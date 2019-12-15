Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 5. Топовый компакт с необычным экраном

Недавно стало известно, что продажи одного только складного смартфона Samsung Galaxy Fold превысили суммарные продажи смартфонов Sony Xperia. Да, дела на рынке смартфонов у Sony идут все хуже и хуже, но значит ли это, что их смартфоны так плохи? Сегодня мы попробуем найти ответ на примере последней новинки Xperia 5.

Дизайн

Xperia 5 очень похож на флагманский Xperia 1, но с некоторыми отличиями. Во-первых, тройная камера здесь расположена в левом верхнем углу стеклянной задней панели, а не по центру. А во-вторых, Xperia 5 заметно компактнее (68:158:8.20 мм) и легче (164 грамма). Впрочем, до истинного компакта, как прошлогодний 5-дюймовый Xperia XZ2 Compact, он немного не дотягивает . Однако, благодаря своей вытянутости, 6,1-дюймовый Xperia 5 неплохо лежит в руке. Доступных расцветок четыре: красная, синяя, черная и серая.

Дисплей

Как и в Xperia 1, в новинке Sony продолжает развивать идею «кинематографических» экранов с соотношением сторон 21:9. Мы уже писали о том, что смотреть заточенные под формат фильмы и видео одно удовольствие, а игровой опыт меняется в лучшую сторону благодаря дополнительному месту для кнопок и джойстика. Однако, в отличие от старшего собрата, местный OLED-дисплей имеет разрешение 2520:1080 пикселей, а не 4K. Плотность пикселей равна 449 ppi. Также отметим отличную цветопередачу, максимальную яркость 574 нит и возможность преобразовывать SDR контент в HDR, что, опять-таки делает просмотр видео на широком экране еще более приятным занятием.

Железо и производительность

AnTuTu – 421790 баллов

Geekbench 5 – 2690 баллов

C аппаратной составляющей здесь все на самом высоком уровне – Sony сделала выбор в пользу топовой 7-нанометровой платформы Snapdragon 855. Это восьмиядерный чипсет с тактовой частотой до 2.84 ГГц и графикой Adreno 640, который можно встретить в таких флагманах, как OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10 и Xiaomi Mi 9. Мощи этого процессора вкупе с 6 ГБ оперативной памяти (флеш-памяти здесь 128 ГБ) хватит для любых задач с запасом на ближайшие пару-тройку лет.

Камера

Sony Xperia 5 получил ту же самую тройную камеру, что и флагман Xperia 1: главный модуль с датчиком разрешением 12 Мп и 26 мм объективом со светосилой f/1.6, ультраширокоугольный 16-мм модуль с датчиком на 12 Мп и 12 Мп модуль телефото с фокусным расстоянием 52 мм. Что примечательно, оптическая стабилизация изображения предусмотрена не только в основном модуле, но и в телефото. Отдельно стоит отметить фишку из мира беззеркальных камер Sony – точечную фокусировку по глазам.

Sony не просто взяла камеру из другого смартфона – она улучшила алгоритмы обработки. Теперь камера гораздо лучше справляется со съемкой в условиях слабого освещения – меньше шумов, больше деталей. В плане фотосъемки Xperia 5 не сильно уступает конкурентам, вроде Huawei P30 Pro, iPhone 11 или Samsung Galaxy Note10. Также японцы продолжают развивать функцию Cinema Pro, в которой можно сразу снимать в кинематографическом формате 21:9, выбирать объективы, изменять настройки и накладывать встроенные пресеты.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора здесь довольно средняя, на 3140 мАч, а потому и чудес в плане автономности от смартфона ждать не стоит. Впрочем, он сможет проработать сутки от одного заряда при обычном режиме использования. В тесте воспроизведения видео на максимальной яркости аппарат держится около 10 часов. Быстрая зарядка ограничена мощностью 18 Вт, что маловато на фоне других флагманов. Впрочем, в том же iPhone 11 зарядка аналогичной мощности, но у него есть еще и поддержка беспроводной зарядки.

Одной строкой

Отметим наличие гибридного слота для карт памяти microSD до 1 ТБ, защиту от воды и пыли по стандарту IP65/IP68 с возможностью погружения на 1,5 метра в течение 30 минут, модуль NFC для бесконтактных платежей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Цена и конкуренты

В России Sony Xperia 5 оценен в 50 тысяч рублей. Компактный и похожий по характеристикам Samsung Galaxy S10e можно найти почти на 10 тысяч дешевле, а более продвинутый iPhone 11 напротив, на 10 тысяч дороже.

Вывод

Sony Xperia 5 кажется несколько убедительнее Xperia 1. Во-первых, он компактнее, а это в наше время уже полноценная особенность. Во-вторых, он имеет те же самые характеристики (за исключением 4K-экрана), но при гораздо меньшей цене. Можно даже сказать, что Xperia 5 видится отличной альтернативой другим топовым компактам, в то время как Xperia 1 со своей невменяемой ценой является абсолютно неконкурентоспособным. Тем интереснее, как отнесется к Xperia 5 потенциальный покупатель.