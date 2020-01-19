Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 6.2. Стильный бюджетник с тройной камерой

Осенью прошлого года компания HMD Global выпустила смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2. Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки старшей модели, похвалив её за дизайн и камеру, а в этом обзоре разберемся с более простым Nokia 6.2.

Дизайн

Внешне Nokia 6.2 и Nokia 7.2 практически идентичны: передняя панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, стеклянная задняя панель, рамка из полимерного композита, который легче алюминия и прочнее пластика, сканер отпечатков пальцев и блок основной камеры в духе культового Nokia Lumia 1020. Именно последний элемент делает дизайн Nokia 6.2 запоминающимся. На мой скромный взгляд, перед нами чуть ли не самый красивый смартфон в своей ценовой категории. В отличие от старшей модели, которая доступна в трех расцветках, Nokia 6.2 предлагается в России только в черном матовом и серебристом вариантах.

Дисплей

Местный дисплей может похвастаться диагональю 6,3-дюйма, разрешением 1080:2280 пикселей (400 ppi), соотношением сторон 19:9, яркостью 498 кд/м2, контрастностью 1342:1, поддержкой высокого динамического диапазона HDR 10, автоподстройкой баланса белого (аналог TrueTone в iPhone) и сменой цветопередачи в зависимости от приложения. Отдельно стоит похвалить HMD за HDR, ведь его нет и в более дорогих смартфонах – например, в новеньком Samsung Galaxy A51.

Железо и производительность

AnTuTu – 116145 баллов

А вот за что хочется поругать производителя, так это за аппаратную платформу. Здесь используется 14-нанометровый чипсет Snapdragon 636, который был представлен весной 2018 года. Это восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 1.8 ГГц и графикой Adreno 509, который в плане производительности и энергоэффективности слабо соответствует началу 2020 года. Впрочем, его мощи вкупе с 3 ГБ оперативной хватит для большинства задач, вроде серфинга по Сети и просмотра Full HD-видео, а вот требовательные игры пойдут лишь на минимальных или средних настройках графики.

Камера

Как и в Nokia 7.2, здесь используется тройная камера, но с более простыми характеристиками. Главный модуль характеризуется датчиком с разрешением 16 Мп и оптикой f/1.8. Сверхширокоугольный модуль получил 8 Мп датчик и объектив с ЭФР 13 мм. Третий модуль представляет собой датчик для замера глубины сцены – он нужен для размытия заднего плана. В отличие от старшей модели, которая получила оптику от легендарной компании Zeiss, здесь используются обычные объективы.

Чудес от основной камеры ждать не стоит – она выдает довольно детализированные снимки при хорошем освещении, а вот в менее пригодных для съемки условиях начинает сильно шуметь. Качество фото, разумеется, сильно ухудшается. Зато на главный модуль можно записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. В этом ценовом сегменте данная возможность встречается не столь часто, как хотелось бы.

Аккумулятор и автономность

Аппарат довольствуется батареей ёмкостью 3500 мАч. Добавляем к ней IPS-дисплей с разрешением Full HD вместе с не самым энергоэффективным процессором и получаем довольно средние показатели автономности. Впрочем, один день в обычном режиме использования Nokia 6.2 протянет, а зарядить его можно от комплектной зарядки мощностью 10 Вт. На это уйдет около двух часов.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD, «чистой» операционной системы Android 9.0 (Pie), порта USB Type-C и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Nokia 6.2 доступен в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти по цене в 13 тысяч рублей. Redmi Note 7 стоит на две тысячи дешевле, предлагает более быстрый процессор и аккумулятор на 4000 мАч, но у него только двойная камера и нет модуля NFC. Redmi Note 8T превосходит Nokia 6.2 по всем параметрам, но и стоит примерно на две тысячи дороже.

Вывод

Nokia 6.2 предлагает «чистый» Android, уникальный дизайн, отличный дисплей, модуль NFC и весьма неплохую тройную камеру. В относительные минусы можно записать не самый мощный процессор, среднюю автономность и небольшое количество памяти. Однако невысокая цена делает его одним из лучших вариантов в своей категории наряду с Redmi Note 7.