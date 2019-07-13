Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A80

2019-07-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A80; [375]
Пожалуй, самой необычной моделью в обновленной линейке смартфонов Samsung Galaxy A стала Galaxy A80. Помимо выдвижной камеры аппарат получил близкий к флагманам ценник. Соответствует ли он его характеристикам? Давайте разбираться.

Дизайн

В плане дизайна Galaxy A80 стоит особняком в сравнении с другими смартфонами Samsung. Из-за упомянутой выдвигающейся камеры на передней панели нет привычных вырезов – всю переднюю панель занимает экран с минимально возможными на данный момент рамками. Скругленные грани и общая плавность – этим аппарат похож на других собратьев по линейке Galaxy A 2019 года. Задняя панель выделяется все той же тройной камерой, вынесенной в овальный блок с золотистой окантовкой. Сделана она из материала, который сам производитель называет 3D Glasstic. По ощущениям он все же ближе к пластику, нежели к стеклу.

Из-за необычной камеры аппарат получился более «толстым» и тяжелым, чем, например, Galaxy A70 с тем же 6,7-дюймовым дисплеем: 9,3 мм и 220 г против 7,9 мм и 183 г. Учитывая, что аппарат оказался еще и довольно скользким, то удобным его точно не назовешь. Вариантов расцветок три: черная, серебристая и золотистая. К сожалению, цвета почти не переливаются, как в других моделях Galaxy A 2019.

Дисплей

Новинке достался 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 393 ppi), соотношением сторон 20:9, максимальной яркостью 400 кд/м2, минимальной яркостью 2 кд/м2, высокой контрастностью, широкими углами обзора, функцией Always On Display и проверенным защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Благодаря отсутствию вырезов, экран здесь занимает 94% площади передней панели, что является одним из самых высоких показателей среди смартфонов.

Железо и производительность

За производительность отвечает новенький чипсет Qualcomm Snapdragon 730, который можно встретить пока только в Redmi K20 и его клоне для международного рынка Xiaomi Mi 9T. Это 8-нанометровое восьмиядерное решение с максимальной частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 618. Мощи железа с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти хватит для всех задач, включая запуск тяжелых игр на максимальных настройках. При этом запаса производительности легко хватит еще минимум на три года.
  • AnTuTu – 202261 балл
  • Geekbench – 6755 баллов

Камера

Основная камера состоит из трех модулей. Главного с 48 Мп датчиком и 26 мм оптикой с диафрагмой f/2.0, 8-Мп сверхширокоугольного модуля с фокусным расстоянием 12 мм и time of flight-сенсором (ToF) для оценки расстояния до объекта. К сожалению, оптической стабилизации изображения не предусмотрено ни в одном из модулей.

Днем снимки получаются с неплохой детализацией и средним динамическим диапазоном, а ночью качество фото предсказуемо падает. Судя по многочисленным сравнениям, фото и видеовозможности камеры Galaxy A80 сильно не дотягивают до уровня флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note9. Согласитесь, не этого ждешь от смартфона за 50 тысяч рублей.

Аккумулятор и автономность

Galaxy A80 получил довольно средний по ёмкости аккумулятор на 3700 мАч. Для сравнения гораздо более тонкий Galaxy A70 получил батарею на 4500 мАч. С учетом большого дисплея и механизма камеры, смартфон не показывает чудеса автономности. При обычном режиме работы и редким использованием камеры, он протянет до конца дня. Из положительных моментов отметим поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие модуля NFC для бесконтактных платежей, подэкранного сканера отпечатков пальцев, разговорного динамика, функцию которого выполняет дисплей, а также отсутствие слота для карт памяти microSD, 3,5-мм разъема для наушников и стереодинамиков.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A80 оценен в 50 тысяч рублей, однако уже сейчас его можно купить за 46 тысяч. Его главным конкурентом можно назвать ASUS Zenfone 6, который получил похожу откидную камеру. Правда, камера «дзенфона» умеет фиксироваться под любым углом. А еще у тайванца топовый процессор Snapdragon 855, стереодинамики, миниджек, слот microSD, аккумулятор на 5000 мАч и он стоит на пару тысяч дешевле.

Вывод

Samsung Galaxy A80 имеет выдвижную камеру, довольно мощный процессор, неплохую камеру и, к сожалению, неоправданно высокий ценник. Как мы выяснили он во всем уступает ASUS Zenfone 6, который к тому же оценен немного дешевле. А если доплатить несколько тысяч, то можно купить флагман Samsung Galaxy S10e с топовым железом, отличной двойной камерой и столько редкой сейчас компактностью (экран с диагональю 5,8-дюйма). Очевидно, что Galaxy A80 задумывался как эксперимент, а не как массовый продукт. Насколько удачный, судите сами.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A80
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