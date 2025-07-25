Samsung Galaxy S26 Ultra получит увеличенную батарею

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra, релиз которого ожидается в январе следующего года, уже стал объектом множества слухов. Например, по данным весьма надёжного инсайдера, Galaxy S26 Ultra действительно получит батарею большей ёмкости по сравнению с предыдущей моделью — 5500 мАч против 5000 мАч у Galaxy S25 Ultra. Это прирост примерно на 10%, но в контексте текущих тенденций, когда китайские бренды предлагают устройства с аккумуляторами на 6000 и даже 7000 мАч, такой шаг Samsung может восприниматься как очень скромный апгрейд.

Однако есть и более значительное нововведение вроде поддержки быстрой зарядки мощностью 65 Вт — это впервые реализовано в смартфонах Samsung. До этого компания ограничивалась максимумом в 45 Вт, и преодоление этого порога — важный шаг вперёд. Пока неясно, насколько это сократит время зарядки, но само по себе улучшение уже внушает оптимизм. Правда, как и прежде, зарядное устройство в комплект поставки входить не будет, так что остаётся вопрос, во сколько обойдётся фирменный адаптер на 65 Вт, если его покупать отдельно. Интересно, что при увеличении ёмкости аккумулятора корпус устройства при этом станет тоньше, чем у Galaxy S25 Ultra. Ещё одной новинкой станет поддержка стандарта беспроводной зарядки Qi2 на 25 Вт — это будет самая быстрая беспроводная зарядка в истории смартфонов Samsung. Galaxy S26 Ultra получит долгожданное обновление в области автономности и зарядки, но в условиях конкуренции с китайскими брендами этого может оказаться недостаточно.