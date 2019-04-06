Обзор плюсов и минусов смартфона Honor 10i 128GB

2019-04-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 10i ; [549]
С начала этого года компания Huawei и бренд Honor успели представить на российском рынке несколько смартфонов. Одной из новинок стал среднеуровневый Honor 10i с тройной основной камерой. Есть ли у этой модели еще какие-нибудь особенности? Давайте разбираться.

Дизайн

В Honor не стали изобретать велосипед и просто воспользовались проверенным дизайном, который здесь мало отличается от, например, Honor 10 Lite. Минимальные рамки вокруг дисплея, небольшой вырез для фронтальной камеры, глянцевая пластиковая задняя панель с закругленными боковыми гранями, вертикально расположенная тройная камера, сканер отпечатков пальцев посередине и обязательные градиентные расцветки. Выбирать придется из трех вариантов: «полночный черный», «мерцающий красный» и «мерцающий синий» – эти цвета уже давно известны поклонникам Honor и Huawei.

Дисплей

Смартфону достался 6,21-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 415 ppi), соотношением сторон 19,5:9, яркостью 376 кд/м2, контрастностью 1250:1, цветовым охватом (sRGB) 94% и отличными углами обзорами. Благодаря использованию маленького каплевидного выреза и довольно тонким рамкам, дисплей здесь занимает 83,1% площади лицевой панели. Для сравнения, у iPhone XR и Samsung Galaxy Note 9 этот показатель равен 78% и 83,4% соответственно. В общем, перед нами качественный дисплей уровня обычного смартфона среднего ценового сегмента.

Железо и производительность

А раз у нас тут смартфон Honor среднего ценового сегмента, то ждать какой-либо другой чипсет, кроме Kirin 710, не приходится. Напомним, что это довольно шустрое восьмиядерное решение с частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G51 MP4, которое хорошо зарекомендовало себя в таких моделях, как Huawei Mate 20 Lite, Nova 3i и Honor 8X. Вкупе с 4 ГБ оперативной памяти этой аппаратной мощи будет достаточно для всех повседневных задач и для запуска тяжелых игр на высоких настройках. Здесь стоит отметить фирменную технологию GPU Turbo, которая действительно улучшает быстродействие поддерживаемых игр. В плане производительности этот смартфон находится где-то между Nokia 7 Plus и ASUS Zenfone Max Pro (M2), работающих на SoC Snapdragon 660.
  • AnTuTu – 138500 баллов

Камера

Пожалуй, главная особенность Honor 10i, это тройная основная камера. Она состоит из главного модуля с датчиком разрешением 24 MП и оптики с апертурой f/1.8, сверхширокоугольного модуля с 8 MП сенсором и оптикой с диафрагмой f/2.2, а также 2 Мп модуля замера глубины сцены, что может пригодиться при съемке портретов. Основная камера выдает довольно детализированные снимки с неплохим динамическим диапазоном, который всегда готов немного подтянуть местный HDR. Сверхширик делает что должен – вмещает в кадр больше объектов, хотя по краям заметна небольшая дисторсия. Фронтальная камера имеет разрешение аж в 32 Мп, а видео можно снимать в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду.

Одной строкой

Отметим аккумулятор на 3400 мАч, 3,5-мм разъем для наушников, гибридный слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, модуль NFC для бесконтактных платежей, устаревший разъем micro-USB и отсутствие функции быстрой зарядки.

Цена и конкуренты

В России Honor 10i представлен в версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, которая оценена в 20 тысяч рублей. Самым очевидным конкурентом новинки является Redmi Note 7. У него чуть более шустрый процессор Snapdragon 660, АКБ на 4000 мАч с быстрой зарядкой и пониже цена, но нет широкоугольной камеры и модуля NFC. Также отметим ни в чем не уступающий Samsung Galaxy A50 с поддержкой быстрой зарядки, «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1 с 6 ГБ ОЗУ и вдвое более производительным процессором, а также долгожителя ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Единственным серьезным отличием Honor 10i от Honor 10 Lite является сверхширокоугольный модуль основной камеры. Но такая же фишка есть и у Samsung Galaxy A50. При этом кореец превосходит своего китайского конкурента немного более быстрым железом, поддержкой быстрой зарядки и отдельным слотом для карты памяти. Ну а цена у смартфонов одинаковая. В общем, Honor 10i не выглядит однозначным фаворитом в среднем ценовом сегменте. Своего покупателя он определенно найдет, но хитом продаж уровня Honor 8X ему точно не стать.

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