Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A30 32GB. Бюджетный смартфон, который смог

2019-03-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A30; [203]
Несколько дней назад в России вышел смартфон Samsung Galaxy A30, который ознаменовал собой новую эру бюджетных устройств Samsung. Отныне это гаджеты с актуальной начинкой, современным дизайном и, что самое главное, привлекательной ценой. Но хватит ли этого, чтобы на равных соперничать с захватившими рынок китайскими конкурентами? Давайте разбираться.

Дизайн

В начале 2019 года это наконец-то случилось – компания Samsung выпустила бюджетный смартфон, который отлично выглядит. Возможно, Galaxy A30 не назовешь красивым, но его дизайн современен. Крохотный каплевидный вырез, тонкая нижняя рамка, двойная камера в углу, сканер отпечатков пальцев посередине и модные градиентные расцветки на пластиковой задней панели. Он тонкий (7.7 мм), легкий (165 г) и отлично лежит в руке.

Экран

Аппарат наделили качественным Super AMOLED дисплеем с диагональю 6,4-дюйма, разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 403 ppi) соотношением сторон 19,5:9, отличными показателями яркости, контрастности и углами обзора. Защитное стекло здесь используется проверенное – Gorilla Glass третьего поколения. Главная же, на наш взгляд особенность дисплея, это соотношение площади экрана к передней панели. Благодаря использованию маленького выреза для фронтальной камеры и тонкой нижней рамки, этот показатель равен 85,1%. Для сравнения, у прошлогодних флагманов Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS он равен 83,4% и 82,9%, соответственно.

Железо и производительность

Сердцем смартфона стал фирменный восьмиядерный чипсет Exynos 7904 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G71 MP2. Оперативной памяти здесь предусмотрено 3 ГБ, флеш-памяти – 32 ГБ. Мощи железа хватит не только на повседневные задачи, вроде серфинга в интернете и просмотра HD-видео, но и для требовательных игр. Правда, они пойдут только на низких или средних настройках графики.

  • AnTuTu – 105000 баллов
  • Geekbench 4 – 4100 баллов

Камеры

Если на железе Samsung немного сэкономили, то за фотовозможности их стоит однозначно похвалить. Всё дело во втором модуле, который здесь не для определения глубины, как в других бюджетных моделях, а для более широкого угла обзора. Проще говоря, это «ширик» с эквивалентным фокусным расстоянием 12 мм, углом обзора в 123 градуса и апертурой f/2.2 Разрешение сенсора составляет 5 Мп. Обычно такие модули являются привилегией топовых устройств, и для владельца бюджетного Galaxy A30 это отличная возможность серьезно разнообразить опыт мобильной фотосъёмки.

Что до основного модуля, то это довольно стандартный 16 Мп сенсор со светосильной оптикой f/1.7 и фазовым автофокусом. Он выдает снимки с неплохим динамическим диапазоном, достойной детализацией и хорошей цветопередачей. Фронтальная камера получила датчик изображения разрешением 16 MP и объектив с апертурой f/2.0, а видео здесь можно снимать в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Еще одна приятная особенность Galaxy A30 – это ёмкая батарея на 4000 мАч. А если учесть энергоэффективный процессор и экономичный AMOLED-экран, мы получаем прекрасные показатели автономности. В обычном режиме использования смартфон продержится два дня. При этом здесь предусмотрена быстрая зарядка на 15 Вт, которая позволит зарядить аппарат от комплектного зарядника за полтора часа.

Одной строкой

Нельзя не отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, современного порта USB Type C, защиты от воды и пыли по стандарту IP68, а также модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Смартфон оценен в России в 15 990 рублей. Возможно, для бюджетного устройства эта цена кажется слегка завышенной, но только не для смартфона Samsung с такими характеристиками. Из конкурентов можно отметить немного более доступный Huawei P Smart 2019, Xiaomi Mi A2 с чистым Android и шустрым процессором Snapdragon 660, а также ASUS Zenfone Max Pro (M2) с более мощным железом и аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Samsung Galaxy A30 получился на удивление крепким и сбалансированным для своего ценового сегмента устройством. Качественный экран, отличная автономность, поддержка быстрой зарядки, модуль NFC и даже степень защиты IP68. Да, большинство конкурентов опережают его по части производительности, но ни один из них не может предложить ультраширокоугольную камеру. Всего этого вкупе с магией имени Samsung достаточно для того, чтобы Galaxy A30 стал хитом продаж.

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