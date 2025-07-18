Смартфон iQOO Z10R получит тонкий корпус

Компания iQOO опубликовала качественные изображения и подробности о смартфоне iQOO Z10R, который будет представлен в Индии уже 24 июля. Производитель подтвердил наличие корпуса толщиной 7,39 мм, изогнутого AMOLED-экрана, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5700 мАч, системы охлаждения с графитовой пластиной, подэкранного дактилоскопического сенсора, двух стереодинамиков, предустановленной операционной системы Android 15 с фирменной прошивкой FunTouch OS 15, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69, ударопрочного корпуса, селфи-камеры разрешением 32 Мп и тыльной камеры с главным модулем на базе 50 Мп датчика изображения Sony IMX882 и оптической стабилизаций. Цена смартфона на индийском рынке не превысит эквивалент 230 долларов.