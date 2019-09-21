Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A30s 64GB

Несколько дней назад в нашей стране стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A30s, который по логике вещей должен сменить предшественника в лице Galaxy A30. В чем новинка превосходит новую модель, а в чем ей уступает, читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Внешний вид новинки по сравнению с предшественником несколько изменился. Во-первых, место двойной камеры заняла тройная – она так же расположена в левом углу и ориентирована вертикально. Во-вторых, сканера отпечатка на задней панели больше нет – он встроен под экран. Наконец, изменился узор градиентных расцветок задней панели. В России доступно два цветовых варианта – черный и фиолетовый. Что до передней панели, то она выглядит так же, как и в Galaxy A30 – все тот же каплевидный вырез для фронтальной камеры и довольно тонкие рамки.

Дисплей

На первый взгляд кажется, что Samsung оставила прежний дисплей – 6,4-дюймовую Super AMOLED-панель с соотношением сторон 19,5:9. Но, как мы уже заметили ранее, теперь под экран встроен дактилоскоп. Другое изменение со знаком минус – разрешение экрана понизили с Full HD до HD+. Плотность пикселей снизилась с 403 ppi до 268 ppi. И это довольно странное решение. Благодаря использованию выреза для селфи-камеры и тонким рамкам, дисплей здесь занимает 84.9% площади передней панели. Это довольно высокий показатель для недорогого смартфона. Для сравнения, у новеньких флагманов iPhone 11 и iPhone 11 Pro он равен 79% и 82%, соответственно.

Железо и производительность

AnTuTu – 115200 баллов

Аппаратную платформу в Samsung решили не менять – сердцем смартфона остается фирменный восьмиядерный чипсет Exynos 7904 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G71 MP2. Учитывая более низкое разрешение дисплея и 4 ГБ оперативной памяти, аппарат явно прибавил в производительности. Его мощи хватит для большинства задач, включая требовательные к железу игры – но только на низких и средних настройках графики.

Камеры

Ключевые изменения коснулись камеры. Если в Galaxy A30 использовалась двойная камера с главным и сверхширокоугольным модулем, то здесь используется тройная камера прямиком из Galaxy A50. Она состоит из основного модуля с датчиком разрешением 25 Мп, оптикой с апертурой f/1.7 и фазовым автофокусом, ультраширокоугольного модуля с разрешением 8 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 12мм, а также вспомогательным 5 Мп модулем для замера глубины сцены.

Несмотря на улучшенные характеристики и дополнительный датчик, ждать сильного прироста в качестве снимков не стоит. Основная камера выдает фото с неплохим динамическим диапазоном, но несколько разочаровывающей для такого разрешение детализацией. Что до «сверхширика», то фото с него также не блещут деталями. Фронтальная камера осталась прежней – датчик на 16 Мп и объектив с апертурой f/2.0 – а видео здесь можно снимать в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду.

Аккумулятор

Не стали в Samsung увеличивать или уменьшать ёмкость аккумулятора – все те же 4000 мАч. Однако благодаря уменьшенному разрешению AMOLED-дисплея можно рассчитывать на лучшую автономность. В обычном режиме использования аппарат легко продержится два дня. Никуда не делась и быстрая зарядка мощностью 15 Вт.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 1 ТБ ГБ, современного порта USB Type C и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в России в 18 тысяч рублей. Забавно, но примерно за ту же цену можно купить и Samsung Galaxy A50, который превосходит своего собрата дисплеем Full HD+ и более быстрым процессором Exynos 9610. Не забываем и о бестселлере Redmi Note 7 с шустрым чипсетом Snapdragon 660, экраном Full HD+ и более качественной основной камерой.

Вывод

Если хорошенько поразмыслить, то можно найти логику в действиях Samsung. Они понизили разрешение экрана, что привело к увеличению производительности и автономности устройства. Компенсировали этот своеобразный даунгрейд подэкранным сканером отпечатков пальцев и слегка улучшенной камерой. При этом Galaxy A30s стоит на выходе столько же, сколько и Galaxy A30. Оценят ли такие хитрые манипуляции потенциальные покупатели, покажет время.