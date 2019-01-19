Обзор плюсов и минусов смартфона Vivo V11i

В сравнении со своим старшим братом Vivo V11 смартфон Vivo V11i может казаться аутсайдером. У него не такой крутой экран, более простой процессор и, самое главное, нет встроенного под экран сканера отпечатков пальцев. Однако одно неоспоримое преимущество у младшей модели все же имеется – более низкая цена. Найдутся ли у нее еще какие-нибудь плюсы и хватит ли их, чтобы превзойти конкурентов, которых в среднебюджетном сегменте более чем достаточно.

Внешний вид

Кажется, при создании этого смартфона дизайнеры Vivo решили соблюсти главные тренды сезоны. Смотрите сами: каплевидный вырез – есть, градиентная расцветка – имеется, двойная камера в углу – также в наличие. При этом смартфон выделяется на фоне других подобных устройств благодаря деталям. Например, градиент здесь непростой – очень черный сверху и «космически» синий внизу (в расцветке "звездная ночь"). Модуль камеры и сканер отпечатков получили золотистую окантовку. Кстати, корпус здесь пластиковый и очень маркий – с лакированной задней панели постоянно приходится протирать отпечатки пальцев. Зато он чуть легче (164 г), чем собратья со стеклянными панелями.

Дисплей

Смартфон наделили LTPS-панелью с технологией In-Cell Touch (сенсор в слое пикселей), разрешением 2280:1080 пикселей (плотность 400 ppi) и соотношением сторон 19:9. Дисплей характеризуется реалистичной цветопередачей, небольшим уклоном в холодные тона и не самым глубоким черным цветом. Кстати, старшая модель V11 получила SuperAMOLED-дисплей, который как раз имеет реалистичный черный цвет и отличные углы обзора, но проигрывает IPS-панели в цветопередаче. Благодаря использованию каплевидного выреза и тонким рамкам по бокам и снизу, экран занимают большую часть передней панели. Производитель заявляет о 91,3% занимаемой площади лицевой панели, но на самом деле она ближе к 84%, что тоже очень круто. Например, у iPhone XS данный параметр равен «всего лишь» 82,9%.

Железо и производитель

Если старшая модель полагается на мощь середняка Snapdragon 660, то здесь используется более доступное решение от MediaTek – Helio P60 с восемью ядрами частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G72 MP3. Оперативной памяти установлено 4 ГБ, а флеш-памяти – 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от версии. В бенчмарках AnTuTu и Geekbench аппарат набирает 140000 и 5800 баллов. Этой мощи будет достаточно для всех задач и даже тяжелых игр, вроде World of Tanks: Blitz и Injustice 2, хотя при сравнимой производительности CPU местная графика Mali-G72 MP3 явно уступает GPU Adreno 512, которой оснащается Snapdragon 660.

AnTuTu - 140000

Geekbench - 5800

Камеры

Основная камера здесь, как и полагается, двойная. Она состоит из главного 16 Мп сенсора (оптика с апертурой f/2.0) и 5 Мп вспомогательного модуля для эффекта размытия. Фото, сделанные днем, имеют отличную цветопередачу и хорошую детализацию. Снимки, сделанные при недостаточном освещении, сохраняют правильную цветопередачу, а вот детализация падает довольно серьезно, что ожидаемо для камер этого ценового сегмента. Динамический диапазон также на высоком уровне. Режим HDR тут явно не для галочки – он довольно уверенно выравнивает экспозицию там, где это необходимо. Фронтальная камера имеет разрешение аж 25 Мп и демонстрирует отличную детализацию.

Одной строкой

Из мелочей, о которых нельзя не упомянуть: Wi-Fi стандарта 802.11ac, 3,5-мм разъем для наушников, отдельный слот для карт microSD, аккумулятор на 3315 мАч со средней автономностью, поддержка быстрой зарядки 18 Вт и отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Vivo V11i с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 25 тысяч рублей и, честно говоря, эта цена кажется нам немного завышенной. Вот лишь несколько серьезных конкурентов в этой ценовой категории: Honor 8X с огромным 6,5-дюймовым экраном и модулем NFC, Honor 10 с более шустрым чипсетом Kirin 970 и продвинутыми камерами, Xiaomi Pocophone F1 с 6 ГБ ОЗУ и мощным процессором Snapdragon 845, Xiaomi Mi Max с гигантским 6,9-дюймовым дисплеем или, например, долгожитель ASUS Zenfone Max Pro (M2) с процессором Snapdragon 660 и аккумулятором на 5000 мАч. Надо заметить, что почти все вышеприведенные устройства даже немного дешевле Vivo V11i.

Вывод

В отрыве от цены Vivo V11i предстает в отличном свете. У него яркий и необычный дизайн, качественный экран, хорошие камеры и неплохая производительность. Вот только некоторые конкуренты превосходят его сразу в нескольких компонентах, щеголяя при этом более низкой ценой. Если Vivo не скорректирует ценник своей новинки, то она рискует затеряться среди множества других китайских смартфонов.