В этом году компания Sony пошла на довольно радикальный эксперимент, представив смартфоны Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Эти модели получили экраны с необычным соотношением сторон 21:9, который, как утверждается, идеально подходит для игр и просмотра фильмов. Так ли это на самом деле, мы проверим на примере модели Xperia 10 Plus.
ДизайнВ плане дизайна смартфоны Sony всегда стояли особняком, и Xperia 10 Plus не является исключением. Тонкая верхняя и довольно толстая нижняя рамки, угловатый корпус из матового пластика, замысловатый блок горизонтально ориентированной камеры, которая прилично выступает из корпуса, и знакомый по предыдущим моделям боковой сканер отпечатков пальцев.
Но главная особенность дизайна новинки, это, конечно, вытянутый формат дисплея 21:9. Из-за него смартфон оказывается очень длинным, и пользоваться им одной рукой становится не очень удобно. Однако японцы предусмотрели эту проблему – пользователям помогут «Режим управления одной рукой» и панель Side Sense.
ДисплейИтак, главное отличие от предшественников, это вытянутый или, как называет его сама Sony, «кинематографический» дисплей с соотношением сторон 21:9. Да, японцы правы, смотреть кино на дисплее такого формата действительно удобнее, но смотреть кино на смартфоне? Вот что думает по этому поводу великий режиссер Дэвид Линч. А вот с играми все гораздо интереснее. Кнопки и джойстики распределены по краям, а потому мы не перекрываем полезную часть дисплея своими пальцами. А еще, например, в той же Angry Birds 2 можно видеть всю локацию сразу. Другое дело, что пока под новый формат оптимизировано мало игр, а большинство из них запускается с черными полосами. В остальном, мы имеем очень качественный 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080:2520 пикселей (плотность 422 ppi), хорошим запасом яркости, отличной цветопередачей и углами обзора. Экран занимает 81% площади передней панели, что неплохо. Например, у iPhone XR c его жирной «бровью» и боковыми рамками этот показатель составляет 79%.
Железо и производительностьSony создала довольно удобный для игр дисплей, однако не подкрепила его мощным железом. Здесь используется чипсет Snapdragon 636, хотя в смартфоне с таким ценником ожидаешь увидеть Snapdragon 660 или Snapdragon 670. Да, 636-й старичок вкупе с 4 ГБ оперативной памяти все еще способен потянуть требовательные игры на высоких настройках, но у него небольшой запас производительности. Впрочем, если тяжелые игры вас не интересуют, мощи этого железа вполне хватит на ближайшие два-три года.
- AnTuTu – 117450 баллов
- Geekbench – 4785 баллов
КамераОсновная камера у Xperia 10 Plus двойная. Главный модуль с датчиком разрешением 12 Мп, фазовым автофокусом, оптикой с апертурой f/1.8 и эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм. Вспомогательный модуль разрешением 8 Мп и оптикой с диафрагмой f/2.4 может похвастаться двукратным зумом. Этот же модуль отвечает за снимки с размытием заднего фона.
При хорошем освещении камера выдает отличные снимки с приличной детализацией, однако сложное освещения выявляет невысокий динамический диапазон. Так же слабо проявляет себя камера и при съемке со слабым освещением. Зато 8-Мп фронтальная камера снимает чуть ли не на уровне флагманов, а видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.
Аккумулятор и автономностьПо сравнению с Xperia XA 2 Ultra новинка сильно похудела – толщина 8,3 мм и масса 180 г против 9,5 мм и 221 г. Но и емкость аккумулятора уменьшилась с 3580 мАч до 3000 мАч. При интенсивном использовании его едва хватит до конца дня, а просмотр HD-видео на максимальной яркости разрядит батарейку за 6 часов. Немного спасает ситуацию поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Одной строкойОтметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, разъем USB Type-C, поддержку Hi-Res Audio и модуль NFC для бесконтактных платежей.
Цена и конкурентыВ России Sony Xperia 10 Plus оценен в 30 тысяч рублей. Самыми очевидными конкурентами здесь видятся прошлогодние китайские флагманы Xiaomi Mi 8 и Meizu 16th с намного более производительным железом и более качественными камерами. Из новинок можно отметить Samsung Galaxy A50, который при гораздо меньшей цене превосходит японского конкурента почти по всем параметрам.