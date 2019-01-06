Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона LG V40 ThinQ 6/64GB

Топовые смартфоны LG всегда проходили в ранге «альтернативных» флагманов. Они не могли похвастаться такой же популярностью, как iPhone или Samsung Galaxy, хотя имели почти такие же крутые характеристики. В новом флагмане LG V40 ThinQ есть пять камер, топовый процессор и продвинутый звук, но сможет ли он составить конкуренцию главным мастодонтам рынка?

Дизайн

В обзоре LG G7 мы пеняли на изрядно поднадоевшую «бровь» - не лишен этого элемента дизайна и LG V40. А вот задняя панель претерпела изменения. Если в G7 мы могли наблюдать вертикально ориентированную двойную камеру, то здесь модулей уже три и расположены они горизонтально. Также отметим нескользкое полуматовое стекло, но оно доступно в синем, красном и сером вариантах расцветки. У черной вариации панель глянцевая и отлично собирает отпечатки пальцев. Экран у V40 стал покрупнее, но благодаря вытянутой форме его по-прежнему удобно держать в руках.

Дисплей

В модели G7 компания LG неожиданно использовала IPS-дисплей, но здесь все гораздо предсказуемее. Новинку наделили 6,4-дюймовой P-OLED-панелью. Несмотря на возросшую на 0,3-дюйма диагональ, разрешение осталось тем же, что и у G7: 1440:3120 пикселей (плотность 537 ppi). Разумеется, здесь предусмотрена поддержка таких модных технологий как Dolby Vision и Always-on display, а также высокого динамического диапазона HDR10. Максимальная яркость составляет 504 нит, а минимальная – всего 3 нит. Важным моментом является то, что «чёлку» можно прикрыть.

Звук

Судя по всему, крутой звук сюда перекочевал прямиком из LG G7. Во-первых, это продвинутый цифроаналоговый преобразователь Sabre ES9218PC от компании ESS Technology. Во-вторых, для увеличения громкости здесь используется резонансная камера с усилением басов (Boombox). Если положить смартфон на деревянный стол тыльной стороной, то громкость звучания составит почти 100 дБ. В-третьих, при прослушивании музыки в наушниках предусмотрен эффект объемного звука DTS:X 3D Surround Sound для 7.1-канального звучания. А еще здешний диктофон записывает аудио в формате FLAC.

Производительность

Аппаратная основа здесь такая же, как и у большинства флагманов 2018 года – восьмиядерная платформа Snapdragon 845. Работает она в связке с 6 ГБ оперативной памяти. В самых популярных бенчмарках AnTuTu и GeekBench смартфон выбивает 155000 и 8500 попугаев. Это уровень Xiaomi Mi 8, Google Pixel 3 XL и Sony Xperia XZ3. Что любопытно, вышедший раньше LG G7 набирает даже чуть больше баллов в тех же тестах. Так или иначе, подобная производительность является избыточной и её хватит под любые задачи еще на ближайшие пару лет.

Камеры

Тройная основная камера сама по себе является отличной заявкой на звание топового камерофона, но все не так просто. Итак, главный модуль здесь основан на 12-Мп сенсоре с крупными пикселями, оптикой с диафрагмой аж f/1.5 и оптической стабилизацией изображения. Второй модуль, ультраширокоугольный, перекочевал прямиком из LG G7. Он характеризуется 16 Мп сенсором и светосильной оптикой с апертурой f/1.9. Главное нововведение, это 12 Мп модуль (светосила оптики f/2.4) с оптической стабилизацией, фазовым автофокусом и 2х кратным оптическим зумом.

Эксперты, протестировавшие камеры, оценили их довольно высоко, отметив все же, что до топовых камерофонов LG V40 пока еще не дотягивает. Речь идет, конечно, о Huawei P20 и Mate 20 Pro, Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9. Камера для селфи здесь двойная: 8-Мп обычный модуль и 5 Мп модуль с широкоугольной оптикой. Отдельно отметим возможность записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Правда, оптическая стабилизация в таком разрешении не работает.

Одной строкой

Заслуживают упоминания 3,5-мм разъем для наушников, слот для карт памяти microSD, модуль NFC для бесконтактных платежей, более емкий по сравнению с предшественником аккумулятор на 3300 мАч, поддержка быстрой зарядки (Quick Charge 3.0), беспроводной зарядки, а также защита по стандартам IP68 и MIL-STD810G, по которым смартфону не страшны слабые удары и падения, а также брызги воды и пыль.

Цена и конкуренты

На старте продаж смартфон был оценен в 950 долларов, однако почти сразу же американский интернет-магазин B&H снизил цену на 250 долларов. Первая цена отправляет LG V40 в заведомо проигрышную борьбу с такими топами, как Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и Huawei Mate 20 Pro. Последние два превосходят его не только в производительности, но и фото-видеовозможностях. В более низком ценовом сегменте его конкурентами выступают HTC U12+, Samsung Galaxy S9 и Huawei P20 Pro.

Вывод

LG V40 ThinQ – это очень продвинутый смартфон. У него топовая производительность, отличный экран, пять камер и, вполне возможно, лучший звук на рынке. Но конкуренты все равно лучше. Рекомендовать аппарат можно настоящим меломанам или тем, кому по какой-то причине надоели флагманы Apple, Samsung и Huawei.