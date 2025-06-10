В iOS 26 появилась функция адаптивного питания

Те пользователи, которые решили попробовать первую бета-версию iOS 26, узнали, что в операционную систему был добавлен новый режим Адаптивного питания, который, как следует из названия, направлен на улучшение времени автономной работы путём введения определенного набора ограничений. Например, в рамках улучшения времени работы батареи одной из многих настроек для повышения выносливости iPhone является снижение яркости экрана. Это с одной стороны разумное и простое решение, но, с другой, пользователи могут и без этой функции просто отключить автонастройку яркости, выставив комфортный режим вручную. То есть эта функция просто копирует то, что и раньше было доступно, в отдельное меню.

Более того, хотя Apple всегда стремится улучшить время работы батареи с последующими программными обновлениями, в данном случае адаптивное питание является особенно любопытным дополнением, поскольку iPhone 17 Air должен выйти позже в этом году. Учитывая, что тонкий флагман, по слухам, будет оснащён разочаровывающе маленькой батареей ёмкостью 2800 мАч, возможно, компания включила это дополнение в iOS 26, зная, что новый флагман без данной функции не сможет работать достаточно долго, дабы удовлетворить потребности пользователей. Вопрос только в том, насколько функция работает эффективно, какие у неё дополнительные недостатки и ограничения, скрытые под капотом. Это всё мы узнаем уже на релизе операционной системы, который состоится осенью этого года.
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