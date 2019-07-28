Обзор плюсов и минусов смартфона OnePlus 7 12/256GB

2019-07-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7; [715]
OnePlus 7 Pro

получился одним из самых технологичных флагманов года, покорив всех своим дисплеем и камерой, которая до сих занимает второе место в рейтинге камерофонов DxOMark. На его фоне незамеченным остался OnePlus 7, который многие окрестили улучшенной версией OnePlus 6T. Насколько это утверждение соответствует действительности? Давайте разбираться.

Дизайн

По сравнению с предшественником OnePlus 6T дизайн новинки почти не изменился. Все то же сочетание стекла и металла, закругленные края, двойная камера на задней панели, вырез в форме капли в верху экрана и тонкая рамка внизу. В случае со старшей моделью OnePlus 7 Pro, напомним, вопрос размещения фронтальной камеры был решен выдвижным модулем. Зато младшая модель получилась тоньше (8,2 мм против 8,8 мм) и легче (182 г. против 206 г.)

Дисплей

Смартфону достался 6,41-дюймовый Optic AMOLED с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 402ppi), соотношением сторон 19,5:9, максимальной яркостью 443 нит, практически бесконечной контрастностью, поддержкой цветового диапазона DCI-P3 и широкими углами обзора. Похожий дисплей был и в OnePlus 6T, а вот OnePlus 7 Pro достался Fluid AMOLED-экран с разрешением 3120:1440 пикселей. Благодаря использованию крохотного выреза и довольно тонким рамкам дисплей занимает 85,5% площади передней панели. Это довольно высокий показатель – особенно для смартфона без выезжающий или откидной камеры.

Производительность

Пожалуй, единственное, в чем OnePlus 7 не уступает своему продвинутому собрату, это чипсет Qualcomm Snapdragon 855. Перед нами 7-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 640, которая используется в большинстве флагманов этого года – Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10 или, например, ASUS Zenfone 6. Оперативной памяти предусмотрено 6, 8 или 12 ГБ, а флеш-памяти – 128 ГБ или 256 ГБ. Очевидно, что производительности этого железа хватит на ближайшие годы. Вот результаты бенчмарков.
  • AnTuTu – 367680 баллов
  • Geekbench – 11190 баллов

Камеры

Если OnePlus 7 Pro получил одну из лучших камер для смартфонов со сверхшириком и телефото-модулем, то OnePlus 7 досталась скромная двойная камера с главным 48-Мп модулем на основе топового сенсора Sony IMX 586 и светосильной оптики с диафрагмой f/1.7, а также 5-Мп вспомогательным модулем для замера глубины сцены. При этом камере смартфона вполне по силам сделать качественный кадр с отличной детализацией и высоким динамическим диапазоном. Другое дело, что производитель мог бы поставить на место второго модуля хотя бы сверхширокоугольную камеру, но все плюшки достались старшей модели. Зато местная камера умеет записывать видео в разрешении 4K и с 60 кадрами в секунду.

Аккумулятор и автономность

Устройству достался аккумулятор ёмкостью 3700 мАч, что является неплохим показателем для современных смартфонов. Учитывая AMOLED-экран и довольно энергоэффективный процессор, аппарат демонстрирует хорошую автономность. Его хватит на 25 часов в режиме разговора и почти 20 часов просмотра видео. Быстрая зарядка производится через адаптер питания мощностью 20 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, порта USB Type-C 3.1, модуля NFC, стереодинамиков, поддержка Dolby Atmos, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и слота для карт памяти.

Цена и конкуренты

Согласно «Яндекс Маркету» версия OnePlus 7 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 38 тысяч рублей. Во всем известном китайском магазине версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 31 тысячу. В той же ценовой категории выступает «народный» флагман Xiaomi Mi 9, который превосходит новинку OnePlus по всем параметрам. Немного дешевле обойдется Xiaomi Mi 9T с выдвижной фронтальной и тройной основной камерой.

Вывод

К сожалению, OnePlus 7 получился откровенно проходной моделью на фоне OnePlus 7 Pro. Она не получила существенных отличий от OnePlus 6T, кроме процессора Snapdragon 855, который вряд ли можно назвать серьезным основанием для апгрейда. Ко всему прочему, OnePlus 7 слабо выглядит и на фоне конкурентов. Если вам нужен флагман OnePlus без компромиссов, то лучше обратить внимание на OnePlus 7 Pro.

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