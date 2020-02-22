Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20. Лучший компактный флагман

В этом году компания Samsung представила сразу три флагманских смартфона серии Galaxy: Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Кажется, «прыжок» с Galaxy S10 на Galaxy S20 неслучаен – новинки разительно отличаются от предшественников. Сегодня мы разберем характеристики младшей и самой компактной модели Galaxy S20.

Дизайн

Фишка с прямоугольным блоком основной камеры уже была протестирована Samsung в моделях Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite, Galaxy A51 и A71, а теперь вводится и во флагманских моделях. Передняя панель почти полностью избавилась от рамок, а по центру дисплея врезана одинарная фронтальная камера. Обе панели выполнены из стекла, а рамка из алюминия – все как и положено в топовых смартфонах. Samsung Galaxy S20 можно назвать не только компактным (151.7:69.1:7.9 мм при 6,2-дюймовом экране), но и легким смартфоном (165 граммов). Выбор расцветок должен особенно прийтись по душе молодежи: серая, красная и голубая.

Экран

Почти каждый год эксперты из DisplayMate называют экраны Samsung лучшими на рынке, и новые флагманы не стали исключениями. Здесь используется 6,2-дюймовая Dynamic AMOLED-панель с разрешением 1440:3200 пикселей (плотность 563 ppi), соотношением сторон 20:9, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, функцией Always-on display и, самое главное нововведение, частотой обновления 120 Гц, благодаря которой любая анимация выглядит очень плавной.

Железо и производительность

AnTuTu – 515000 баллов

Если в США используется версия с чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, то Европе и России по традиции достается вариант с фирменной платформой Exynos – в данном случае новенький Exynos 990. Это топовый 7-нанометровый восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2.73 ГГц и графикой Mali-G77 MP11. Мощи этого железа вкупе с внушительными 8 ГБ оперативной памяти хватит для любых задач. Более того, производительность останется избыточной на протяжении двух-трех лет – собственно, этого мы и ждем от флагманских устройств. Отдельно отметим использование нового поколения оперативной памяти LDDR5, которая значительно быстрее предыдущего поколения, и 128 ГБ быстрой флеш-памяти UFS 3.0.

Камера

В этом году в Samsung решили сделать качественный рывок в фото и видеовозможностях своих флагманов, и, кажется, у них получилось. Galaxy S20 получил основную камеру из четырех модулей: главный с датчиком на 12 Мп, оптикой с диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией, ультраширокоугольного модуля с датчиком на 12 Мп и технологией Super Steady video, телефотомодуля на 12 Мп с оптической стабилизацией и 3-кратным оптическим зумом.

Samsung увеличила размеры сенсоров и сами пиксели в главном модуле и сверхширике – судя по первым тестам от экспертов, это позволило серьезно улучшить ночной режим. Местная камера умудряется в прямом смысле превращать ночь в день, не сильно при этом теряя в детализации. Дневные фото здесь также на уровне – с высокой детализацией и широким динамическим диапазоном. Еще одна фишка – это возможность записывать видео в разрешении 8K при 24 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора выросла с 3400 мАч в Galaxy S10 до 4000 мАч. У предшественника автономность была на довольно высоком уровне, а здесь она должна была только вырасти благодаря увеличенной ёмкости и улучшенной энергоэффективности процессора. Скорость быстрой зарядки осталась на уровне 25 Вт, беспроводной – 15 Вт и обратной беспроводной – 9 Вт. В комплекте поставляется адаптер питания мощностью 25 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие защиты от воды по стандарту IP68 (погружение на глубину до 1,5 м на 30 минут), ультразвукового сканера отпечатков пальцев, стереодинамиков, гибридного слота для карт памяти microSDXC, модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy S20 оценен в 70 тысяч рублей. Здесь его главными конкурентами являются iPhone XS и Huawei Mate 30 Pro, которые уступают новинке Samsung почти по всем ключевым параметрам.

Вывод

В Samsung Galaxy S20 есть все, что можно требовать от флагмана: самое мощное на данный момент железо, лучший дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовая квадрокамера, которая умеет снимать ночью не хуже камерофонов Huawei и записывать видео в 8K, высокая автономность и относительная компактность. Как и ожидалось, Galaxy S20 сходу завоёвывает звание самого крутого флагмана начала 2020 года. Посмотрим, чем ответит Huawei в камерофоне P40.