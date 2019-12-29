Обзор плюсов и минусов Honor 20 Pro. Лучший камерофон за свои деньги

Смартфон Honor 20 Pro был официально представлен еще весной этого года, но в Россию он пришел только этим летом. Мы же рассмотрим его преимущества и недостатки под конец 2019 года – после появления на рынке новых интересных моделей и удешевления новинок первой половины этого года. Справится ли Honor 20 Pro с такой жёсткой конкуренцией?

Дизайн

Передняя панель Honor 20 Pro сильно напоминает Honor View 20 и несколько других современных флагманов – симметричные рамки по всему периметру и врезанная в левый верхний угол экрана фронтальная камера диаметром 4,5 мм. Задняя панель выделяется в первую очередь не вертикально ориентированной камерой, а градиентной расцветкой с технологией Triple 3D Mesh, которая переливается разными оттенками под разными углами. При этом сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Несмотря на довольно крупный экран (6,26-дюйма), аппарат получился в меру компактным (154.6:74:8.4 мм), а благодаря широким и закругленным боковым граням, им удобно пользоваться одной рукой.

Дисплей

Несмотря на принадлежность к условному сегменту «бюджетных» флагманов, Honor 20 Pro не получил OLED-дисплей. Вместо него здесь более доступный IPS-экран с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 412 ppi), соотношением сторон 19,5:9, высокой максимальной яркостью в ручном режиме 505 кд/м², минимальной яркостью 1 кд/м², хорошими углами обзора и контрастностью 1100:1. Благодаря использованию врезанной селфи-камеры и тонким рамкам, дисплей занимает очень солидные 84.1% площади передней панели (согласно GSMArena). То есть, перед нами очень качественный IPS-экран, но OLED-панель смотрелась бы предпочтительнее из-за бесконечной контрастности и экономии заряда батареи.

Железо и производительность

AnTuTu – 281480 баллов

Geekbench 4 – 9820 баллов

На момент выхода смартфон получил один из самых мощных Android-процессоров на рынке – фирменный Kirin 980. Это семинанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2.6 ГГц и графикой Mali-G76 MP10, на которой построены такие флагманы, как Huawei Mate 20 Pro и Huawei P30 Pro. Да, этой осенью вышел новый флагман Huawei Mate 30 Pro с более быстрым чипсетом Kirin 990, но и мощи Kirin 980 вкупе с 8 ГБ оперативной памяти с запасом хватит для любых задач в ближайшие несколько лет.

Камера

Главная особенность Honor 20 Pro, это, конечно, же его камера. Здесь используется так называемая квадрокамера, состоящая из главного модуля с 48-Мп датчиком и суперсветосильной оптикой (диафрагма f/1.4), сверхширокоугольного модуля на 16 Мп, телефото модуля на 8 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 80 мм и 2-Мп модуля для макрофотографии.

Основная камера выдает детализированные снимки с широким динамическим диапазоном, достойно показывая себя и в ночной съемке. Впрочем, в этом плане камера немного уступает не только новому камерофону Huawei Mate 30 Pro, но и Huawei P30 Pro. Впрочем, эти флагманы и стоят намного дороже. Пожалуй, в категории до 35 тысяч рублей Huawei P20 Pro является лучшим камерофонов на рынке. Если вам нужные лучшие фото и видеовозможности, то за этим нужно обращаться к вышеуказанным флагманам Huawei, iPhone 11 Pro, Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition и Samsung Galaxy Note 10+.

Аккумулятор и автономность

Аппарат получил довольно ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, что вкупе с энергоэффективным процессором дает довольно высокие показатели автономности. В тесте просмотра HD-видео через Wi-Fi на яркости в 100 кд/м² смартфон держится 16 часов. Это значит, что при активном сценарии работы он легко продержится до конца дня. При этом от комплектной зарядки мощностью 15 Вт можно полностью восполнить заряд батареи за полтора часа. Не стоит забывать об IPS-дисплее – будь в Honor 20 Pro OLED-дисплей, то он смог бы сравниться по автономности с Huawei P30 и Xiaomi Mi 9.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие порта Type-C и модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие стереозвука, 3,5-разъема для наушников и слота для карт памяти microSD, что не является проблемой при 256 ГБ флеш-памяти.

Цена и конкуренты

В России Honor 20 Pro оценен в 35 тысяч рублей. Столько же он стоил и на выходе несколько месяцев назад. В этой ценовой категории можно обратить внимание на подешевевший Honor P30 с OLED-дисплеем, но меньшим объемом памяти, Xiaomi Mi 9T Pro с выезжающей фронтальной камерой, AMOLED-дисплеем и более производительным процессором Snapdragon 855.

Более экзотичным вариантом станет OnePlus 7T, который пока еще официально не продается в России, но доступен за ту же цену на зарубежных торговых площадках. Этот смартфон может похвастаться мощью процессора Snapdragon 855 Plus, необычным дизайном, отличной тройной камерой, 90-герцовым OLED-экраном, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и стереодинамиками с отличным звуком.

Вывод

По большинству параметров Honor 20 Pro уступает своим конкурентам (мощь процессора, дисплей и автономность), но превосходит все модели в этом классе возможностями своей камеры. Если для вас важнее баланс в характеристиках, то можно выбрать другой смартфон. Если на первом месте стоят фотовозможности, то в этой ценовой категории Honor 20 Pro нет равных.