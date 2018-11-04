Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A9 (2018)

2018-11-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A9 (2018); [30]
Этой осенью компания Samsung решила удивить весь мир. Сначала она неожиданно представила свой первый аппарат с тройной основной камерой. Им оказался не топовый Galaxy Note 9, а среднеуровневый Galaxy A7 (2018). А чуть позже и вовсе выкатила первый в мире смартфон с основной камерой на основе четырех модулей. Насколько удачным получился эксперимент корейцев, и можно ли назвать Samsung Galaxy A9 (2018) полноценным камерофоном, читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Передняя панель смартфона напоминает другие модели Samsung, вроде Galaxy A8+ и Note 9 – тонкие рамки снизу и вверху, слегка изогнутые грани, металлический каркас и стекло на задней панели. Четверная камера смещена влево и выглядит, прямо скажем, неброско. Куда интереснее реализованы тройные камеры у тех же Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro. Немного скучный дизайн разбавляют две модные нынче градиентные расцветки: розовая и голубая. Выполнены они иначе, чем в смартфонах Huawei и Honor – блёклый верх перетекает в более насыщенный цвет внизу.

Железо

Samsung не стали заморачиваться и поставили в новинку Snapdragon 660 – пожалуй, самое популярное решение для смартфонов среднего уровня. Восьмиядерный старичок в связке с 6 ГБ оперативной памяти набирает в AnTuTu и GeekBench 141000 и 5856 баллов, демонстрируя производительность на уровне Nokia 7 Plus и Huawei Mate 20 Lite. Это мощи с лихвой хватит на обычные нужды, особенно учитывая 6 ГБ ОЗУ, а вот тяжелые игры на настройках выше высоких «не побегут». Вообще, с учетом цены, здесь можно было ожидать более новый и производительный процессор Snapdragon 710, но Samsung откровенно пожадничала. Что ж, к этому уже пора привыкать.

Экран

А вот дисплей новинке достался что надо. Здесь применяется отлично зарекомендовавшая себя SuperAMOLED панель с диагональю 6,3-дюйма, соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2220:1080 точек, что дает плотность в 392 пикселя на дюйм. Отметим отличную яркость, глубокий черный цвет, максимальные углы обзора и соотношение площади экрана к передней панели примерно 80,5%.

Камера

Итак, главное блюдо. Признайтесь, что вы не ожидали от Samsung такого сюрприза. Первая среди смартфонов четверная тыльная камера не от Huawei, LG или Xiaomi, а от консервативных корейцев. Но так ли хорош четырехглавый монстр? Для начала, выясним из чего он состоит. Из основного 24 Мп модуля с диафрагмой f/1,7, 8 Мп «ширика» (120°) с темной оптикой f/2,4, 10 Мп телевика с диафрагмой f/2,4 и двукратным оптическим зумом, а также самого сомнительного модуля с разрешением 5 Мп и диафрагмой f/2,2, который делает портреты с размытием заднего плана (боке).

Судя по тестам экспертов, основной модуль снимает довольно средне и сильно уступает топовым камерофонам. Ширик и телезум делают что должны – пейзажные/архитектурные фото и снимки с двукратным увеличением без потери качества. Без последнего модуля и вовсе можно было обойтись, ведь эффект боке достигается в смартфонах программным путем и отлично работает даже в одинарных камерах, вроде Google Pixel 3. Получается, что «четверная камера» – это в большей степени маркетинг, нежели реально работающая фишка, и первый нефлагманский камерофон от Samsung вновь задерживается.

Одной строкой

Нельзя не отметить два слота под Nano-SIM-карты и отдельный слот для карты памяти, отличную фронтальную камеру на 24 Мп с диафрагмой f/2.0, емкий аккумулятор на 3800 мАч, 3,5-мм разъем для наушников и 8 ГБ оперативной памяти в некоторых странах.

Цена и конкуренты

Цена Samsung Galaxy A9 (2018) по предзаказу составляет… 40 тысяч рублей. За эти деньги можно купить прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S8 и Google Pixel 2, которые превосходят новинку практически во всем. На порядок дешевле можно найти Huawei P20, OnePlus 6 и Xiaomi Mi Mix 2S – трио полугодовалых китайцев, которые опять же лучше корейца по всем показателям.

Вывод

Камера Galaxy A9 (2018) получила четыре модуля, но снимает она хуже, чем Galaxy S8 и Galaxy Note 9 со «всего лишь» двойными камерами. Потому и назвать его камерофоном язык не поворачивается. Что в нем есть помимо громкой фишки? Отличный экран, шустрый, но не самый новый процессор с 6 ГБ оперативной памяти, хорошая автономность и ценник уровня прошлогодних флагманов самой Samsung и китайских топов этого года. Может ли быть интересен такой смартфон искушенной публике? Кажется, ответ очевиден.

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