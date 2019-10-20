Обзор плюсов и минусов OPPO A9 (2020) 4/128GB. Долгоиграющий смартфон с обратной зарядкой

2019-10-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OPPO A9 (2020) ; [165]
В сентябре этого года компания Oppo представила смартфон Oppo A9 (2020) с аккумулятором на 5000 мАч. Не прошло и месяца, как новинка появилась на российском рынке. В этом обзоре мы попробуем разобраться, есть ли у этой модели какие-нибудь другие особенности кроме отличной автономности.

Дизайн

Аппарат получил довольно привычный дизайн: передняя панель с аккуратным каплевидным вырезом для фронтальной камеры, тонкие боковые рамки и довольно заметная нижняя рамка. Сзади расположилась четверная основная камера и сканер отпечатков пальцев на пластиковом корпусе. Oppo обычно всегда наделял свои смартфоны интересными расцветками и Oppo A9 (2020) не стал исключением – пользователям доступно два варианта – сине-фиолетовый и темно-зеленый. надо заметить, обе смотрятся очень эффектно. Ёмкий аккумулятор и большой экран дают о себе знать – смартфон довольно толстый (9.1 мм) и тяжелый (195 граммов).

Дисплей

Здесь используется 6,5-дюймовая IPS-панель с разрешением 720:1600 пикселей (плотность 270 ppi), соотношением сторон 20:9, контрастностью 1500:1 и яркостью 480 кд/м2. Довольно странно, что аппарат среднего уровня с довольно экономичным процессором и ёмким аккумулятором не получил дисплей с разрешением Full HD+. Вероятно, это связано с желанием увеличить его и без того отличные показатели автономности. Благодаря использованию выреза и тонким рамкам, экран занимает 82,5% площади передней панели. Это довольно приличный показатель – например, у конкурента Redmi Note 8 он равен 81,7%, а у дорогущего флагмана iPhone 11 Pro – 82.1%.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает сравнительно новый 11-нанометрвый чипсет Snapdragon 665. Это быстрая и экономичная в плане энергопотребления восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 610, которая используется в таких смартфонах, как Redmi Note 8, Xiaomi Mi A3 и Xiaomi CC9e. Мощи этого процессора вкупе с 4 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач и многих требовательных к железу игр на высоких настройках графики.
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Камеры

За фото и видеовозможности здесь отвечает так называемая квадрокамера: основной 48-Мп модуль с оптикой с диафрагмой f/1.8, 8-Мп сверхширокоугольный модуль с 8 фокусным расстоянием 13 мм, 2-Мп модуль для макро фото и бесполезный 2-Мп датчик для замера глубины сцены, который так любят включать в доступные смартфоны с тройной камерой. При хорошем освещении главная камера выдает приличные фотографии в плане детализации и динамического диапазона, а вот сверхширик таким качеством снимков похвастаться не может. Зато у него есть автофокус. Фронтальная камера, несмотря на 16 Мп, выдает несколько мыльные фото.

Аккумулятор и автономность

Аппарат оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, что в сочетании с 11-нанометровым процессором и экраном HD+ дает высокие показатели автономности. В режиме просмотра HD-видео смартфон способен продержаться 16 часов. Дополнительно отметим поддержку быстрой зарядки с неназванной мощностью и обратной зарядки других устройств, для которой понадобится OTG-кабель. Последняя функция превращает смартфон во внешний аккумулятор.

Одной строкой

Нельзя не отметить наличие стереодинамиков и поддержки звука высокого качества Dolby Atmos, 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD, порта USB Type C и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 20 тысяч рублей. Для сравнения, главный конкурент Samsung Galaxy M30s с аккумулятором на 6000 мАч и быстрой зарядкой на 15 Вт оценен в 16990 рублей. Не забываем и о Redmi Note 8 Pro за 18 тысяч рублей, который может предложить 6 ГБ ОЗУ, более крутую квадрокамеру и в два раза более производительный процессор.

Вывод

Oppo A9 (2020) получился немного странным смартфоном. Он сочетает избыточные для устройства этого уровня 128 ГБ флеш-памяти и дисплей низкого разрешении. Также здесь имеется довольно мощный процессор, квадрокамера, крутой звук, ёмкий аккумулятор и модуль NFC. Его главные конкуренты не только чуть дешевле и немного лучше по основным параметрам, но и несколько сбалансированнее. Впрочем, кого предпочтет покупатель, покажут продажи.


Комментарии и отзывы OPPO A9 (2020)
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