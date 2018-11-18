Обзор плюсов и минусов смартфона ASUS ZenFone 5Z 6/64GB

2018-11-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS ZenFone 5Z ; [640]
Топовые флагманские смартфоны, вроде iPhone XS, Sony Xperia XZ3, Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9, могут позволить себе немногие. Для тех пользователей, кто не готов выложить за флагман целое состояние, есть более доступные флагманы от ASUS, OnePlus, Xiaomi, Honor и Huawei. Одним из таких вариантов является ASUS Zenfone 5Z.

Дизайн

Передняя панель смартфона имеет довольно традиционную внешность: вырез в верху, как у iPhone X, довольно заметная рамка внизу, а также узкие рамки дисплея, который занимает более 90% площади передней панели. Сзади аппарат выглядит оригинальнее – привычное стекло, двойная камера в левом верхнем углу, сканер отпечатков пальцев посередине и своеобразный узор, дополненный серебристой и полуночно-синей расцветками.

Производительность и память

Любой уважающий себя флагман имеет под капотом топовый процессор, и этот «дзенфон» не является исключением. Здесь используется пока еще самый мощный чипсет от Qualcomm – Snapdragon 845 с его графикой Adreno 630, восемью вычислительными ядрами Kryo 385 (частота до 2,8 ГГц) и встроенным модемом LTE X20 (LTE Cat.18) с максимальной скоростью 1,2 гигабита в секунду. В бенчмарках GeekBench и AnTuTu смартфон набирает 9030 и 266590 баллов, демонстрируя производительность на уровне Xiaomi Pocophone F1, OnePlus 6 и Samsung Galaxy S9. Как и в случае с другими флагманами, эта мощь пока является избыточной, её хватит для большинства нужд еще на несколько лет.

Впрочем, мощный процессор – не единственное, чем берет Zenfone 5Z. Одним из двух главных отличий новинки от Zenfone 5 является использование быстрой памяти UFS 2.1. Пользователь может выбирать из 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, а если этого не хватит, использовать комбинированный слот для карты памяти объемом аж до 2 ТБ.

Экран

В отличие от большинства других производителей, ASUS наделила свой флагман IPS-дисплеем, а не более модными AMOLED или OLED панелями. Но и этот экран оказался очень хорошим: 6,2-дюймовый с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2246:1080 пикселей), дающим плотность пикселей 402 ppi, максимальной яркостью в 550 кд/кв.м, контрастностью 1100:1, отличными углами обзора, цветовым охватом 96% NTSC и покрытием всего спектра DCI-P3. Есть режим работы "В перчатках" и возможность скрыть вырез.

Камера

Камеры Zenfone 5Z унаследовал от своего предшественника Zenfone 5. Основной модуль характеризуется 12 Мп сенсором Sony IMX363 с размером пикселя 1.4 мкм и фокусировкой DualPixel, диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией. Второй модуль широкоугольный – разрешение 8 Мп, апертура f/2.2 и угол обзора в 120 градусов. Специалисты DxOMark оценили эту камеру на 90 баллов, похвалив ее за правильный баланс белого, быстрый автофокус, хороший динамический диапазон и детализацию при хорошем освещении. Впрочем, главный конкурент Xiaomi Mi 8 в том же тесте набрал на 9 баллов больше, показав более продвинутые фотовозможности.

Одной строкой

Отдельно отметим стереодинамики и поддержку технологии объемного звука DTS Headphone, наличие 3,5-мм разъема для наушников, 18-Вт зарядку в комплекте, модуль NFC и вариант на 8/256 ГБ памяти.

Цена и конкуренты

В России ASUS Zenfone 5Z можно найти за 33500 рублей в версии на 4/64 ГБ памяти и за 38 000 рублей в максимальной версии на 8/256 ГБ. Основной конкурент – Xiaomi Mi 8 в той же конфигурации памяти обойдется примерно в 28 тысяч. У них схожая производительность, но у китайца лучше камеры, более экономичный экран AMOLED и быстрая зарядка Quick Charge 4+. Тайванец же превосходит своего визави наличием стереодинамиков и наличием 3,5-мм разъема. Примерно столько же стоит несколько бесхарактерный OnePlus 6 и Huawei P20 с менее шустрым процессором и более крутыми камерами.

Вывод

Кажется, у ASUS получился идеально сбалансированный недорогой флагман. Из его сильных сторон можно отметить топовую производительность, быструю память, отличный экран и звук. А вот очевидных минусов у смартфона нет вовсе. Да, можно вспомнить не самые лучшие камеры, да и защиты от воды здесь нет, но это самые что ни на есть притянутые за уши придирки. Особенно за такую цену. А потому, если у вас аллергия на бренд Xiaomi, «убийца флагманов» не производит должного впечатления, а мощный процессор важнее хороших камер, то ASUS Zenfone 5Z лучший вариант в этом сегменте.

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