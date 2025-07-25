Samsung Galaxy S26 Ultra получит увеличенную батарею

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra, релиз которого ожидается в январе следующего года, уже стал объектом множества слухов. Например, по данным весьма надёжного инсайдера, Galaxy S26 Ultra действительно получит батарею большей ёмкости по сравнению с предыдущей моделью — 5500 мАч против 5000 мАч у Galaxy S25 Ultra. Это прирост примерно на 10%, но в контексте текущих тенденций, когда китайские бренды предлагают устройства с аккумуляторами на 6000 и даже 7000 мАч, такой шаг Samsung может восприниматься как очень скромный апгрейд.

Однако есть и более значительное нововведение вроде поддержки быстрой зарядки мощностью 65 Вт — это впервые реализовано в смартфонах Samsung. До этого компания ограничивалась максимумом в 45 Вт, и преодоление этого порога — важный шаг вперёд. Пока неясно, насколько это сократит время зарядки, но само по себе улучшение уже внушает оптимизм. Правда, как и прежде, зарядное устройство в комплект поставки входить не будет, так что остаётся вопрос, во сколько обойдётся фирменный адаптер на 65 Вт, если его покупать отдельно. Интересно, что при увеличении ёмкости аккумулятора корпус устройства при этом станет тоньше, чем у Galaxy S25 Ultra. Ещё одной новинкой станет поддержка стандарта беспроводной зарядки Qi2 на 25 Вт — это будет самая быстрая беспроводная зарядка в истории смартфонов Samsung. Galaxy S26 Ultra получит долгожданное обновление в области автономности и зарядки, но в условиях конкуренции с китайскими брендами этого может оказаться недостаточно.
Realme GT 7 оценен в 50 тысяч рублей …
Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфоны GT 7, GT 7T и GT 7 Dream Edition. Новинки оценен…
Официально: Redmi K80 Extreme Edition получит топовый процес…
Компания Xiaomi подтвердила новые характеристики смартфона Redmi K80 Extreme Edition, официальный релиз к…
Xiaomi 15S Pro оценили в 765 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью 15S Pro, которая основана на фирменной платформе…
Realme 15 Pro 5G получит три 50-Мп камеры…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme 15 Pro 5G, который будет официально предста…
Samsung Galaxy S25 Edge продаётся заметно хуже ожидаемого…
Компания Samsung сильно рискнула с новым дизайном и выпустила Galaxy S25 Edge — лёгкий и тонкий флагман, …
Vivo представила смартфон T4 Lite…
Сегодня компания Vivo официально представила бюджетный смартфон T4 Lite, который оснащён процессором Medi…
OnePlus Ace 6 выйдет раньше ожидаемого …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о грядущих новинках компании OnePlus…
Samsung всё же создавала процессор для Pixel 10…
Уже в этом году компания Google представит серию смартфонов Pixel 10 вместе с новым мобильным процессором…
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor