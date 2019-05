В этом году компания Sony пошла на довольно радикальный эксперимент, представив смартфоны Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Эти модели получили экраны с необычным соотношением сторон 21:9, который, как утверждается, идеально подходит для просмотра фильмов. Мы уже разобрали преимущества и недостатки модели Xperia 10 Plus, а теперь попробуем разобраться с её меньшим собратом Xperia 10.

Дизайн

От внешнего вида смартфонов Sony всегда ждешь какой-нибудь изюминки, и Xperia 10 оправдывает эти ожидания с лихвой. Тонкая нижняя и весьма заметная верхняя рамки, угловатый корпус из пластика с металлическим напылением, необычный горизонтальный блок двойной камеры, выступающий из корпуса, и боковой сканер отпечатков пальцев, который вернули по просьбам пользователей. А еще он доступен в четырех расцветках: черной, темно-синей, серебристой и розовой.

Главная же особенность смартфона – это вытянутый формат дисплея 21:9. Из-за него смартфон оказывается очень длинным, однако им вполне удобно пользоваться даже одной рукой. Во многом благодаря относительной компактности – 6 дюймов против 6,5-дюйма у старшего собрата Xperia 10 Plus. В любом случае, японцы предусмотрели возможные неудобства – пользователям помогут «Режим управления одной рукой» и панель Side Sense.

Дисплей

Если во флагмане Xperia 1 используется крутая OLED-панель, то Xperia 10 довольствуется более простым 6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2520 пикселей (отличная плотность 457 ppi), хорошей максимальной яркостью 520 кд/м2, средней контрастностью 1375:1 и широкими углами обзора. Из-за толстоватой верхней рамки и не очень тонких боковых рамок дисплей занимает 79,4%, что является довольно маленьким показателем для среднеуровневого смартфона. Например, у конкурента Samsung Galaxy A50 он равен 84,9%.

Железо и производительность

AnTuTu – 88650 баллов

Geekbench – 4011 баллов

Что до «кинематографического» формата, то в обзоре Xperia 10 Plus мы уже высказывались о культуре смотрения кино на телефоне. Точнее, за нас это сделал Дэвид Линч. Что до игрового опыта, то удобство вытянутого дисплея здесь очевидно, но игры требуют производительного железа…А вот его здесь как раз и нет. Во времена, когда Xiaomi ставит в смартфон за 14 тысяч рублей шустрый Snapdragon 660, Sony наделяет свой гораздо более дорогой Xperia 10 чипсетом Snapdragon 630. Это восьмиядерное решение с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 508, которое можно встретить, например, в прошлогодних Nokia 6.1, Motorola Moto G6 Plus или Sony Xperia XA2 Plus. В сочетании с 3 ГБ ОЗУ мощи процессора хватит на обычные нужды, вроде серфинга в Сети, работы в популярных приложениях и просмотра HD-видео, а вот тяжелые игры пойдут только на минимальных настройках. Кстати, китайским пользователям повезло чуть больше, поскольку для них предусмотрена версия на 4 ГБ оперативной памяти.

Камера

Основная камера в Xperia 10 полагается на связку из двух модулей: главного из 13 Мп датчика и оптики со светосилой f/2.0, а также вспомогательного модуля на 5 Мп, который нужен для размытия заднего фона. У старшего Xperia 10 Plus второй модуль может похвастаться двукратным оптическим зумом. Даже без помощи искусственного интеллекта (его здесь нет) камера выдает снимки с неплохой детализацией и динамическим диапазоном. Лестных слов заслуживает и местный гибридный автофокус, который отлично работает даже в условиях недостаточной освещенности. А вот детализация фотографий в вечернее время сильно падает. Зато видео здесь можно снимать в разрешении 2160p при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера разрешением 8 Мп ничем особенным не выделяется и выдает фотографии среднего качества.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора составляет 2870 мАч, что откровенно мало для экрана с разрешением Full HD+, пусть и шестидюймового. В режиме проигрывания HD-видео на максимальной яркости смартфон разряжается за шесть часов. При обычном использовании его хватает на один день работы. В комплекте идет стандартный адаптер питания 5В/1,5А, однако имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Одной строкой

Отметим отличное качество звучания в наушниках, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), поддержку Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, слот для карт памяти microSD до 512 ГБ и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Sony Xperia 10 оценен в 24 990 рублей. За эти деньги можно взять, например, прошлогодний субфлагман Meizu 16 на Snapdragon 710 и c отличной двойной камерой. Заметно дешевле обойдется «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1, который в несколько(!) раз мощнее в плане железа и к тому же фотографирует на уровне iPhone 8 и Google Pixel. В этой же ценовой категории продаются Meizu X8 на мощной платформе Snapdragon 710, Honor 8X с большим дисплеем или ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч и более производительным железом.

Вывод

На «кинематографическом» дисплее Xperia 10 действительно удобнее смотреть снятые в соответствующем формате фильмы и сериалы, чем на экранах обычных смартфонов. А еще на таком дисплее здорово играть в игры, потому что мы не перекрываем полезную часть дисплея своими пальцами, а, например, в той же Angry Birds 2 можно видеть всю локацию сразу. Однако здесь Sony спотыкается о слабый процессор, который позволяет запускать требовательные игры лишь на минимальных настройках.

Что останется от Xperia 10, если отбросить в сторону его противоречивый, как выяснилось, экран? Ничего такого, чего не было бы у вышеназванных конкурентов, да к тому же и за меньшие деньги. Кажется, Sony выпустила очередную новинку, которую оценят только её преданные фанаты.