Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 Play

В феврале этого года компания Motorola представила серию смартфонов Moto G7, в которую помимо одноименной модели вошел более продвинутый Moto G7 Plus, долгоиграющий Moto G7 Power и бюджетный Moto G7 Play. Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки стандартного Moto G7 и долгожителя G7 Power, а сегодня разберемся с младшим представителем серии – Moto G7 Play.

Дизайн

Все уже давно привыкли к тому, что внешне смартфоны Motorola выделяются на фоне других моделей. Moto G7 Play хоть и относится к бюджетному сегменту, но все же верен традициям. На ребристой пластиковой панели красуется фирменный блок основной камеры, а под ним сканер отпечатков пальцев с буквой «М». Передняя панель уже менее оригинальна: массивный вырез в духе iPhone XS, широкие рамки по бокам и сильно заметная нижняя рамка с уже привычной надписью «motorola». Смартфон довольно легкий (149 г) и тонкий (7,99 мм), а потому отлично лежит в руке.

Дисплей

Здесь используется компактная 5,7-дюймовая IPS-панель с разрешением 720:1512 пикселей (плотность 294 ppi), соотношением сторон 19:9, максимальной яркостью 498 кд/м2, контрастностью 1295:1, хорошей цветопередачей и широкими углами обзора. Из-за довольно широких рамок по периметру дисплей занимает 77,3% площади передней панели. Это невысокий показатель даже для бюджетного устройства. Например, у Redmi Note 7 этот показатель равен 81,4%. Экран здесь прикрывает старое доброе защитное стекло Gorilla Glass 3.

Железо и производительность

AnTuTu – 93100 баллов

Как и в более дорогих моделях Moto G7 и Moto G7 Power, здесь используется довольно старый чипсет Snapdragon 632. Эта платформа оснащается восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Adreno 506. А вот оперативной памяти здесь всего 2 ГБ, в то время как в старших моделях предусмотрено 4 ГБ ОЗУ. Даже так мощи железа будет достаточно для повседневных нужд, вроде серфинга по Сети, просмотра HD-видео и простых игр, а вот требовательные игры, вроде Asphalt 9 и PUBG, запустятся только на минимальных настройках.

Камера

В последнее время даже бюджетные смартфоны получают двойные тыльные камеры, но в Moto G7 Play модуль всего один – с 13 Мп датчиком, светосильной оптикой f/2.0 и фазовым автофокусом. В дневное время камера выдает снимки с хорошим для бюджетника динамическим диапазоном, но довольно слабой детализацией. В помещениях и в сумерках ситуация сильно ухудшается. Похожим образом работает и фронтальная камера с 8 Мп датчиком и оптикой с диафрагмой f/2.2. Зато видео здесь можно снимать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

На первый взгляд, смартфон получил не самый ёмкий аккумулятор на 3000 мАч. Можно сказать, совсем пустяковый по сравнению с 5000 мАч у Moto G7 Power. Однако не забываем о невысоком разрешении экрана и довольно экономичном процессоре. В итоге мы получаем довольно высокие показатели автономности, которые составляют два дня в повседневном режиме. Заряжается смартфон от комплектной зарядки мощностью 10 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, защиту от брызг, порт USB Type-C, отдельный слот для карт памяти до 512 ГБ, 32 ГБ встроенной-флеш-памяти, предустановленной операционной системы Android 9.0 (Pie), а также отсутствие поддержки стандарта Wi-Fi 5 ГГц и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Motorola Moto G7 Play оценен в 12 тысяч рублей. Его главным конкурентом является Redmi 7, у которого двойная камера, 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 4000 мАч и такой же процессор. Также можно вспомнить Nokia 3.1 Plus с 3 ГБ ОЗУ, двойной камерой и модулем NFC.

Вывод

Moto G7 Play получился довольно сбалансированным смартфоном: качественный дисплей, достаточная для большинства задач производительность и отличная автономность. Да, на рынке есть модели с куда более интересными характеристиками и схожей ценой. Однако, в отличие от однотипных конкурентов, Moto G7 обладает идентичностью. Для кого-то она важнее продвинутых параметров.