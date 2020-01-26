Обзор плюсов и минусов Nokia 3.2. Бюджетник с аккумулятором на 4000 мАч

Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки смартфона начального уровня Nokia 2.2 и бюджетной модели Nokia 4.2, которая порадовала нас своей компактностью и наличием модуля NFC. Сегодня мы подробно разберем характеристики Nokia 3.2, который занимает промежуточное место между двумя вышеназванными моделями.

Дизайн

Спереди Nokia 3.2 выглядит почти как все смартфоны Nokia – каплевидный вырез для фронтальной камеры и довольно заметная нижняя рамка с надписью NOKIA. Сзади все тоже довольно просто: весьма маркая пластиковая панель, закругленные углы и грани, одинарная камера со вспышкой посередине и обязательная надпись NOKIA. Несмотря на скромные размеры дисплея, аппарат получился довольно толстым (8.6 мм) и тяжелым (181 г), а потому пользоваться им одной рукой оказывается довольно проблематичным занятием.

Дисплей

Аппарат оснастили довольно качественной 6,26-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1520:720 пикселей (плотность 269 ppi), соотношением сторон 19:9, неплохим запасом яркости, широкими углами обзора и естественной цветопередачей. Благодаря использованию каплевидного выреза и довольно тонким рамкам экран здесь занимает 80.5% площади передней панели – например, у iPhone 11 этот показатель равен 79%.

Железо и производительность

AnTuTu – 63685 баллов

Geekbench 4 – 1680 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает платформа Qualcomm Snapdragon 429. Это в меру энергоэффективный 12-нанометровый 4-ядерный чипсет с тактовой частотой 1.8 ГГц и графикой Adreno 504, который можно встретить еще в бюджетном Alcatel 3L (2019). В связке с 2 ГБ оперативной памяти аппарат демонстрирует производительность, которой достаточно для большинства задач и плавной работы интерфейса, однако о требовательных к ресурсам играх придется забыть. Куда важнее, что здесь устанавливается лишь 16 ГБ флеш-памяти, большую часть из которых занимают операционная система и системные приложения. Пользователю смартфона придется сразу озаботиться покупкой SD-карты, чтобы не столкнуться с невозможностью обновления приложений.

Камера

Фотовозможности смартфона полагаются на камеру с датчиком разрешением 13 Мп и оптикой с диафрагмой f/2.2. При хорошем освещении можно рассчитывать на снимки с неплохой детализацией и динамическим диапазоном. В более проблемных световых условиях картинка становится шумной и менее детализированный – к сожалению, такова проблема всех бюджетных смартфонов. На 5-Мп фронтальную камеру также можно сделать неплохой автопортрет, если найти хороший источник света.

Аккумулятор и автономность

А вот с чем у Nokia 3.2 полный порядок, так это с автономностью. Здесь используется аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, а если вспомнить низкое разрешение дисплея и слабенький процессор, то мы получаем два дня работы в обычном режиме. В тесте PCMark Work 2.0 на максимальной яркости экрана смартфон держится чуть больше семи часов. Поддержки быстрой зарядки здесь нет. Чтобы полностью восполнить заряд от комплектного адаптера на 10 Вт, придется подождать 2 часа.

Одной строкой

Отметим наличие чистой операционной системы Android, 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD, устаревшего порта microUSB 2.0, а также отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Nokia 3.2 продается в версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти по цене в 8 тысяч рублей. Его главным конкурентом является Redmi 8A, который может предложить более шустрый процессор, 32 ГБ флеш-памяти и аккумулятор на 5000 мАч, но он и стоит на тысячу рублей дороже. Также отметим симпатичный бюджетник realme 3 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двойной камерой и ценником в 9 тысяч рублей.

Вывод

Nokia 3.2 отлично подходит на роль простого смартфона с отличной автономностью – при желании на него можно сделать приличное фото или поиграть в нетребовательные игры. Большего, пожалуй, от смартфонов этой ценовой категории и не требуется.