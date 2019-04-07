В этом году компания Sony пошла на довольно радикальный эксперимент, представив смартфоны Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Эти модели получили экраны с необычным соотношением сторон 21:9, который, как утверждается, идеально подходит для игр и просмотра фильмов. Так ли это на самом деле, мы проверим на примере модели Xperia 10 Plus.

Дизайн

В плане дизайна смартфоны Sony всегда стояли особняком, и Xperia 10 Plus не является исключением. Тонкая верхняя и довольно толстая нижняя рамки, угловатый корпус из матового пластика, замысловатый блок горизонтально ориентированной камеры, которая прилично выступает из корпуса, и знакомый по предыдущим моделям боковой сканер отпечатков пальцев.

Но главная особенность дизайна новинки, это, конечно, вытянутый формат дисплея 21:9. Из-за него смартфон оказывается очень длинным, и пользоваться им одной рукой становится не очень удобно. Однако японцы предусмотрели эту проблему – пользователям помогут «Режим управления одной рукой» и панель Side Sense.

Дисплей

Итак, главное отличие от предшественников, это вытянутый или, как называет его сама Sony, «кинематографический» дисплей с соотношением сторон 21:9. Да, японцы правы, смотреть кино на дисплее такого формата действительно удобнее, но смотреть кино на смартфоне? Вот что думает по этому поводу великий режиссер Дэвид Линч.А вот с играми все гораздо интереснее. Кнопки и джойстики распределены по краям, а потому мы не перекрываем полезную часть дисплея своими пальцами. А еще, например, в той же Angry Birds 2 можно видеть всю локацию сразу. Другое дело, что пока под новый формат оптимизировано мало игр, а большинство из них запускается с черными полосами. В остальном, мы имеем очень качественный 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080:2520 пикселей (плотность 422 ppi), хорошим запасом яркости, отличной цветопередачей и углами обзора. Экран занимает 81% площади передней панели, что неплохо. Например, у iPhone XR c его жирной «бровью» и боковыми рамками этот показатель составляет 79%.

Железо и производительность

AnTuTu – 117450 баллов

Geekbench – 4785 баллов

Sony создала довольно удобный для игр дисплей, однако не подкрепила его мощным железом. Здесь используется чипсет Snapdragon 636, хотя в смартфоне с таким ценником ожидаешь увидеть Snapdragon 660 или Snapdragon 670. Да, 636-й старичок вкупе с 4 ГБ оперативной памяти все еще способен потянуть требовательные игры на высоких настройках, но у него небольшой запас производительности. Впрочем, если тяжелые игры вас не интересуют, мощи этого железа вполне хватит на ближайшие два-три года.

Камера

Основная камера у Xperia 10 Plus двойная. Главный модуль с датчиком разрешением 12 Мп, фазовым автофокусом, оптикой с апертурой f/1.8 и эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм. Вспомогательный модуль разрешением 8 Мп и оптикой с диафрагмой f/2.4 может похвастаться двукратным зумом. Этот же модуль отвечает за снимки с размытием заднего фона.

При хорошем освещении камера выдает отличные снимки с приличной детализацией, однако сложное освещения выявляет невысокий динамический диапазон. Так же слабо проявляет себя камера и при съемке со слабым освещением. Зато 8-Мп фронтальная камера снимает чуть ли не на уровне флагманов, а видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

По сравнению с Xperia XA 2 Ultra новинка сильно похудела – толщина 8,3 мм и масса 180 г против 9,5 мм и 221 г. Но и емкость аккумулятора уменьшилась с 3580 мАч до 3000 мАч. При интенсивном использовании его едва хватит до конца дня, а просмотр HD-видео на максимальной яркости разрядит батарейку за 6 часов. Немного спасает ситуацию поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, разъем USB Type-C, поддержку Hi-Res Audio и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Sony Xperia 10 Plus оценен в 30 тысяч рублей. Самыми очевидными конкурентами здесь видятся прошлогодние китайские флагманы Xiaomi Mi 8 и Meizu 16th с намного более производительным железом и более качественными камерами. Из новинок можно отметить Samsung Galaxy A50, который при гораздо меньшей цене превосходит японского конкурента почти по всем параметрам.

Вывод

Компанию Sony стоит похвалить за то, что она не боится экспериментировать. Да, Xperia 10 Plus уступает конкурентам почти по всем характеристикам. Да, вытянутый дисплей вряд ли понравится массовому пользователю. Однако на фоне других моделей этот смартфон выделяется. Если вы цените в гаджетах идентичность, то Xperia 10 Plus может стать неплохим выбором.