальном, но отличном.

Здесь неплохие средние и нижние частоты, немного проигрывают верхние частоты и бас здесь весьма специфический, но а что вы хотели от внутриканальных наушников. Звук очень чистый, без шума, без искажений, а большего нам и не нужно.

Итог

Могу с уверенностью сказать, что это одни из лучших наушников за свои деньги. При весьма скромной цене, вы получаете отличное качество звука и это уже большое преимущество - большинство конкурентов про той же стоимости звучат намного хуже. Как по мне, звук является самым важным параметром и в этом плане у продукта все хорошо.

Порадовали и дополнительные моменты - кабель прости шикарный, микрофон неплохой и общаться по нему можно вполне, плюс вообще дизайн продукта смотрится достаточно хорошо.

Так что да, я могу рекомендовать эти наушники к покупке - они вас точно попадают и откроют новые ощущения от звучания любимой музыки.

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