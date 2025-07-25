Samsung Galaxy S26 Ultra получит увеличенную батарею

Однако есть и более значительное нововведение вроде поддержки быстрой зарядки мощностью 65 Вт — это впервые реализовано в смартфонах Samsung. До этого компания ограничивалась максимумом в 45 Вт, и преодоление этого порога — важный шаг вперёд. Пока неясно, насколько это сократит время зарядки, но само по себе улучшение уже внушает оптимизм. Правда, как и прежде, зарядное устройство в комплект поставки входить не будет, так что остаётся вопрос, во сколько обойдётся фирменный адаптер на 65 Вт, если его покупать отдельно. Интересно, что при увеличении ёмкости аккумулятора корпус устройства при этом станет тоньше, чем у Galaxy S25 Ultra. Ещё одной новинкой станет поддержка стандарта беспроводной зарядки Qi2 на 25 Вт — это будет самая быстрая беспроводная зарядка в истории смартфонов Samsung. Galaxy S26 Ultra получит долгожданное обновление в области автономности и зарядки, но в условиях конкуренции с китайскими брендами этого может оказаться недостаточно.