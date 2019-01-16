Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu X8 4/64GB

2019-01-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu X8 ; [243]
Первым смартфоном компании Meizu на однокристальной системе Snapdragon 710 стал «облегченный» флагман Meizu 16. Мы хвалили его за сбалансированные характеристики и удивительно адекватный ценник. Что до второй модели на этом чипсете, Meizu X8, то она позиционируется производителем как «игровой смартфон». Насколько оправданы его «геймерские» амбиции, и как он смотрится на фоне других среднебюджетных конкурентов?

Дизайн

Дизайнеры Meizu долго противились модным веяниям, но в конце концов уступили – Meizu X8 стал первым смартфоном китайского производителя с вырезом в верху экрана. Сзади аппарат похож на флагманский Meizu 16th, но с одним отличием. Место стильной круговой вспышки занял сканер отпечатков пальцев, а сама вспышка переместилась на самый верх. В целом, использование стекла, двойная камера, металлическая рамка и «бровь» делают новинку похожей на большинство современных смартфонов. Внешне Meizu X8 получился не броским, но и не блеклым – вот уж действительно золотая середина. Даром что золотой расцветки нет, но вместо нее предусмотрены белая, синяя, черная, синий градиент и сиреневая.

Дисплей

Как и в большинстве других решений среднего уровня, здесь используется IPS-панель. Она характеризуется диагональю 6,15 дюйма, соотношением сторон 18,5:9, разрешением 2220:1080 пикселей, (отличная плотность 400 ppi), яркостью белого цвета 440 кд/м2 и контрастностью – 800:1. Также отметим почти максимальные углы обзора и довольно аккуратную бровь, которую можно скрыть черной заливкой.

Железо и производительность

Как и в более топовой модели Meizu 16, здесь используется субфлагманский восьмиядерный процессор Snapdragon 710 с частотой до 2,2 ГГц, 10-нм процессом FinFet и графикой Adreno 616. В связке с 4 ГБ оперативной памяти он набирает в бенчмарках AnTuTu и GeekBench 168800 и 5800 очков соответственно. Запаса производительности хватит на пару лет даже в самых производительных играх, так что формально аппарат подходит под определение «игрового смартфона». Отдельно отметим высокую скорость оперативной памяти LPDDR4X (11 500МБ/с) и встроенной памяти – 270/215 МБ/с.

Камеры

Смартфон получил гораздо более скромные камеры, чем Meizu 16th, но даже на фоне флагмана они показывают достойный результат. Здесь используется связка из основного модуля с 12 Мп сенсором Sony IMX362 светосильной оптики f/1.9 и вспомогательного модуля с 5 Мп сенсором Samsung 2L7. Камера выдает детализированные снимки с неплохим динамическим диапазоном и довольно ровно размывает фон в портретном режиме. Фронтальная камера на 20 Мп (судя по всему, прямиком из Meizu 16th) также делает отличные портреты, удивляя хорошим качеством даже в условиях плохой освещенности. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Одной строкой

В плюсы смартфона запишем наличие 3,5-мм разъема для наушников, порт USB-C, поддержку быстрой зарядки mCharge, неплохую автономность аккумулятора на 3210 мАч. Из минусов нельзя не отметить отсутствие слота для карты памяти и уже привычное игнорирование датчика NFC (справедливости ради, его нет даже во флагманских моделях).

Цена и конкуренты

На данный момент смартфон доступен в авторизованном магазине Meizu по цене 20 тысяч рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Кто может составить ему конкуренцию? Во-первых, «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1 на все еще топовом чипсете Snapdragon 845, который на пару тысяч дороже. Во-вторых, стильный Xiaomi Mi8 SE на том же процессоре Snapdragon 710. В-третьих, менее мощный, но более долгоиграющий ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч. В-четвертых, Nokia 7 Plus с модулем NFC и двойной камерой с оптикой Zeiss, но менее шустрым чипсетом Snapdragon 660.

Вывод

У компании Meizu вновь получилось создать удивительно сбалансированный смартфон. Он сочетает производительный процессор, качественный дисплей, неплохие камеры и современный дизайн, который не портит даже наличие «моноброви». Некоторые конкуренты превосходят его в мощности, некоторые в возможностях камеры, а кто-то просто выглядит ярче. Но никому новинка Meizu не уступает во всех параметрах, что делает её одним из лучших вариантов в своем классе.

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Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu X8 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Meizu X8 4/64GB
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