Обзор плюсов и минусов iPhone 11. Самая доступная новинка Apple

Самым продаваемым из прошлогодних смартфонов Apple стал самый доступный – iPhone XR. Кажется, в этом году ситуация повторится. iPhone 11 не сильно уступает своим старшим собратьям в характеристиках, но при этом стоит заметно дешевле. Все подробности в нашем обзоре.

Дизайн

Внешний вид передней панели по сравнению с iPhone XR совсем не изменился – все тот же громоздкий вырез и широкие рамки по бокам. Рамка корпуса по-прежнему матовая и выполнена из алюминия. А вот дизайн задней панели претерпел некоторые изменения – место одинарной камеры заняла двойная, выполненная в виде квадратного блока со вспышкой, а логотип с надкушенным яблоком переехал в середину стеклянной панели. На выбор доступно шесть расцветок, включая две новые – фиолетовую и зеленую, которые заменили коралловую и голубую. Габариты устройства остались прежними – это значит, что смартфон все так же толстоват (8,3 мм) и тяжеловат (194 грамма).

Дисплей

Несмотря на всеобщие ожидания, Apple не стала наделять младшую модель линейку OLED-дисплеем – он является фишкой iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Здесь же используется старый добрый IPS-экран, получивший название Liquid Retina HD. Он характеризуется диагональю 6,1-дюйма, разрешением 1792:828 пикселей (плотность 326 ppi), соотношением сторон 19,5:9, широким цветовым охватом (P3), поддержкой Dolby Vision и HDR10, продвинутой адаптацией цветов под внешнее освещение True Tone и максимальной яркостью 625 нит.

Дисплей занимает 79% площади передней панели, что является не самым высоким показателем. Для сравнения, у более доступных флагманов OnePlus 7 Pro и Xiaomi Mi 9T он равен 88.1% и 86.1%. Так или иначе, перед нами едва ли не самый продвинутый IPS-дисплей на рынке, который лишь немного уступает OLED-экранам.

Железо и производительность

AnTuTu – 460750 баллов

Geekbench – 3435 баллов

Как обычно, здесь тот же самый топовый процессор, что и у старших моделей. Речь идет о 7-нанометровом шестиядерном процессоре Apple A13 Bionic, который является самой мощной платформой для смартфонов прямо сейчас. Это не просто громкие заявления самой Apple – они подтверждаются результатами бенчмарков – 460 тысяч баллов в AnTuTu и 3430 баллов в Geekbench 5. Мощи этого железа вкупе с 4 ГБ оперативной памяти с запасом хватит для самым трудоёмких задач и причем на ближайшие несколько лет.

Камера

В смартфоне используется связка из двух камер: главной с 12-Мп датчиком и оптикой с диафрагмой f/1.8, а также 12-Мп сверхширокоугольной с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм. В iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max те же модули, дополненные модулем телефото. То есть, владельцы младшей модели лишаются прелестей двухкратного оптического зума, что не так уж и критично.

Эксперты, оценившие камеру, говорят о несколько более высоком динамическом диапазоне, нежели в предыдущем поколении. Главная же фишка камер – ночной режим. Теперь смартфоны Apple наконец-то научились снимать в темноте ненамного хуже, чем камерофоны от Huawei. На место 7-Мп фронтальной камеры пришла 12-Мп, которая теперь умеет снимать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора по сравнению с iPhone XR увеличилась с 2942 мАч до 3046 мАч. То есть, существенного прироста в автономности не случилось и смартфон придется как обычно заряжать один раз в день при активном использовании или раз в полтора дня при менее активном. Вместо быстрой зарядки на 15 Вт появилась поддержка на 18 Вт, но соответствующий адаптер не входит в комплект поставки. В отличие от старших моделей, которые комплектуются подобной зарядкой, покупатели шестидесятитысячного iPhone 11 найдут в коробке унизительный адаптер на 5 Вт.

Одной строкой

Отдельно отметим защиту от воды и пыли по стандарту IP68, который подразумевает погружение в воду на глубину до двух метров на полчаса. У предшественника была более простая защита по стандарту IP67. Также отметим поддержку Dolby Atmos, Bluetooth 5.0, новейший стандарт Wi‑Fi 802.11ax и 26 поддерживаемых бендов LTE.

Цена и конкуренты

В России iPhone 11 оценен в 59 990 рублей за версию с 64 ГБ флеш-памяти. В той же ценовой категории выступают флагманы Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 Pro. Оба с OLED-дисплеями, тройными камерами, большим объемом оперативной памяти и более быстрыми зарядками, но с менее производительными процессорами.

Вывод

iPhone 11 получился идеальным iPhone для тех, кто хочет новый смартфон от Apple, но не может позволить себе старшие модели. У него есть самый мощный процессор на рынке, одна из лучших камер, продвинутый IPS-дисплей и крутой звук как в динамиках, так и в наушниках. Да, конкуренты могут обходить iPhone 11 в некоторых компонентах, но все это лирика. Если человек задумал купить iPhone, то он не будет размениваться на какие-то частности. А iPhone 11 пока выглядит самой выгодной из новинок Apple.