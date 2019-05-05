В этом году компания Sony пошла на довольно радикальный эксперимент, представив смартфоны Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Эти модели получили экраны с необычным соотношением сторон 21:9, который, как утверждается, идеально подходит для просмотра фильмов. Мы уже разобрали преимущества и недостатки модели Xperia 10 Plus, а теперь попробуем разобраться с её меньшим собратом Xperia 10.
ДизайнОт внешнего вида смартфонов Sony всегда ждешь какой-нибудь изюминки, и Xperia 10 оправдывает эти ожидания с лихвой. Тонкая нижняя и весьма заметная верхняя рамки, угловатый корпус из пластика с металлическим напылением, необычный горизонтальный блок двойной камеры, выступающий из корпуса, и боковой сканер отпечатков пальцев, который вернули по просьбам пользователей. А еще он доступен в четырех расцветках: черной, темно-синей, серебристой и розовой.
Главная же особенность смартфона – это вытянутый формат дисплея 21:9. Из-за него смартфон оказывается очень длинным, однако им вполне удобно пользоваться даже одной рукой. Во многом благодаря относительной компактности – 6 дюймов против 6,5-дюйма у старшего собрата Xperia 10 Plus. В любом случае, японцы предусмотрели возможные неудобства – пользователям помогут «Режим управления одной рукой» и панель Side Sense.
ДисплейЕсли во флагмане Xperia 1 используется крутая OLED-панель, то Xperia 10 довольствуется более простым 6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2520 пикселей (отличная плотность 457 ppi), хорошей максимальной яркостью 520 кд/м2, средней контрастностью 1375:1 и широкими углами обзора. Из-за толстоватой верхней рамки и не очень тонких боковых рамок дисплей занимает 79,4%, что является довольно маленьким показателем для среднеуровневого смартфона. Например, у конкурента Samsung Galaxy A50 он равен 84,9%.
Что до «кинематографического» формата, то в обзоре Xperia 10 Plus мы уже высказывались о культуре смотрения кино на телефоне. Точнее, за нас это сделал Дэвид Линч. Что до игрового опыта, то удобство вытянутого дисплея здесь очевидно, но игры требуют производительного железа…
Железо и производительностьА вот его здесь как раз и нет. Во времена, когда Xiaomi ставит в смартфон за 14 тысяч рублей шустрый Snapdragon 660, Sony наделяет свой гораздо более дорогой Xperia 10 чипсетом Snapdragon 630. Это восьмиядерное решение с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 508, которое можно встретить, например, в прошлогодних Nokia 6.1, Motorola Moto G6 Plus или Sony Xperia XA2 Plus. В сочетании с 3 ГБ ОЗУ мощи процессора хватит на обычные нужды, вроде серфинга в Сети, работы в популярных приложениях и просмотра HD-видео, а вот тяжелые игры пойдут только на минимальных настройках. Кстати, китайским пользователям повезло чуть больше, поскольку для них предусмотрена версия на 4 ГБ оперативной памяти.
- AnTuTu – 88650 баллов
- Geekbench – 4011 баллов
КамераОсновная камера в Xperia 10 полагается на связку из двух модулей: главного из 13 Мп датчика и оптики со светосилой f/2.0, а также вспомогательного модуля на 5 Мп, который нужен для размытия заднего фона. У старшего Xperia 10 Plus второй модуль может похвастаться двукратным оптическим зумом. Даже без помощи искусственного интеллекта (его здесь нет) камера выдает снимки с неплохой детализацией и динамическим диапазоном. Лестных слов заслуживает и местный гибридный автофокус, который отлично работает даже в условиях недостаточной освещенности. А вот детализация фотографий в вечернее время сильно падает. Зато видео здесь можно снимать в разрешении 2160p при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера разрешением 8 Мп ничем особенным не выделяется и выдает фотографии среднего качества.
Аккумулятор и автономностьЁмкость аккумулятора составляет 2870 мАч, что откровенно мало для экрана с разрешением Full HD+, пусть и шестидюймового. В режиме проигрывания HD-видео на максимальной яркости смартфон разряжается за шесть часов. При обычном использовании его хватает на один день работы. В комплекте идет стандартный адаптер питания 5В/1,5А, однако имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Одной строкойОтметим отличное качество звучания в наушниках, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), поддержку Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, слот для карт памяти microSD до 512 ГБ и модуль NFC для бесконтактных платежей.
Цена и конкурентыВ России Sony Xperia 10 оценен в 24 990 рублей. За эти деньги можно взять, например, прошлогодний субфлагман Meizu 16 на Snapdragon 710 и c отличной двойной камерой. Заметно дешевле обойдется «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1, который в несколько(!) раз мощнее в плане железа и к тому же фотографирует на уровне iPhone 8 и Google Pixel. В этой же ценовой категории продаются Meizu X8 на мощной платформе Snapdragon 710, Honor 8X с большим дисплеем или ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч и более производительным железом.
ВыводНа «кинематографическом» дисплее Xperia 10 действительно удобнее смотреть снятые в соответствующем формате фильмы и сериалы, чем на экранах обычных смартфонов. А еще на таком дисплее здорово играть в игры, потому что мы не перекрываем полезную часть дисплея своими пальцами, а, например, в той же Angry Birds 2 можно видеть всю локацию сразу. Однако здесь Sony спотыкается о слабый процессор, который позволяет запускать требовательные игры лишь на минимальных настройках.
Что останется от Xperia 10, если отбросить в сторону его противоречивый, как выяснилось, экран? Ничего такого, чего не было бы у вышеназванных конкурентов, да к тому же и за меньшие деньги. Кажется, Sony выпустила очередную новинку, которую оценят только её преданные фанаты.