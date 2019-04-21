Обзор плюсов и минусов Motorola Moto G7 Power. Смартфон-долгожитель с АКБ на 5000 мАч

В феврале этого года компания Motorola представила серию смартфонов Moto G7, в которую помимо одноименной модели вошел более продвинутый Moto G7 Plus, долгоиграющий Moto G7 Power и бюджетный Moto G7 Play. Мы уже разобрали преимущества и недостатки стандартного Moto G7, а сегодня рассмотрим модель G7 Power, которая относится к разряду смартфонов-долгожителей.

Дизайн

Уже много лет назад повелось, что смартфоны Motorola невозможно спутать с моделями других брендов. Moto G7 Power по большей части продолжает славную традицию. Да, передняя панель у большинства смартфонов одинаковая – вот и здесь используется «бровь» в духе iPhone XS, узкие боковые рамки и не очень толстая нижняя рамка с надписью «motorola». Сзади все гораздо оригинальнее во многом благодаря фирменному блоку основной камеры, напоминающего голову робота. Также отметим глянцевую панель, выполненную из пластика, скругленные грани и сканер отпечатков пальцев с буквой «М». Использование ёмкой батареи неизбежно приводит к «лишнему» весу и увеличению толщины. Аппарат довольно толстый (9,3 мм) и весит немало (193 г), но это совсем не сказывается на удобстве использования.

Дисплей

В смартфоне используется 6,2-дюймовая IPS-панель с разрешением 720:1570 пикселей (плотность 279 ppi), соотношением сторон 19,5:9, максимальной яркостью 499 кд/м2, минимальной яркостью 0,298 кд/м2, контрастностью 1674:1 и широкими углами обзора. Благодаря использованию выреза и узким боковым рамкам, дисплей занимает 77,6% площади передней панели. Это неплохой показатель. У другого смартфона-долгожителя ASUS Zenfone Max Pro (M2) он равен 82%, а у iPhone XR, например, 79%.

Железо и производительность

AnTuTu – 108225 баллов

Как и в более дорогой модели Moto G7, здесь используется довольно старый чипсет Snapdragon 632. Данная SoC характеризуется восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Adreno 506. Оперативной памяти здесь 4 ГБ, а флеш-памяти – 64 ГБ. Производительности железа хватит для всех повседневных задач, вроде серфинга по Сети и просмотра HD-видео, а вот ресурсоемкие игры, вроде Asphalt 9 и World of Tanks Blitz, пойдут лишь на низких и средних настройках графики.

Камеры

Если в стандартной модели Moto G7 используется двойная камера, то здесь модуль всего один. Он полагается на датчик изображения разрешением 12 Мп и оптику с диафрагмой f2.0. Фото, сделанные в дневное время, могут похвастаться неплохим динамическим диапазоном и цветопередачей, а вот детализация могла быть и повыше. В ночных фото деталей становится катастрофически мало, а вот шумов напротив – очень много. Впрочем, это обычная история для недорогих смартфонов. Зато здешняя камера умеет снимать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера характеризуется разрешением 8 Мп и оптикой с апертурой f/2.2.

Аккумулятор и автономность

Вот мы и добрались до главной особенности устройства – аккумулятора ёмкостью 5000 мАч. Если учесть экран с невысоким разрешением и не самый прожорливый процессор, то мы получаем один из самых высоких показателей автономности в данном ценовом сегменте. Одного заряда батареи хватает почти на 22 часа серфинга в интернете при яркости в 200 кд/м2 и почти на сутки в режиме воспроизведения видео. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки Moto TurboPower с адаптером на 15 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 30% за полчаса.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, защиту от брызг, порт USB Type-C, отдельный слот для карт памяти до 512 ГБ, модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие поддержки стандарта Wi-Fi 5 ГГц.

Цена и конкуренты

Motorola Moto G7 Power оценен в России в 18 тысяч рублей. Его ближайшего конкурента ASUS Zenfone Max Pro (M2) с АКБ на 5000 мАч можно найти на пару тысяч дешевле. При этом у смартфона от ASUS имеется дисплей с разрешением Full HD+, неплохая двойная камера и более быстрый процессор Snapdragon 660. Также отметим значительно более дешевый Redmi Note 7 с АКБ на 4000 мАч и 48 Мп камерой и Xiaomi Mi Max 3 с огромным экраном и батареей на 5500 мАч.

Вывод

Motorola Moto G7 получил хороший экран, в меру быстрое железо, модуль NFC и очень ёмкую батарею. При этом главный конкурент в лице ASUS Zenfone Max Pro (M2) обходит его почти по всем параметрам. Впрочем, смартфонов со столь выдающейся автономностью на рынке слишком мало, а потому Moto G7 Power точно найдет своего покупателя.