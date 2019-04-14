Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10

В начале этого года компания Samsung представила обновленную линейку смартфонов Galaxy A. Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки среднебюджетного A30 и среднеуровневого A50, а сегодня разберемся с младшей моделью Galaxy A10.

Дизайн

В кои-то веки компания Samsung выпустила бюджетный смартфон с современным дизайном, который ни в чем не уступает китайским конкурентам. Небольшой каплевидный вырез в верху, небольшие рамки по бокам дисплея и довольно заметная рамка внизу, закругленные углы, задняя панель из поликарбоната и камера в левом верхнем углу – Galaxy A20 собрал в себе почти все приметы времени. При этом он получился достаточно тонким (7,9 мм) и легким (168 г). Доступных расцветок три: синяя, серая и красная.

Дисплей

Если в более дорогом Galaxy A20 используется AMOLED-панель, то здесь выбор разработчиков пал на 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720:1520 пикселей (плотность 271 ppi), соотношением сторон 19:9, хорошим запасом яркости, отличной контрастностью и углами обзора. Благодаря использованию выреза в форме капли и не очень широким рамкам, дисплей занимает 81,6% передней панели. Это очень достойный показатель для бюджетного устройства. Например, у iPhone XR экран занимает 79% лицевой панели.

Железо и производительность

AnTuTu – 88700 баллов

В Galaxy A10 корейский производитель поставил свой новенький бюджетный чипсет Exynos 7884, выполненный по нормам 14-нанометрового техпроцесса. Эта платформа имеет в своем распоряжении восемь ядер с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графику Mali-G71 MP2. В плане производительности она сравнима с такими процессорами, как Snapdragon 625, MediaTek Helio P23 или Kirin 659. В сочетании с 2 ГБ оперативной памяти мощи процессора хватит для повседневных задач, вроде серфинга в интернете или просмотра HD-видео, однако тяжелые игры запустятся только на минимальных настройках.

Камера

В отличие от старших моделей, Galaxy A10 получил одинарную тыльную камеру. Она характеризуется 13 Мп датчиком, а также оптикой со светосилой f/1.9 и эквивалентным фокусным расстоянием 28мм. Снимки в нормальном освещении удивили хорошим для этого ценового сегмента динамическим диапазоном, а вот детализации фотографиям серьезно не хватает. Также отметим фронтальную камеру с разрешением 5 Мп и светосильной оптикой f/2.0, а также возможность снимать видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Если в старших моделях используется батарея на 4000 мАч, то здесь придется довольствоваться аккумулятором на 3400 мАч. Однако не стоит забывать о невысоком разрешении дисплея и довольно экономичном процессоре. Все это работает на отличную автономность. При цикличном просмотре HD-видео на яркости в 50% смартфона хватит на 15 часов, а при обычном использовании он продержится два дня. А вот быстрой зарядки здесь нет. Чтобы полностью восполнить заряд батареи от комплектного адаптера питания, уйдет 2 часа.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, старого разъема Micro USB, а также отсутствие сканера отпечатка пальцев, 5 ГГц диапазона Wi-Fi и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A10 оценен в 10 тысяч рублей. Самый очевидный конкурент, это, конечно, компактный Xiaomi Redmi 6 с 3 ГБ оперативной памяти и сканером отпечатков пальцев. Еще одним интересным вариантом может стать Nokia 3.1 Plus с двойной камерой, 3 ГБ ОЗУ и, что самое главное, модулем NFC для бесконтактной оплаты.

Вывод

Galaxy A10 имеет мало общего с бюджетными и ультрабюджетными смартфонами Samsung предыдущих годов. У него современный дизайн, довольно шустрый процессор, хороший экран и отличная автономность. Если раньше подобные устройства корейского гиганта явно проигрывали по характеристикам своим китайским конкурентам, то теперь силами того же Galaxy A10 они могут вернуть потерянных пользователей.