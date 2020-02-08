Обзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камерой

2020-02-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Alcatel 1S (2020); [238]
В прошлом году компания TCL Communication выпустила довольно удачный бюджетный смартфон Alcatel 1S (2019), который хоть немного и уступал по характеристикам конкуренту Redmi 7A, но брал свое компактностью и более демократичной ценой. В самом начале этого года в продаже появился Alcatel 1S (2020), который также отличается сбалансированным набором параметров и низкой ценой. Давайте подробно разберем его преимущества и недостатки.

Дизайн

Alcatel 1S (2020) выглядит как классический бюджетник конца 2019-начала 2020 года. Передняя панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, довольно узкие боковые и несколько широкая нижняя рамки, задняя панель из шлифованного пластика, в левом верхнем углу которой расположена вертикально ориентированная тройная камера, а посередине – сканер отпечатков пальцев. Расцветок предусмотрено две: темно-серая и темно-зеленая. В целом, аппарат выглядит довольно стильно и совсем не по-бюджетному.

Дисплей

Если модель предыдущего поколения оснащалась небольшим 5,5-дюймовым дисплеем, то новинка получила более современный 6,22-дюймовый IPS-экран, который характеризуется разрешением 720:1520 пикселей (плотность 270 ppi), соотношением сторон 19:9, неплохой цветопередачей, приличным запасом яркости и широкими углами обзора. Благодаря использованию каплевидного выреза, дисплей занимает 81.6% площади передней панели, что является хорошим показателем для смартфонов этого ценового сегмента – например, у более мощного Redmi Note 7 он равен 81.4%.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает недорогая однокристальная система Mediatek MT6762D Helio P22. Это довольно энергоэффективная 12-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой 1.8 ГГц и графикой PowerVR GE8320. Такой же чипсет используется, например, в ZTE Blade A7 2020, Meizu M8 и Motorola Moto E6 Plus. Да, в связке с 3 ГБ оперативной памяти, этого железа недостаточно для запуска требовательных игр, но для быстрой и плавной работы интерфейса и приложений его вполне достаточно.
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Камера

Несмотря на принадлежность к бюджетному классу, здесь используется тройная основная камера. Главный модуль с датчиком разрешением 13 Мп и оптикой с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольный модуль с датчиком на 5 Мп и 2-Мп модуль для замера глубины сцены и эффекта размытия. Основная и сверхширокоугольная камеры способны выдать в меру детализированные снимки при хорошем освещении, заметно сдавая в более темных условиях съемки. Видео здесь можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду, а для автопортретов предусмотрена неплохая 5 Мп фронтальная камера.

Аккумулятор и автономность

Если в Alcatel 1s прошлого года использовался аккумулятор ёмкостью 3060 мАч, то новинку оснастили более солидной батареей на 4000 мАч. Учитывая довольно экономичный процессор и низкое разрешение экрана, от смартфона можно ждать хорошей автономности. В обычном режиме работы его точно хватит на полтора дня, а вот поддержки быстрой зарядки здесь не предусмотрено.

Одной строкой

Отдельно отметим предустановленную операционную систему Android 10, слот для карт памяти microSD, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, 3,5-мм разъем для наушников, а также модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Цена и конкуренты

В России Alcatel 1S (2020) с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти оценен в 8 тысяч рублей. Его главным конкурентом можно назвать чуть более дорогой Redmi 8 с более быстрым процессором и аккумулятором на 5000 мАч, но лишь двойной камерой. Также можно присмотреться к моделям realme 3 и Nokia 3.2, но они предлагают меньшие характеристики и стоят при этом на тысячу рублей дороже.

Вывод

Alcatel 1S (2020) получил тройную камеру, ёмкий аккумулятор, достаточно мощное для большинства задач железо и редко встречающийся в этом ценовом сегменте модуль NFC. Добавьте к этому цену всего в 8 тысяч рублей, и вы получите один из лучших смартфонов начала 2020 года по соотношению цены и характеристик.

Комментарии и отзывы Alcatel 1S (2020)
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Обзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камеройОбзор плюсов и минусов Alcatel 1S (2020). Живучий бюджетник с NFC и тройной камерой
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