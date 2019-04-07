Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 10 Plus. Смартфон с "кинематографическим" экраном

2019-04-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia 10 Plus; [423]
В этом году компания Sony пошла на довольно радикальный эксперимент, представив смартфоны Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Эти модели получили экраны с необычным соотношением сторон 21:9, который, как утверждается, идеально подходит для игр и просмотра фильмов. Так ли это на самом деле, мы проверим на примере модели Xperia 10 Plus.

Дизайн

В плане дизайна смартфоны Sony всегда стояли особняком, и Xperia 10 Plus не является исключением. Тонкая верхняя и довольно толстая нижняя рамки, угловатый корпус из матового пластика, замысловатый блок горизонтально ориентированной камеры, которая прилично выступает из корпуса, и знакомый по предыдущим моделям боковой сканер отпечатков пальцев.

Но главная особенность дизайна новинки, это, конечно, вытянутый формат дисплея 21:9. Из-за него смартфон оказывается очень длинным, и пользоваться им одной рукой становится не очень удобно. Однако японцы предусмотрели эту проблему – пользователям помогут «Режим управления одной рукой» и панель Side Sense.

Дисплей

Итак, главное отличие от предшественников, это вытянутый или, как называет его сама Sony, «кинематографический» дисплей с соотношением сторон 21:9. Да, японцы правы, смотреть кино на дисплее такого формата действительно удобнее, но смотреть кино на смартфоне? Вот что думает по этому поводу великий режиссер Дэвид Линч. А вот с играми все гораздо интереснее. Кнопки и джойстики распределены по краям, а потому мы не перекрываем полезную часть дисплея своими пальцами. А еще, например, в той же Angry Birds 2 можно видеть всю локацию сразу. Другое дело, что пока под новый формат оптимизировано мало игр, а большинство из них запускается с черными полосами. В остальном, мы имеем очень качественный 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080:2520 пикселей (плотность 422 ppi), хорошим запасом яркости, отличной цветопередачей и углами обзора. Экран занимает 81% площади передней панели, что неплохо. Например, у iPhone XR c его жирной «бровью» и боковыми рамками этот показатель составляет 79%.

Железо и производительность

Sony создала довольно удобный для игр дисплей, однако не подкрепила его мощным железом. Здесь используется чипсет Snapdragon 636, хотя в смартфоне с таким ценником ожидаешь увидеть Snapdragon 660 или Snapdragon 670. Да, 636-й старичок вкупе с 4 ГБ оперативной памяти все еще способен потянуть требовательные игры на высоких настройках, но у него небольшой запас производительности. Впрочем, если тяжелые игры вас не интересуют, мощи этого железа вполне хватит на ближайшие два-три года.
  • AnTuTu – 117450 баллов
  • Geekbench – 4785 баллов

Камера

Основная камера у Xperia 10 Plus двойная. Главный модуль с датчиком разрешением 12 Мп, фазовым автофокусом, оптикой с апертурой f/1.8 и эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм. Вспомогательный модуль разрешением 8 Мп и оптикой с диафрагмой f/2.4 может похвастаться двукратным зумом. Этот же модуль отвечает за снимки с размытием заднего фона.

При хорошем освещении камера выдает отличные снимки с приличной детализацией, однако сложное освещения выявляет невысокий динамический диапазон. Так же слабо проявляет себя камера и при съемке со слабым освещением. Зато 8-Мп фронтальная камера снимает чуть ли не на уровне флагманов, а видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

По сравнению с Xperia XA 2 Ultra новинка сильно похудела – толщина 8,3 мм и масса 180 г против 9,5 мм и 221 г. Но и емкость аккумулятора уменьшилась с 3580 мАч до 3000 мАч. При интенсивном использовании его едва хватит до конца дня, а просмотр HD-видео на максимальной яркости разрядит батарейку за 6 часов. Немного спасает ситуацию поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, разъем USB Type-C, поддержку Hi-Res Audio и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Sony Xperia 10 Plus оценен в 30 тысяч рублей. Самыми очевидными конкурентами здесь видятся прошлогодние китайские флагманы Xiaomi Mi 8 и Meizu 16th с намного более производительным железом и более качественными камерами. Из новинок можно отметить Samsung Galaxy A50, который при гораздо меньшей цене превосходит японского конкурента почти по всем параметрам.

Вывод

Компанию Sony стоит похвалить за то, что она не боится экспериментировать. Да, Xperia 10 Plus уступает конкурентам почти по всем характеристикам. Да, вытянутый дисплей вряд ли понравится массовому пользователю. Однако на фоне других моделей этот смартфон выделяется. Если вы цените в гаджетах идентичность, то Xperia 10 Plus может стать неплохим выбором.

Комментарии:
Выбираем кофемашину...
Выбираем кофемашинуЛюбой любитель кофе рано или поздно задумывается о покупке кофемашины или кофеварки. Как правило, быва...
Камера Huawei P30 Pro оказалась почти в ...
Камера Huawei P30 Pro оказалась почти в Аналитики из Cowen and Company высчитали стоимость компонентов основной камеры смартфонов iPhone XS/XS Ma...
Предварительный обзор Roccat Noz. Наушни...
Предварительный обзор Roccat Noz. НаушниНедавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно ...
Для PlayStation VR выпустят контроллер, ...
Для PlayStation VR выпустят контроллер, PlayStation VR уступает другим передовым шлемам виртуальной реальности. Из за того что не умеет следить з...
Natus Vincere сыграют с Fnatic в финале...
Natus Vincere сыграют с Fnatic в финалеВ решающем матче противником Fnatic станет Natus Vincere. Противостояние начнется 7 апреля в 11:00 мск. ...
Определились все участники OGA Dota PIT ...
Определились все участники OGA Dota PIT OGA Dota PIT Minor 2019 проведут 22–28 апреля в Хорватии. Призовой фонд турнира составит $300 тыс. и 500 ...
Мобильный SSD с USB 3.1 Type-C от Lexar...
Мобильный SSD с USB 3.1 Type-C от LexarДиск снабжен алюминиевым корпусом и, благодаря своим компактным размерам, легко помещается в любом карман...
AOC анонсирует Agon 3 AG353UCG...
AOC анонсирует Agon 3 AG353UCGБренд AOC объявляет о появлении топ модели новой линейки игровых мониторов на мероприятии в Мадриде Agon ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HARPER PSPB-220. Лучшая портативная Bluetooth колонкаОбзор HARPER PSPB-220. Лучшая портативная Bluetooth колонка
Обзор плюсов и минусов смартфона Honor 10i 128GBОбзор плюсов и минусов смартфона Honor 10i 128GB
Обзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Vizant 740 Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь
Обзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-FiОбзор TrendVision Tube 2.0. Компактный 2К-видеорегистратор с Wi-Fi
Предварительный обзор Roccat Noz. Наушни...
Предварительный обзор Roccat Noz. НаушниНедавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно ...
Предварительный обзор Oppo A7n. Стильно Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что китайские компании в последнее время очень поджима...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать с...
С RaceRoom каждый сможет почувствовать сЕсли некоторые думают, что компьютерные клубы и игровые автоматы канули в лету, то спешу их огорчить: и п...
Презентация фотоаппаратов моментальной п...
Презентация фотоаппаратов моментальной пКоманда Instax снова в городе! В Казани 4 апреля в модном баре MORE прошла в неформально...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R...
В России показали Xiaomi Mi 9 и Xiaomi R4 апреля в Москве прошла официальная презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 и бюджетной модели Xi...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с из...
Обзор CryoFall. Симулятор выживания с изДовольно редко игры в раннем доступе могут похвастаться действительно достойным качеством «исполнения». Ч...
Обзор Logitech ConferenceCam Rally. Лучш...
Обзор Logitech ConferenceCam Rally. ЛучшВчера в Москве компания Logitech провела презентацию новых решений для организации видеоконференций и при...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3...
Предварительный обзор ASUS ROG Swift PG3Если вы следите за рынком игровых мониторов, да и в целом любой продукции, которая связана с играми, то в...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра про...
Обзор Between the Stars. Лучшая игра проОбычно в начале обзора я стараюсь как-то заинтриговать пользователя, чтобы он дочитал обзор до конца. Но,...
В России представили Huawei P30, P30 Lit...
В России представили Huawei P30, P30 Lit2 апреля в Москве состоялась российская презентация флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые ...
Предварительный обзор LG K12+. Защищенны...
Предварительный обзор LG K12+. ЗащищенныСегодня мы поговорим о достаточно непривычном для нас гаджете под названием LG K12+, который недавно был ...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень с...
Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень сЕсть определенная категория пользователей, которые обожают сложные игры и хотят получать удовольствие не ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor