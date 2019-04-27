Обзор плюсов и минусов Sony Xperia L3. Бюджетный смартфон с модулем NFC

2019-04-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia L3; [519]
На февральской выставке MWC 2019 компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1, а также модели среднего уровня Xperia 10/Xperia 10 Plus. Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки Xperia 10 Plus с «кинематографическим» дисплеем, а сегодня попробуем разобраться с бюджетной новинкой Xperia L3.

Дизайн

Если старшие модели Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus получили необычное соотношение сторон 21:9, то в случае с бюджетным Xperia L3 нас ждут более привычные и скучные 18:9. Отметим довольно широкие рамки снизу, сверху и даже по бокам, скругленные грани, пластиковую заднюю панель и пластиковые боковые рамки, сканер отпечатка пальцев на боковой грани отдельно от кнопки включения и вертикально ориентированную двойную камеру в левом верхнем углу. Несмотря на небольшую диагональ экрана, аппарат получился не очень тонким (8,9мм) и немного тяжелым (156г). Расцветок предусмотрено три: золотистая, серебристая и черная.

Дисплей

Здесь используется 5,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720:1440 пикселей (плотность 282 ppi), широкими углами обзора, максимальной яркостью 565 кд/м2, минимальной яркостью 19,55 кд/м2 и контрастностью 2132:1. Из-за широких рамок экран занимает 75,6% площади передней панели. По сегодняшним меркам это довольно низкий показатель даже для бюджетного устройства. У Samsung Galaxy A10, Huawei P smart 2019 и Redmi Note 7 этот показатель равен 81,6%, 83,1% и 81,4%, соответственно. В общем и целом, мы имеем довольно качественный дисплей с разрешением HD+.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы здесь используется экономичная и в меру шустрая 12-нанометровая платформа MediaTek Helio P22 (MT6762), на которой работают, например, Xiaomi Redmi 6 и Nokia 3.1 Plus. Она характеризуется восемью ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой PowerVR GE8320. В связке с 3 ГБ оперативной памяти мы получаем производительность, достаточную не только для большинства задач, вроде серфинга в Сети, просмотра HD-видео и простых игр, но и для запуска тяжелых игр. Однако пойдут они только на низких настройках графики.
  • AnTuTu – 76500 баллов

Камеры

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, Sony Xperia L3 получил двойную камеру. Правда, второй модуль имеет разрешение всего 2 Мп и предназначен для замера глубины сцены (снимков с размытием заднего плана). Главный модуль характеризуется датчиком разрешением 13 Мп, оптикой с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/2.2, а также фазовым автофокусом. При хорошем освещении камера выдает снимки с неплохим динамическим диапазоном и умеренной детализацией, которая, правда, исчезает при съемке в условиях недостаточного освещения. На этих снимках место деталей занимает шум. Селфи здесь можно делать на неплохую 8 Мп камеру, а видео снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Смартфон оснастили довольно ёмким аккумулятором на 3300 мАч. С учетом невысокого разрешения дисплея и довольно экономичного процессора можно говорить о хорошей автономности. В режиме экрана, при включенном Wi-Fi и автоматической яркости аппарат способен продержаться почти 8 часов.

Одной строкой

Нельзя не отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт microSD до 512 ГБ, модуля NFC для бесконтактных платежей, порта USB Type-C, поддержку быстрой зарядки, а также отсутствие поддержки стандарта Wi-Fi 5 ГГц.

Цена и конкуренты

В России Sony Xperia L3 оценен в 14990 рублей, однако его уже можно найти с небольшой скидкой. Главными конкурентами японца станут китайские бюджетники Huawei P Smart 2019 и Redmi Note 7. Оба с более быстрыми процессорами, двойными камерами, дисплеями с разрешением Full HD+ и современным дизайном. А ведь есть еще Samsung Galaxy A30, который лучше по всем параметрам.

Вывод

Sony Xperia L3 получил хороший экран, достаточно быстрый процессор, отличную автономность, модуль NFC, которого нет, например, у Redmi Note 7, и порт USB Type-C, наличием которого не может похвастаться Huawei P Smart 2019. Однако, в общем и целом, китайские конкуренты вместе с корейцем Samsung Galaxy A30 предлагают гораздо больше возможностей за меньшие деньги. А потому покупателями Xperia L3 по большей части станут лишь истинные фанаты японского бренда.

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