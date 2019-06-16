Обзор indivo twinSonance. Беспроводные стереоколонки

2019-06-16, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - indivo twinSonance; [233]
Согласитесь, какие только беспроводные колонки не встречаются в магазинах. Однако, когда дело доходит до их приобретения всегда появляется один и тот же вопрос – а какую модель купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стереоколонки от известного бренда indivo. Встречайте, перед вами модель twinSonance. Эксклюзивным представителем данного бренда на территории России выступает компания «Проект 111». Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя цена на indivo twinSonance, по данным официального сайта компании «Проект 111», составляла 1690 рублей. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводные стереоколонки indivo twinSonance
  • Кабель для зарядки USB – 3.5 мм: 2 шт.
  • Документация

Особенности

  • Версия Bluetooth 4.2
  • Диапазон частот: 120 Гц-17000 Гц
  • Соотношение сигнал-шум: >70 дБ
  • Выходная мощность: 2 х 3 Вт
  • Время работы при полной зарядке аккумулятора: 3-4 часа
  • Время зарядки: 2-3 часа
  • Встроенные батареи Li-Ion 2 х 300 мАч, 3,7 В
  • Громкость воспроизведения регулируется на смартфоне или ноутбуке
  • В комплекте зарядный кабель USB – 3,5 мм

Внешний вид и функционал

Перед нами стильное и привлекающее внимание решение для того, чтобы прослушивать свои любимые музыкальные композиции практически в любом удобном для вас месте. Устройство может работать в одном тандеме со смартфоном, либо ноутбуком при помощи беспроводного подключения Bluetooth.

Для сопряжения колонок необходимо лишь включить их, после чего колонки автоматически синхронизируются между собой. Останется лишь подключить свой смартфон при помощи Bluetooth. Дальность составляет приблизительно около 10 метров, при условии, что между источником сигнала и колонками не будет никаких препятствий.

На лицевой стороне колонок разместились динамики мощностью в 3 Вт каждая. Другими словами, суммарно вы получаете достаточно неплохое звучание и отличный диапазон громкости. Динамики защищены металлической сетчатой решеткой.

Чуть ниже разместился светодиодный индикатор состояния работы.

Корпус динамиков закреплен на специальную прорезиненную ножку, которая предотвращает устройство от скольжения.

На тыльной стороне корпуса размещена кнопка вкл/выкл колонки и разъем 3.5 мм для зарядки.

Чуть ниже можно увидеть логотип indivo.

Колонки получили под свое управление встроенный аккумулятор мощностью в 300 мАч, чего хватает приблизительно до 4 часов работы. Для полной зарядки аккумулятора необходимо потратить около 2-3 часов времени. Как нам кажется, этого более чем достаточно.

Теперь о самом главном – качестве звука. Разработчикам следует отдать должное за настройку звука. Средние и верхние частоты показывают неплохое звучание. Колонки выдают хороший, мощный звук, который не режет уши, даже на максимальном уровне громкости. Низких частот достаточно. Басы мягкие и насыщенные. Они идеально дополняют средние и высокие частоты и не глушат их.

Благодаря своим компактным габаритам колонки indivo twinSonance можно переносить с собой в любое удобное место в своем рюкзаке, либо сумочке.

Итоги

Подведем итоги по беспроводным стереонаушникам indivo twinSonance. Перед нами современное решение, позволяющее оставаться со своими любимыми музыкальными композициями везде. Стильный дизайн, несомненно, привлечет внимание прохожих. Среди плюсов следует отметить следующее: современный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, емкий аккумулятор, отлично настроенный звук и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

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