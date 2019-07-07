Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 1. Очень дорогой японский флагман

2019-07-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia 1; [413]
В этом году компания Sony удивила общественность, представив смартфоны Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Эти модели получили экраны с необычным соотношением сторон 21:9, который, как утверждается, идеально подходит для просмотра фильмов. Мы уже разобрали среднеуровневые Xperia 10 и Xperia 10 Plus, а теперь повнимательнее присмотримся к флагману Xperia 1.

Дизайн

Дизайнерам Sony всегда удавалось создать яркие и запоминающиеся смартфоны, и, к счастью, Xperia 1 не стал исключением. Здесь вы не увидите привычных сейчас вырезов – ни «брови», ни «капли». Нет и выдвижного модуля фронтальной камеры. Вместо них – старые добрые рамки. Классический угловатый дизайн соседствует с некоторой овальностью, благодаря чему аппарат хорошо лежит в руке. А еще он стал легче и тоньше по сравнению с предшественниками – 8.2 мм и 180 грамм против 9.9 мм и 193 грамм у Xperia XZ3. Сканер отпечатков пальцев по многочисленным просьбам вернули на боковую грань. В общем, японцы поработали над ошибками и субъективно создали один из самых красивых смартфонов года.

Дисплей

Xperia 1 не был бы так интересен с точки зрения дизайна, если бы не его «кинематографический» экран с очень «узким» соотношением сторон 21:9. По словам Sony, на таком экране гораздо удобнее смотреть кино, чем на дисплеях с соотношением сторон 18:9 ratio. Мы полностью с этим согласны, но смотреть кино на телефоне? Как и в обзоре Xperia 10 оставим здесь ссылку на это видео.

При этом на таком дисплее удобно играть и работать с двумя приложениями одновременно. Что до самой панели, то здесь используется 6,5-дюймовая OLED-матрица с разрешением 1644:3840 пикселей (4K, плотность 643 ppi), 100% охватом цветового диапазона DCI-P3 и поддержкой HDR. В общем, в новом флагмане Sony один из лучших дисплеев среди смартфонов и это вполне ожидаемо. Да, дисплей занимает всего 82% площади передней панели, когда у конкурентов Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 Pro по 88,3% и 88,6%. Однако в случае с Xperia 1 это действительно кажется осознанным ходом дизайнеров, а не неспособностью инженеров сделать лучше.

Железо и производительность

Как и подобает современному Android-флагману, Xperia 1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 855. Это 7-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 640. Оперативной памяти 6 ГБ, что меньше, чем у конкурентов. Однако этого вполне достаточно, учитывая почти «чистую» ОС Android. Запаса производительности местного железа хватит на несколько лет. Здесь же отметим технологию передачи многоканального звука Dolby Atmos, поддержку Hi-Res Audio, систему динамической вибрации (DVS) и стереодинамики. Как и обычно, новый флагман Sony один из лучших смартфонов на рынке для прослушивания музыки.
  • AnTuTu – 303160 баллов
  • Geekbench – 10790 баллов

Камеры

В соответствии с последними трендами Sony Xperia 1 получил тройную основную камеру. Это основной модуль с датчиком разрешением 12 Мп и 26 мм объективом со светосилй f/1.6, ультраширокоугольный 16-мм модуль с датчиком на 12 Мп и 12 Мп модуль телефото с фокусным расстоянием 52 мм. Что примечательно, оптическая стабилизация изображения предусмотрена не только в основном модуле, но и в телефото. Отдельно стоит отметить фишку из мира беззеркальных камер Sony – точечную фокусировку по глазам.

В общем и целом, фотовозможности Xperia 1 на порядок уступают признанным камерофонам Huawei P30 Pro и Mate 20 Pro – в динамическом диапазоне, детализации и возможностям при съемке с недостаточным освещением. Что до видеовозможностей, то они также не очень впечатляют на фоне iPhone XS и Samsung Galaxy S10. Однако и здесь у японцев нашлись почти уникальные особенности. Во-первых, снимать слоу-мо при 960 FPS в Full HD пока не умеет больше ни один смартфон. А во-вторых, здесь предусмотрена функция Cinema Pro, в котором можно сразу снимать в кинематографическом формате 21:9, выбирать объективы, изменять настройки и накладывать встроенные пресеты.

Аккумулятор и автономность

Флагман Sony получился на редкость тонким, а потому ждать здесь ёмкую батарею было бы глупо. В результате мы имеем аккумулятор ёмкостью 3300 мАч. Из многочисленных сравнений в сети можно сделать вывод, что в плане автономности Xperia 1 уступает таким флагманам, как Huawei P30 Pro, ASUS ZenFone 6 и Samsung Galaxy Note 9. Впрочем, даже при обычном режиме использования аппарат дотянет до конца рабочего дня. К сожалению, столь дорогой смартфон не получил беспроводную зарядку. Через комплектный адаптер питания его можно зарядить с мощностью 18 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие гибридного слота для карт памяти microSD до 1 ТБ, защиту от воды и пыли по стандарту IP65/IP68 с возможностью погружения на 1,5 метра в течение 30 минут, модуль NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Цена

В России рекомендованная цена Sony Xperia 1 составляет невероятные 80 тысяч рублей. Это на порядок дороже лучшего камерофона Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10, который превосходит японца своими камерами, автономностью и наличием беспроводной зарядки. Столько же у нас стоит iPhone Xs, который также ни в чем не уступает Xperia 1.

Вывод

Вот уже в который раз нам приходится констатировать очевидное – Sony выбрала для своих смартфонов свой, ни на что не похожий путь, и не собирается с него сходить. Как и в случае с прошлогодним Xperia XZ3, японцы создали один из самых интересных флагманов на рынке, который оказывается неконкурентоспособным из-за слишком высокой цены. Не спасает ситуацию и довольно спорная идея с «кинематографическим» экраном, которую оценит немногие фанаты. Впрочем, эта фишка является олицетворением Xperia 1 – это смартфон не для всех.

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