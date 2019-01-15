Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy J8 (2018) 32GB

2019-01-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy J8 ; [290]
Из года в год компания Samsung выпускает бюджетные смартфоны, которые сочетают довольно скромные характеристики и не самый скромный ценник. При этом они всегда умудряются найти своего покупателя. Видимо, сказывается магия крупного бренда. Одной из последних новинок бюджетной серии Galaxy J стала модель Galaxy J8 (2018). Соответствует ли ее ценник характеристикам, и сможет ли она составить конкуренцию более доступным китайским конкурентам?

Дизайн

Как и полагается бюджетнику Samsung, выглядит Galaxy J8 непритязательно. Пластиковый корпус с матовым покрытием, закругленные углы, вытянутый дисплей, но с приличными рамками со всех сторон, вертикально ориентированная сдвоенная камера и сканер отпечатков пальцев под ней. Аппарат довольно толстый (8,2 мм) и тяжелый (177 г), но, судя по многочисленным отзывам пользователей, на эргономике это не сказывается. Расцветок у смартфона много, но в России доступно только три: черная, серая и золотистая.

Дисплей

Как и в большинстве других недорогих смартфонах Samsung, здесь используется Super AMOLED-панель. Она характеризуется диагональю 6 дюймов, разрешением 1480:720 пикселей (плотность 274 ppi), соотношением сторон 18,5:9, хорошей цветопередачей и углами обзора, а также отличной для бюджетника яркостью – около 550 нит. К сожалению, здесь нет функции Always On Display и датчика освещения, но предусмотрен любопытный режим «На улице». Он выставляет экран на максимальную яркость и отключается через 15 минут бездействия. Из-за толстых рамок по бокам (4 мм), снизу и сверху (1см), экран занимает лишь 75.8% площади передней панели.

Железо и производительность

Под капотом здесь работает бюджетный 14-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 450 с восемью ядрами Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506. Оперативной памяти предусмотрено 3 ГБ, а версия с 4 ГБ ОЗУ в России не продается. В бенчмарках AnTuTu и Geekbench смартфон набирает 69800 и 3800 баллов, уступая смартфонам на таких платформах, как MediaTek Helio P60, Samsung Exynos 7872 и HiSilicon Kirin 659. В играх немного спасает положение графический ускоритель Adreno 506, но для тяжелых приложений недостаточно даже его. Остальные задачи аппарат потянет (не тормозит и грузит все довольно быстро), но вот хватит ли его производительности хотя бы на ближайшее обновление?

Камеры

Если в случае с процессором видна явная экономия, то с камерами ситуация намного лучше. Здесь используется сдвоенная камера: главная с разрешением 16 Мп и светосильной оптикой (f/1.7) и вспомогательный модуль на 5 Мп (f/1.9), который предусмотрен для снимков с эффектом размытия. Надо заметить, боке у него получается отличное даже без учета бюджетности самого смартфона. Что до основного модуля, то он способен на качественные снимки при хорошем освещении, а иногда даже и в сложных условиях. Отметим неплохой динамический диапазон, довольно точные цвета и, к сожалению, частенько сбоящий автофокус. Фронтальная камера с 16 Mп сенсором, светлой оптикой f/1.9 и вспышкой также выдает хорошие селфи на уровне среднебюджетных смартфонов.

Аккумулятор и автономность

С аккумулятором разработчики тоже не стали жадничать и наделили смартфон батареей на 3500 мАч. Учитывая далеко не самый прожорливый процессор и экономный экран с разрешением HD+, можно говорить об отличной автономности. Например, в режиме просмотра видео (разрешение 720p) с обычной яркостью смартфон продержится около 16 часов. Поддержки быстрой зарядки нет (хотя SoC её поддерживает), а потому ждать полного заряда придется целых 3 часа.

Одной строкой

Нельзя не отметить отдельный слот для карт памяти microSD до 256 ГБ, разъем 3,5-мм для наушников, отсутствие модуля NFC и поддержки второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц).

Цена и конкуренты

На старте продаж Samsung Galaxy J8 стоил 19 тысяч рублей, но сейчас его можно купить и за 15 тысяч. В этом ценовом сегменте у него немало конкурентов. Например, более доступные и превосходящие его по многим параметрам китайцы Xiaomi Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro, Mi A2 Lite и Meizu Note 8, а также металлический тайванец ASUS ZenFone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Без скидок на цену и бренд мы имеем смартфон с хорошими для этого класса камерами, отличной автономностью, ярким дисплеем, блеклым дизайном и слабой производительностью. Его вполне можно рекомендовать тем, кто хочет простой и дешевый смартфон от именитого бренда. Если же вы не испытываете особенного пиетета к корейского гиганту, то лучше обратить внимание на более доступные и продвинутые решения от конкурентов. Или же дождаться появления у нас новой бюджетной линейки Samsung Galaxy M, которая как раз придет на смену серии Galaxy J. Новинки обещают не только современный дизайн, но и соответствующие характеристики. Их официальный анонс состоится уже 28 января.

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