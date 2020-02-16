Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

В самом начале 2020 года компания Samsung наконец прислушалась к мольбам фанатов об удешевленных версиях своих флагманов и представила сразу две такие новинки: Samsung Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite. Младшую версию топового флагмана мы уже успели разобрать в одном из предыдущих обзоров, а сегодня разберемся в характеристиках Galaxy S10 Lite.

Дизайн

Передняя панель устройства почти неотличима от других флагманов Samsung – минимальные боковые рамки, тонкая нижняя рамка и врезанная в экран фронтальная камера. В данном случае вырез расположен прямо по центру, как в Galaxy Note10. Что до задней панели, то здесь бросается в глаза неоправданно громоздкий прямоугольный блок основной камеры. Также отметим материал задней панели – она выполнена из пластика в отличие от стекла в топовых моделях. Вариантов расцветки три: черная, синяя и белая. Что до габаритов и массы, то они схожи с Galaxy Note 10+ (162.5:75.6:8.1 мм, масса 186 г). В любом случае, смартфон огромен и пользоваться им одной рукой неудобно.

Дисплей

Здесь используется 6.7-дюймовая SuperAMOLED-панель с разрешением 1080:2400 пикселей (плотность 392 ppi), соотношением сторон 20:9, функцией AlwaysOn Display, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, качественным олеофобным покрытием, отличной цветопередачей, максимальной яркостью 386 кд/м² и минимальным уровнем подсветки 1,6 кд/м². Благодаря использованию крохотного выреза и тонким рамкам, экран здесь занимает 87.8% площади передней. Это достойный показатель, который лишь немного меньше, чем у полноценных флагманов. Например, у Galaxy Note 10 он равен 90.9%, а у Xiaomi Mi 10 – 89.8%.

Железо и производительность

AnTuTu – 466900 баллов

Geekbench 5 – 2370 баллов

За аппаратную основу отвечает прошлогодний топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855. Это энергоэффективная и очень мощная 7-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 2.73 ГГц и графикой Adreno 640. Вы можете встретить этот процессор в американских версиях Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9, One Plus 7 Pro или, например, Sony Xperia 1. Вкупе с 6 ГБ оперативной памяти это по-прежнему избыточно мощное решение, которое будет оставаться таковым еще пару лет.

Камера

Здесь используется тройная основная камера: главный модуль с датчиком на 48 Мп, оптикой с диафрагмой ƒ/2.0 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и модуль для макрофотографии разрешением 5 Мп. В том же Galaxy Note10 Lite место довольно бесполезного макро-модуля занимает камера с телефото-объективом. Так или иначе, но основная камера Galaxy S10 Lite выдает качественные снимки с высокой детализацией и широким динамическим диапазоном, лишь немного уступая полноценным флагманам Samsung. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, однако стабилизация будет работать только в режиме 1080p/30 fps. Фронтальная камера характеризуется солидным модулем разрешением 32 Мп.

Аккумулятор

Как и в Galaxy Note10 Lite, здесь используется аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. В сочетании с AMOLED-дисплеем и довольно энергоэффективным процессором он демонстрирует хорошую автономность. В тесте автономности аппарат показал результат в 11 часов 25 минут. При обычном сценарии использования его вполне может хватить на полтора дня. Также отметим поддержку быстрой зарядки, которая позволяет зарядить смартфон до 100% от комплектной зарядки за 95 минут.

Одной строкой

Отметим наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, слота для карт памяти microSD, модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие стереодинамиков, защиты от воды и пыли, 3,5-мм разъема для наушников, который есть у того же Galaxy Note10 Lite.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy S10 Lite оценен в 45 тысяч рублей. Его главными конкурентами можно назвать топовых китайцев, вроде Xiaomi Mi Note 10 и OnePlus 7T. Первый может похвастаться крутыми фотовозможностями, а второй общей технологичностью – 90-герцовым экраном, выдвижной фронтальной камерой и стереодинамиками.

Вывод

В Samsung Galaxy S10 Lite есть флагманские особенности – топовая производительность, крутой дисплей и современный дизайн. А вот его камера, пластиковый корпус, отсутствие стереодинамиков и защиты от воды и пыли говорят скорее о принадлежности к продвинутому среднему классу. К какому сегменту его отнести, решать пользователям.