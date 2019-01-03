Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9 128GB

2019-01-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note 9; [303]
Флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9 был представлен в начале прошлого августа. За прошедшие с тех пор почти пять месяцев Apple выпустила главного конкурента iPhone XS Max с монструозным процессором A12 Bionic, а Huawei выкатила Mate 20 Pro с настолько крутыми камерами, что ребята из DxOMark даже постеснялись их протестировать. А ведь были еще такие флагманы, как Sony Xperia XZ3, Google Pixel 3 XL, Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2. Последние годы новый Galaxy Note неизменно оставался самым технологичным Android-смартфоном до выхода следующего Galaxy S. Актуальна ли эта история перед грядущим анонсом Galaxy S10? Давайте разбираться.

Дизайн

Внешний вид Galaxy Note 9 почти не претерпел изменений по сравнению с Galaxy Note 8, однако несколько отличий все же нашлось. Во-первых, новинка стала более угловатой, и субъективно это пошло во вред эргономике. Однако сама Samsung утверждает, что это сделало смартфон еще крепче. Во-вторых, сканер отпечатков пальцев переехал под камеру, где ему самое место. В-третьих, нижняя рамка на передней панели стала чуть тоньше. Что любопытно, цвет стилуса S Pen отличается в зависимости от расцветки корпуса – в черной он черный, в синей – ярко-желтый, в медной – бронзовый.

Дисплей

Об экране Galaxy Note9 нужно знать то, что он признан лучшим среди всех смартфонов экспертами из DisplayMate. Что им особенно понравилось? Абсолютно точное отображения цвета, рекордные уровни яркости и углы обзора, лучшие результаты цветовой гаммы, контрастности и отражающей способности. Для точности все же напомним, что здесь используется 6,4-дюймовая Super AMOLED-панель с разрешением 2960:1440 пикселей (впечатляющая плотность 516 ppi) и яркостью при полной активности 710 нит. Разумеется, здесь предусмотрена поддержка стандарта высокого динамического диапазона HDR10 и функции Always-on display.

Железо и производительность

Компания Qualcomm уже успела представить новый топовый чипсет Snapdragon 855, но процессор предыдущего поколения, Snapdragon 845, не стал от этого менее мощным. Традиционно во флагманах Samsung используются процессоры собственного производства Exynos или Qualcomm. В случае с российским рынком это восьмиядерный Exynos 9810 Octa, хотя разницы с другой платформой почти не ощущается. В бенчмарках Geekbench и AnTuTu аппарат набирает 9000 и 250000 баллов, демонстрируя схожий с другими флагманами результат. Учитывая 6 или 8 ГБ оперативной памяти, этой мощи с лихвой хватит на ближайшие два-три года.

Камеры

Камера в Galaxy Note9 двойная. Основной модуль полагается на 12 Мп сенсор, оптическую стабилизацию и оптику с изменяемой (f/1.5 и f/2.4) диафрагмой. Вспомогательный модуль отвечает за двукратный оптический зум и эффект размытия заднего плана.

В рейтинге камерофонов DxOMark смартфон делит третье место с HTC U12+, уступая лишь Huawei P20 Pro и Apple iPhone XS Max. Эксперты отмечают широкий динамический диапазон, четкий и быстрый автофокус, правильную цветопередачу, проработку деталей в большинстве сцен, эффективную стабилизацию и отличные снимки с размытием фона. В минусы был записан порой сбоящий баланс белого и потеря детализации в условиях низкого освещения. Последнее, как известно, является специализацией Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro. Видео здесь можно снимать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Правда, в таком режиме не работает оптическая стабилизация изображения.

Одной строкой

Отметим новый стилус S Pen и возможности, которые он дает, защиту от воды по стандарту IP68, 3,5-мм разъем для наушников, слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, сканер радужки глаза, док-станцию DeX для работы в качестве компьютера, вариант на 512 ГБ встроенной памяти, емкий по меркам Samsung аккумулятор на 3500 мАч, поддержку сети LTE Cat 18 и бесконтактную оплату Samsung Pay (NFC, MST).

Цена и конкуренты

На старте продаж смартфон стоил 69 990 рублей за версию с 128 ГБ флеш-памяти и 89 990 рублей за 512 ГБ. Теперь же его можно найти за 61 500 и 76 000 рублей соответственно. В той же весовой категории представлен iPhone XS Max с лучшей производительностью и сопоставимой камерой, но он намного дороже. На порядок дороже и новенький Huawei Mate 20 Pro, у которого чуть более шустрый процессор Kirin 980 и лучшие на рынке камеры. Google Pixel 3 XL сопоставим по цене, производительности и фото-видеовозможностям, но в целом получился противоречивым и не продается официально в России.

Вывод

К концу 2018 года стало очевидно, что конкуренция в сегменте топовых смартфонов обострилась до предела. Вот и Samsung Galaxy Note9 всего через пять месяцев после выхода уступает другим флагманам в отдельных компонентах – кому-то в мощи процессора, кому-то в возможностях камеры. Все меньше пользователей выбирают новый Galaxy Note в качестве самого продвинутого Android-флагмана – уж больно быстро конкуренты его нагоняют. Однако в одном компоненте продукт от Samsung превосходит остальных – такого крутого стилуса нет ни у кого. Вкупе с лучшим на рынке дисплеем он может стать незаменимым инструментом для творчества. А мощное железо и крутая камера станут дополнительным подспорьем.

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