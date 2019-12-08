Обзор плюсов и минусов Nokia 7.2 64GB. Стильный середняк с отличной камерой

В прошлом месяце на российском рынке появилась довольно амбициозная новинка – Nokia 7.2 от компании HMD Global. Производитель позиционирует её как устройство среднего уровня с интересным дизайном и тройной камерой с оптикой Zeiss. Насколько смартфон убедителен сам по себе и в сравнении с конкурентами? Попробуем разобраться.

Дизайн

Nokia 7.2 явно выделяется среди других среднебюджетных смартфонов. Привычная передняя панель, матовое стекло задней панели, рамка из полимерного композита, который легче алюминия и прочнее пластика, дактилоскоп и стильный блок основной камеры, напоминающий о легендарном Nokia Lumia 1020. Добавьте к этому три по-настоящему удачные расцветки (черная, изумрудная и серебристая), и вы получите один из самых стильных смартфонов этого года. В этом сегменте подобным дизайном могут похвастаться разве что модели Oppo. Единственный минус заключается в эргономике – аппарат получился очень скользким, если пользоваться им слишком сухими руками.

Дисплей

Похоже в HMD Global решили немного сэкономить, сделав выбор не в пользу OLED-панели, однако имеющийся здесь IPS-дисплей получился одним из лучших в классе. Он характеризуется диагональю 6,3-дюйма, разрешением 1080:2280 пикселей (400 ppi), соотношением сторон 19:9, яркостью 498 кд/м2, контрастностью 1342:1, поддержкой высокого динамического диапазона HDR 10, автоподстройкой баланса белого (аналог TrueTone в iPhone) и сменой цветопередачи в зависимости от приложения.

Железо и производительность

AnTuTu – 139495 баллов

Geekbench 4.1 – 5440 баллов

Несмотря на наличие быстрых и энергоэффективных чипсетов Snapdragon 665 и 710, HMD Global решила поставить в новинку 14-нанометровый Snapdragon 660, выпущенный в 2017 году. Да, мощи это восьмиядерной платформы с тактовой частотой до 2.2 Ггц и графикой Adreno 512 вкупе с 4 ГБ оперативной памяти хватает почти для всех задач и игр на средних-высоких настройках, но в смартфоне конца 2019 года хотелось бы более современное решение. В итоге мы имеем производительность на уровне Redmi Note 7, Huawei P30 Lite и Samsung Galaxy A9 (2018).

Камера

Nokia 7.2 наделили тройной основной камерой, два модуля из которых получили оптику от легендарной компании Zeiss. Итак, главный модуль получил датчик разрешением 48 Мп и оптику с диафрагмой f/1.8, вспомогательный сверхширокоугольный модуль – 8 Мп датчик и оптику с фокусным расстоянием 13 мм, а третий модуль представляет собой банальный датчик глубины сцены.

Как и следовало ожидать, основная камера выдает качественные снимки с высокой детализацией и широким динамическим диапазоном. Особенно удивили фото, сделанные в условиях слабого освещения – мало шума и много деталей. Судя по всему, все дело в работающих алгоритмах обработки и качественной оптике Zeiss. К сожалению, сверхширик на фоне главного модуля выглядит довольно посредственно – качественный результат он выдает только в идеальных световых условиях. Видео можно снимать в разрешении 4K, но только при 30 кадрах в секунду. Оптической стабилизации нет ни в одном модуле, но и электронная оказывается довольно эффективной.

Аккумулятор и автономность

В то время, как немало бюджетников и смартфонов среднего уровня получают аккумуляторы на 4000-4500 мАч, Nokia 7.2 довольствуется батареей на 3500 мАч. Не забываем про неэкономичный IPS-дисплей и не самый энергоэффективный процессор. Как результат, при обычным использовании смартфон доживет до конца дня, но не более. С комплектной зарядкой на 10 Вт можно восполнить заряд с 1 до 100% за два часа.

Одной строкой

Нельзя не отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD, «чистой» операционной системы Android 9.0 (Pie), порта USB Type-C и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Nokia 7.2 оценен в 20 тысяч рублей. Его главными конкурентами можно назвать Redmi Note 8 Pro с более мощным процессором и аккумулятором на 4500 мАч, а также Samsung Galaxy A30s с более продвинутым чипсетом, Super AMOLED-дисплеем и батареей на 6000 мАч. Первый дешевле на 2 тысячи, а второй на 4 тысячи рублей.

Вывод

Nokia 7.2 явно получился одним из самых удачных смартфонов HMD Global за последнее время. Он получил интересный дизайн, качественный, пусть и IPS, дисплей, достаточную для большинства задач производительность и отличную камеру. Даже невысокая автономность и слегка завышенная цена не мешают ему выделяться среди конкурентов.