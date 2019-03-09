Обзор плюсов и минусов смартфона Motorola Moto G7. Самобытный середняк с модулем NFC

В начале февраля компания Motorola представила серию среднебюджетных смартфонов Moto G7, в которую, помимо одноименной модели, вошел более продвинутый Moto G7 Plus, долгоиграющий Moto G7 Power и бюджетный Moto G7 Play. Мы рассмотрели достоинства и недостатки стандартной модели, которую можно назвать типичным представителем своего ценового сегмента.

Дизайн

Дизайнеры Motorola всегда выполняли свою работу так, чтобы смартфоны их компании узнавались с первого взгляда. Moto G7 поддерживает эту славную традицию. Современный каплевидный вырез в верху экрана, небольшая нижняя рамка с надписью «Motorola», глянцевый стеклянный задник, отлично собирающий отпечатки пальцев, сканер отпечатков пальцев с буквой «М» и, конечно, фирменный блок основной камеры, напоминающий голову робота. Смартфон получился довольно увесистым (172 грамма), но он отлично лежит в руке благодаря закругленным краям. Ни одной градиентной расцветки здесь не предусмотрено, но, как мы выяснили, Motorola берет не яркостью, а уникальностью внешнего вида.

Дисплей

Здесь используется вполне себе стандартная 6,2-дюймовая IPS-панель с разрешением 1080:2270 пикселей (плотность 405 ppi), соотношением сторон 19:9, отличной максимальной яркостью 471 кд/м2, средней контрастностью 942:1, немного завышенным уровнем черного 0.5 кд/м2 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, которое, кстати, прикрывает и заднюю панель тоже. Стоит отметить, что у прошлогоднего Motorola Moto G6 все ключевые показатели были чуть выше. Благодаря использованию каплевидного выреза и небольшим рамкам сбоку, экран занимает 81.4% площади передней панели. У iPhone XR, например, этот параметр равен 79%.

Железо и производительность

Если конкуренты гоняют на шустрых чипсетах Snapdragon 636 и Snapdragon 660, то Moto G7 довольствуется более доступной платформой Snapdragon 632. Слабовато, но все же намного лучше, чем Snapdragon 450 у предшественника. Данная SoC характеризуется восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Adreno 506. Оперативной памяти здесь 4 ГБ, а флеш-памяти – 64 ГБ. Производительности железа хватает для всех повседневных задач, а вот в игры, вроде Asphalt 9 и Arena of Valor, можно комфортно играть лишь на низких и средних настройках графики.

AnTuTu – 106692 балла

Geekbench 4 – 4755 баллов

Камеры

В основной камере используется классическая для этого класса связка из двух модулей. Главный характеризуется датчиком на 12 Mп и светосильным объективом f/1.8, а вспомогательный датчик на 5 Мп используется для замера глубины резкости и съемки портретов. Камера выдает снимки с неплохим динамическим диапазоном и цветопередачей, но расстраивает не лучшей детализацией. Фон в портретном режиме размывается довольно ровно и без артефактов. Также камера умеет снимать видео в разрешении 4K и сохранять фото в RAW, что неожиданно для устройства этого ценового сегмента. Фронталка разрешением 8 Мп подойдет для создания автопортретов неплохого качества.

Аккумулятор и автономность

В отличие от своего собрата по линейке Moto G7 Power, который оснащен аккумулятором на 5000 мАч, стандартный Moto G7 получил скромную батарею на 3000 мАч. При довольно активном использовании её хватает до конца дня. К счастью, здесь предусмотрена быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Соответствующий адаптер питания поставляется в комплекте.

Одной строкой

Из важных мелочей отметим 3,5-мм разъем для наушников, отдельный слот для карт памяти до 512 ГБ, разъем USB Type-C, а также модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Официальная рекомендованная цена Moto G7 в России пока неизвестна, но в глобальной продаже он оценен в 300 долларов. Если отталкиваться от этой цены, то новинке Motorola придется выдерживать тяжелую конкуренцию у более продвинутых и доступных устройств. За 20 тысяч рублей можно купить, например, прошлогодний «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1, который в два с половиной раза мощнее в плане железа и к тому же фотографирует на уровне iPhone 8 и Google Pixel. Более выгодной покупкой видится Meizu X8 на мощной платформе Snapdragon 710, Honor 8X с большим дисплеем или ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч и более производительным железом.

Выводы

Если рассматривать Moto G7 в отрыве от цены, то он видится очень сбалансированным устройством. У него самобытный внешний вид, качественный экран, достаточная для большинства задач производительность, неплохие камеры и автономность, а также очень важный для отечественного пользователя модуль NFC. За счет авторитетности бренда и фанатов этот смартфон найдет своего покупателя. Однако хитом продаж ему точно не стать из-за китайских конкурентов, готовых предложить более привлекательные характеристики за меньшие деньги.