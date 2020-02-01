Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагмана

2020-02-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10 Lite; [209]
В самом начале 2020 года компания Samsung исполнила мечту миллионов пользователей – корейский гигант представил доступную версию смартфона Galaxy Note со стилусом. В этом обзоре мы попробуем разобраться, насколько Galaxy Note10 Lite уступает старшим моделям и светит ли ему всенародная любовь.

Дизайн

Новинка получила довольно заметные отличия по сравнению с Galaxy Note10+. Во-первых, здесь плоский дисплей, а не загнутый по краям. Соответственно, полезная площадь экрана стала меньше. Фронтальная камера по-прежнему врезана в верхнюю часть дисплея – прямо посередине. Главное отличие задней панели – прямоугольный блок основной камеры вместо вертикально ориентированного ряда. А еще Note10 Lite толще и тяжелее – 199 граммов и 8.7 мм против 196 граммов и 7.9 мм. Расцветок у смартфона три: черная, красная и перламутровая.

Дисплей и звук

Смартфон оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 394 ppi), соотношением сторон 20:9, функцией всегда включенного экрана, яркостью 438 кд/м2, отличной цветопередачей и поддержкой HDR. Более топовый Galaxy Note 10+ отличается разрешением 1440:3040 пикселей и поддержкой HDR 10+. Благодаря использованию крохотного выреза и узким рамкам, дисплей занимает 86.6% площади передней панели. Это довольно приличный результат для данного ценового сегмента – например, у OnePlus 7T Pro он равен 88%, а у Apple iPhone 11 Pro Max – 83.7%.

Что до звуковой составляющей, то здесь прежде всего отметим возвращение 3,5-мм разъема для наушников. На месте поддержка Dolby Atmos и беспроводных профилей aptX, aptX HD и LDAC. Качество звука отличное как при проводной, так и беспроводной передаче данных. К сожалению, стереодинамиков здесь нет, но внешний динамик отличается громкостью и довольно качественным звучанием.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает фирменный чипсет Exynos 9810 Octa, на котором построены флагманы 2018 года – Samsung Galaxy S9/S9+ и Galaxy Note9. Это все еще очень мощная 10-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графикой Mali-G72 MP18 (900 МГц). Её производительности вкупе с 6 ГБ оперативной памяти хватит для любых задач еще на протяжении двух-трех лет – в том числе и для требовательных игр на максимальных настройках графики.

К сожалению, Exynos 9810 Octa имеет довольно горячий нрав – во время 15-минутной сессии в CPU Throttling Test производительность составляет 80 GIPS при снижении частот до 60% от максимальных. Об этом следует помнить, если вы запланировали длительные игровые сессии. Здесь же отметим 128 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 2.1. За более быстрой памятью UFS 3.0 следует обращаться к флагманским моделям. Зато здесь предусмотрена поддержка карт памяти microSD до 1 ТБ.
  • AnTuTu – 336115 баллов
  • Geekbench 5 – 2045 баллов

Камеры

Основная камера здесь тройная: главный модуль получил 12-Мп датчик, оптику со светосилой ƒ/1,7, автофокус и оптическую стабилизацию изображения. Второй модуль сверхширокоугольный – с 12-Мп датчиком и объективом с фокусным расстоянием 13 мм. Наконец, третий модуль характеризуется 12-Мп датчиком, оптикой с фокусным расстоянием 52 мм, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией изображения.

Все три камеры выдают детализированные снимки с широким динамическим диапазоном – причем качество снимков не сильно ухудшается даже при съемке в темное время суток. Здесь нужно сказать спасибо светосильной оптике и оптическому стабилизатору. Видео на основную камеру можно записывать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, но без стабилизатора. Фронтальная камера представлена качественным модулем с датчиком разрешением 32 Мп и объективом со светосилой f/2.2.

Аккумулятор и автономность

Здесь установлена батарея ёмкостью 4500 мАч, что в сочетании с Full HD+ дисплеем дает хорошие показатели автономности. В тесте с проигрыванием Full HD-видео на максимальной яркости экрана и включенным Wi-Fi смартфон держится чуть больше 11 часов – отличный показатель на уровне, например, OnePlus 7T. При обычном сценарии работы его вполне хватит на полтора дня. Здесь нет поддержки беспроводной зарядки, как у флагманов, но комплектная зарядка имеет мощность 25 Вт, что уже неплохо.

Одной строкой

Отметим наличие стилуса S Pen, который имеет полный функционал, как в старших моделях, порт USB Type-C, подэкранный сканер отпечатков пальцев, модуль NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие влагозащиты.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy Note10 Lite с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 39 990 рублей. Ровно столько же у нас стоит Xiaomi Mi Note 10, занимающий третье место в списке лучших камерофонов по версии DxOMark. Примерно во столько же обойдется и OnePlus 7T с топовым чипсетом Snapdragon 855+ и 90-герцовым экраном.

Вывод

Samsung Galaxy Note10 Lite оказался именно тем смартфоном, которого мы давно ждали. Он получил мощную платформу, отличную тройную камеру, большой AMOLED-дисплей, хорошую автономность и, что самое главное, полнофункциональный стилус S Pen. И все это за вдвое меньшую цену, чем за Galaxy Note 10+.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note10 Lite
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