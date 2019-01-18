Обзор плюсов и минусов смартфона Lenovo Z5 6/64GB. Почти средний уровень по цене бюджетного

2019-01-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo Z5; [42]
Перед анонсом Lenovo Z5 китайский производитель интриговал общественность заявлениями о 4 ТБ встроенной памяти и полностью безрамочном экране. На презентации же показали обычный смартфон среднего уровня, а нелепые обещания как-то позабылись на фоне очень низкой цены. Дикий интерес к новинке привел к тому, что первую партию раскупили за одну минуту. Сейчас, спустя несколько месяцев, когда ажиотаж поутих, пришло самое время для трезвого анализа этого без сомнения незаурядного смартфона.

Дизайн

Несмотря на формальную принадлежность к бюджетному сегменту, Lenovo Z5 выглядит совсем не дешево. И дело не в «моноброви», которая уже, чем у iPhone XS, и даже не в нижней рамке, которая тоньше, чем у другого флагмана Xiaomi Mi 8. Больше всего аппарат выделяется стеклянной задней панелью с градиентными цветами и яркими переливами. Вариантов расцветки три (черный, синий и голубой), и все они выглядят очень круто. Расположение элементов на задней панели привычное – вертикальная двойная камера в углу, а сканер отпечатков пальцев по центру. Рамка в лучших традициях выполнена из алюминия.

Дисплей

Здесь задействован 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2240:1080 (плотность 402 ppi), соотношением сторон 18,7:9, охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 700 кд/кв. Благодаря использованию небольшого выреза и довольно тонких рамок, экран здесь занимает 83,6% передней панели. У того же iPhone XS, кстати, этот показатель равен 82,9%. Это отличные характеристики для бюджетного смартфона и более чем достойные для устройства среднего уровня.

Железо и производительность

За производительность здесь отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с графикой Adreno 509. Это классическое решение, которое отлично зарекомендовало себя в смартфонах среднего и среднебюджетного уровня, вроде Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Mi Max 3, Nokia 6.1 Plus или, например, ASUS Zenfone 5. В связке с внушительными 6 ГБ оперативной памяти оно набирает в бенчмарках AnTuTu и Geekbench 118000 и 4800 баллов. Этой производительности хватит не только для работы с несколькими приложениями, но и для комфортной игры на высоких настройках в каком-нибудь PUBG Mobile или Asphalt 8. Отличным подспорьем для грядущих обновлений станут 6 ГБ ОЗУ. Встроенной флеш-памяти здесь и вовсе как у флагманов – 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от версии.

Камеры

Основная камера здесь в лучших традициях – сдвоенная. Она состоит из главного 16-Мп сенсора размером 1/3.06″ и объектива с апертурой f/2.0, а также вспомогательного 8 Мп модуля, который нужен для создания эффекта размытия. К сожалению, ничем особенным этот дуэт не выделяется и демонстрирует среднее качество снимков даже на фоне бюджетных устройств. Фронтальная камера характеризуется 8 Mп сенсором и светосильной оптикой f/2.0. Видео можно записывать в разрешении 2160p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Смартфон наделили не самым ёмким аккумулятором на 3300 мАч, но довольно экономичный процессор позволяет ему демонстрировать неплохую автономность. При обычном режиме использования он вполне способен дотянуть до конца дня. В качестве приятного бонуса – поддержка быстрой 15 ВТ зарядки, которая позволяет зарядить аппарат за 1,5 часа.

Одной строкой

Из мелочей можно отметить 3,5-мм разъем для наушников, современный порт USB Type-C, гибридный слот для карт памяти microSD до 256 ГБ и поддержку второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц), а вот модуля NFC для бесконтактных платежей здесь нет.

Цена и конкуренты

Lenovo Z5 не продается в России официально, но из Китая его можно купить за 12500 рублей. Какие у него конкуренты в этой ценовой категории? Это только что вышедший на нашем рынке Huawei P Smart 2019 с шустрым Snapdragon 660 и модулем NFC или Xiaomi Mi A2 с тем же Snapdragon 660 и более интересными камерами. Оба смартфона оцениваются чуть дороже. Если брать устройства, сравнимые по цене, то можно обратить внимание на Xiaomi Redmi Note 6 Pro с 3 ГБ ОЗУ и ASUS Zenfone Max Pro (M1) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Lenovo Z5 получился не самым сбалансированным смартфоном на рынке. Среднебюджетный процессор Snapdragon 636 здесь соседствует с почти флагманскими 6 ГБ оперативной памяти. Посредственные камеры вынуждены сосуществовать рядом с 64 ГБ флеш-памяти, как у топовых смартфонов. Еще можно вспомнить отсутствие модуля NFC и поддержку быстрой зарядки или не очень емкий аккумулятор и порт USB Type C. Но сумма достоинств в нашем случае явно перевешивает недостатки, делая Lenovo Z5 одним из самых интересных бюджетных смартфонов на рынке.

Комментарии:
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti без поддержки...
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti без поддержкиМы слышали много слухов , что Nvidia планирует объявить новую GTX 11-серию графических карт, и теперь поя...
IPhone XR 2019 года будет поддерживать б...
IPhone XR 2019 года будет поддерживать бИз-за современной конструкции антенны iPhone XR бюджетный флагман работает не так хорошо, как премиальная...
Топ лучших смартфонов по объемам продаж ...
Топ лучших смартфонов по объемам продаж 2018 год уже позади, следовательно многие подводят итоги прошлого года. И вот мы тоже решили подвести ито...
Apple Watch Series 4 обучат предсказыват...
Apple Watch Series 4 обучат предсказыватApple Watch Series 4 могут помочь диагностировать риск инсульта в будущем благодаря предстоящему исследов...
Microsoft может представить HoloLens 2 н...
Microsoft может представить HoloLens 2 нMicrosoft может представить новую гарнитуру дополненной реальности - HoloLens 2, на предстоящем MWC 2019....
Тизер смартфона Vivo APEX 2019...
Тизер смартфона Vivo APEX 2019Vivo выпустила тизер, подтверждающий, что он продемонстрирует смартфон APEX 2019 на мероприятии, которое ...
Демонстрационное видео рендера LG G8...
Демонстрационное видео рендера LG G8В интернете появилось демонстрационное видео рендера LG G8. ...
Роботизированная собака ANYmal после пад...
Роботизированная собака ANYmal после падИсследователи научили собаку-робота преодолевать одну из самых сложных задач для четвероногого дроида, вс...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BBK BIM 220. Настольный льдогенераторОбзор BBK BIM 220. Настольный льдогенератор
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HUAWEI P Smart (2019) 3/32GBОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HUAWEI P Smart (2019) 3/32GB
Обзор Huawei Watch GT 2. Умные часы с автономностью до 30 днейОбзор Huawei Watch GT 2. Умные часы с автономностью до 30 дней
Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu X8 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Meizu X8 4/64GB
Сравнение OnePlus 6T 8/128GB и Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Камера, быстродействие, удобство и внешний видСравнение OnePlus 6T 8/128GB и Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Камера, быстродействие, удобство и внешний вид
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая ...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая Сегодня компания Sony официально анонсировала свою новую беззеркальную камеру под названием A6400, котора...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случа...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случаВ казуальных играх геймеры ценят возможность зайти, быстро поиграть и двинуться дальше. Очень небольшая а...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard ...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard Производителям смартфонов сейчас крайне тяжело удивлять своих потенциальных покупателей — мы уже вдоволь ...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от з...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от зТема покорения космоса многим интересна по целому ряду причин. Например потому, что на самом деле практич...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000На выставке CES 2019 показали множество интересных игровых устройств, продемонстрировали игровые мониторы...
Обзор Potion Punch. Готовим странные нап...
Обзор Potion Punch. Готовим странные напКрайне редко в последнее время мне попадаются интересные казуальные игры, которыми действительно можно ка...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341Мы привыкли к тому, что компания MSI выпускает исключительно игровые решения — мониторы, клавиатуры, мышк...
Обзор Almost Hero. Лучший кликер...
Обзор Almost Hero. Лучший кликерБольшинство современных кликеров построены на основе довольно простых механик, которые очень быстро приед...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27g...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27gИгровые мониторы пользуются невероятной популярностью среди геймеров, так как это действительно крутой пр...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. ...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. На выставке CES 2019 показали массу интересных решений — ноутбуков для геймеров, здоровенных мониторов ил...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor