Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1

На последней презентации компании HMD Global очень ждали анонса флагмана с основной камерой на основе пяти модулей. Не дождались – вместо него был показан недорогой Nokia 7.1 со «всего лишь» двойной тыльной камерой. Есть ли у этой новинки какие-то отличительные черты, читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Несмотря на принадлежность к доступному классу, Nokia 7.1 выглядит дорого и стильно. Алюминиевый каркас (сплав 6000-й серии), стеклянная задняя панель, вертикальная двойная камера посередине и сканер отпечатков пальцев под ней – это уже вполне узнаваемый стиль последних смартфонов от HMD Global. Особенно эффектно аппарат смотрится в светло-серебристой расцветке. Передняя панель выглядит обыденно – довольно узкая бровь, толстенная нижняя рамка и довольно заметные рамки сбоку. Если бы не надпись Nokia, то фронтальную панель смартфона можно спутать с большинством середняков.

Экран

IPS-дисплей с диагональю 5,84 дюйма и соотношение сторон 19:9 – казалось бы, ничего особенного. Но во-первых, разрешение Full HD+ (2280:1080 точек) при такой диагонали дает солидную плотность в 432 пикселя на дюйм. А во-вторых, экран поддерживает HDR-видео, что подразумевает высокую яркость и широкий цветовой охват. Также отметим защитное стекло Gorilla Glass 3. Единственное, что не радует, это все та же широкая нижняя рамка, из-за которой дисплей покрывает не более 80% передней панели.

Железо

За производительность здесь отвечает крепкий середнячок Qualcomm Snapdragon 636, в распоряжении которого восемь ядер с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц и графика Adreno 509. Такой же процессор стоит, например, в более дорогом ASUS ZenFone 5 и сопоставимых по цене Redmi Note 5 Pro и Xiaomi Mi Max 3. В связке с 4 ГБ оперативной памяти смартфон набирает в GeekBench и AnTuTu 4900 и 5000 в 115 000 баллов. Насладиться тяжелыми играми с хорошей графикой такое железо не позволит, а вот все остальное будет «летать». Здесь, кстати, уместно замечание, что в России смартфон будет продаваться в версии на 3 ГБ ОЗУ, что, впрочем, не должно сильно сказаться на общей производительности.

Камеры

Перефразируя героев культового фильма «Залечь на дно в Брюгге», камеры в Nokia 7.1 не то чтобы плохи, но и звезд с неба не хватают. Здесь используется сдвоенное решение из 12 Мп основного модуля с пикселями по 1,28 микрона, фазовым автофокусом и оптикой от Zeiss с апертурой f/1.8. Дополнительный чёрно-белый модуль измеряет глубину резкости и характеризуется скромным разрешением 5 Мп. Фронтальная камера же полагается 8 Мп сенсор с фиксированным фокусом, диафрагмой f/2.0 и углом обзора в 84 градуса.

Одной строкой

Отдельно отметим чистый Android 8.1 со скорым обновлением до Android 9.0, чип NFC, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB-C, поддержку двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Аккумулятором на 3060 мАч с поддержкой быстрой зарядки сейчас уже никого не удивишь, а за соответствующее устройство на 18 Вт в комплекте HMD Global стоит похвалить. Отсутствие простенькой защиты от влаги и пыли по стандарту IP54 выглядит довольно странно на фоне наличия оной у прошлогоднего Nokia 7.

Цена и конкуренты

В российской рознице смартфон оценен в 19 тысяч рублей за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Конкуренцию ему может составить более заряженный Xiaomi Mi 8 SE, стильный Huawei P20 Lite и Xiaomi Mi A2 с более быстрым процессором Snapdragon 660 и тем же чистым Андроидом.

Вывод

В одном из недавних обзоров мы ругали смартфон Nokia 6.1 Plus за «скучность» и отсутствие изюминки. Его собрат за номером 7.1 совсем не такой. Он сочетает отличный экран с поддержкой HDR, двойную камеру с оптикой Zeiss, хорошую производительность, датчик NFC, чистый Android 8.1 и вполне адекватный ценник. Добавьте к этому название легендарного бренда, и вы получите смартфон, который явно обращает на себя внимание.