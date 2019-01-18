Обзор плюсов и минусов смартфона Lenovo Z5 6/64GB. Почти средний уровень по цене бюджетного

Перед анонсом Lenovo Z5 китайский производитель интриговал общественность заявлениями о 4 ТБ встроенной памяти и полностью безрамочном экране. На презентации же показали обычный смартфон среднего уровня, а нелепые обещания как-то позабылись на фоне очень низкой цены. Дикий интерес к новинке привел к тому, что первую партию раскупили за одну минуту. Сейчас, спустя несколько месяцев, когда ажиотаж поутих, пришло самое время для трезвого анализа этого без сомнения незаурядного смартфона.

Дизайн

Несмотря на формальную принадлежность к бюджетному сегменту, Lenovo Z5 выглядит совсем не дешево. И дело не в «моноброви», которая уже, чем у iPhone XS, и даже не в нижней рамке, которая тоньше, чем у другого флагмана Xiaomi Mi 8. Больше всего аппарат выделяется стеклянной задней панелью с градиентными цветами и яркими переливами. Вариантов расцветки три (черный, синий и голубой), и все они выглядят очень круто. Расположение элементов на задней панели привычное – вертикальная двойная камера в углу, а сканер отпечатков пальцев по центру. Рамка в лучших традициях выполнена из алюминия.

Дисплей

Здесь задействован 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2240:1080 (плотность 402 ppi), соотношением сторон 18,7:9, охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 700 кд/кв. Благодаря использованию небольшого выреза и довольно тонких рамок, экран здесь занимает 83,6% передней панели. У того же iPhone XS, кстати, этот показатель равен 82,9%. Это отличные характеристики для бюджетного смартфона и более чем достойные для устройства среднего уровня.

Железо и производительность

За производительность здесь отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с графикой Adreno 509. Это классическое решение, которое отлично зарекомендовало себя в смартфонах среднего и среднебюджетного уровня, вроде Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Mi Max 3, Nokia 6.1 Plus или, например, ASUS Zenfone 5. В связке с внушительными 6 ГБ оперативной памяти оно набирает в бенчмарках AnTuTu и Geekbench 118000 и 4800 баллов. Этой производительности хватит не только для работы с несколькими приложениями, но и для комфортной игры на высоких настройках в каком-нибудь PUBG Mobile или Asphalt 8. Отличным подспорьем для грядущих обновлений станут 6 ГБ ОЗУ. Встроенной флеш-памяти здесь и вовсе как у флагманов – 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от версии.

Камеры

Основная камера здесь в лучших традициях – сдвоенная. Она состоит из главного 16-Мп сенсора размером 1/3.06″ и объектива с апертурой f/2.0, а также вспомогательного 8 Мп модуля, который нужен для создания эффекта размытия. К сожалению, ничем особенным этот дуэт не выделяется и демонстрирует среднее качество снимков даже на фоне бюджетных устройств. Фронтальная камера характеризуется 8 Mп сенсором и светосильной оптикой f/2.0. Видео можно записывать в разрешении 2160p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Смартфон наделили не самым ёмким аккумулятором на 3300 мАч, но довольно экономичный процессор позволяет ему демонстрировать неплохую автономность. При обычном режиме использования он вполне способен дотянуть до конца дня. В качестве приятного бонуса – поддержка быстрой 15 ВТ зарядки, которая позволяет зарядить аппарат за 1,5 часа.

Одной строкой

Из мелочей можно отметить 3,5-мм разъем для наушников, современный порт USB Type-C, гибридный слот для карт памяти microSD до 256 ГБ и поддержку второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц), а вот модуля NFC для бесконтактных платежей здесь нет.

Цена и конкуренты

Lenovo Z5 не продается в России официально, но из Китая его можно купить за 12500 рублей. Какие у него конкуренты в этой ценовой категории? Это только что вышедший на нашем рынке Huawei P Smart 2019 с шустрым Snapdragon 660 и модулем NFC или Xiaomi Mi A2 с тем же Snapdragon 660 и более интересными камерами. Оба смартфона оцениваются чуть дороже. Если брать устройства, сравнимые по цене, то можно обратить внимание на Xiaomi Redmi Note 6 Pro с 3 ГБ ОЗУ и ASUS Zenfone Max Pro (M1) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Lenovo Z5 получился не самым сбалансированным смартфоном на рынке. Среднебюджетный процессор Snapdragon 636 здесь соседствует с почти флагманскими 6 ГБ оперативной памяти. Посредственные камеры вынуждены сосуществовать рядом с 64 ГБ флеш-памяти, как у топовых смартфонов. Еще можно вспомнить отсутствие модуля NFC и поддержку быстрой зарядки или не очень емкий аккумулятор и порт USB Type C. Но сумма достоинств в нашем случае явно перевешивает недостатки, делая Lenovo Z5 одним из самых интересных бюджетных смартфонов на рынке.