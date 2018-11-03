Обзор плюсов и минусов смартфона Apple iPhone Xr 64GB

2018-11-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone XR; [864]
Новые смартфоны Apple iPhone XS и XS Max стоят в России от 88 000 и 97 000 рублей. Это очень дорого, а потому купертиновцам была необходима новинка с более дружелюбным ценником. iPhone XR уже прозвали «бюджетным флагманом», но можно ли считать его полноценным флагманом и какие еще смартфоны можно купить за «бюджетные» 66 тысяч рублей? Давайте попробуем разобраться.

Дизайн

Внешне iPhone XR почти не отличается от старших собратьев iPhone XS и iPhone XS Max: та же полноэкранная концепция, система камер и датчиков FaceID в «чёлке», стеклянная задняя панель. Однако отличия все же есть. Во-первых, XR толще на 0,6 мм, а рамки вокруг его дисплея шире на 0,1 мм. Во-вторых, здесь используется рама из анодированного алюминия, а не более прочной нержавеющей стали. А вот третье отличие может стать весомым аргументом в пользу покупки именно iPhone XR. Впервые со времен iPhone 5c купертиновцы наградили свой смартфон несколькими яркими расцветками: желтой, голубой, коралловой, красной, черной и белой. Цвета кажутся действительно насыщенными благодаря семи слоям краски.

Экран

Чтобы iPhone XR был дешевле, нужно было на чем-то сэкономить, и здесь под нож пошел дисплей. Вместо дорогой OLED-панели более доступный и распространённый IPS-экран. Вместо разрешения 2436:1125 пикселей (458 пикселей на дюйм) более скромное 1792:828 пикселей, дающее 326 пикселей на дюйм. Диагональ – 6,1-дюйма, то есть, больше iPhone X (5,8 дюйма) и меньше iPhone XS Max (6,5 дюйма).

Но все это цифры. На деле же перед нами качественный дисплей с контрастностью 1400:1, яркостью до 625 нит, автоматической подстройкой цветовой температуры True Tone и расширенным цветовым охватом P3, который по характеристикам почти идентичен панели в iPhone 8. Формально здесь указана поддержка контента в форматах HDR10 и Dolby Vision, но в идеале она реализована только в OLED-экранах iPhone X, XS и XS Max.

Производительность

На чем купертиновцы экономить не стали, так это на процессоре – «бюджетному» iPhone достался самый быстрый чипсет среди смартфонов. Речь идет, конечно, о A12 Bionic – первом в мире процессоре, выполненном по 7-нм техпроцессу, который мощнее A11 на 50%. В бенчмарке GeekBench смартфон набирает 11437 баллов и делит лидерство вместе с iPhone XS. Для сравнения, другой смартфон на 7-нанометровом процессоре, Huawei Mate 20 Pro, показывает всего 9882 балла. Да, здесь 3 ГБ оперативной вместо 4 ГБ у старших моделей, но на производительности это не сказывается за счет более низкого разрешения экрана.

Автономность

Очень положительно влияет разрешение дисплея и на автономность. iPhone XR достался аккумулятор на 2942 мАч, в то время как у его собратьев он менее емкий – iPhone 8 Plus, iPhone X и Xs оснащаются АКБ на 2691 мАч, 2716 мАч и 2658 мАч, соответственно. iPhone Xs Max получил батарею на 3174 мАч, но это нормально для его огромного дисплея. Что дают эти цифры на деле? А то, что при обычном использовании iPhone XR способен проработать почти два дня. По сути, перед нами самый долгоиграющий iPhone из всех актуальных моделей.

Камеры

У главных камерофонов современности, Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro, тройные основные камеры. У iPhone XS и XS Max двойные модули. Ну а iPhone XR пошел по пути Google Pixel 3 и Sony Xperia XZ3 – у него всего одна тыльная камера. Она такая же, как и основная в iPhone XS: 12-Мп сенсор, с широким углом обзора, апертурой ƒ/1.8, оптической стабилизацией и матрицей с увеличенными пикселями. Предусмотрена здесь и функция Smart HDR, которая избавляет дневные фото от пересвета, а ночные от слишком глубоких теней. В целом, здесь такая же камера, как в iPhone XS, лишенная функций второго модуля – телевика с двухкратным зумом без потери качества.

Одной строкой

Отметим поддержку беспроводной зарядки, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, предполагающее 30-минутное погружение в воду на глубину 1 м, заметно возросшую скорость разблокировки через Face ID и стереодинамики. Из мелких недостатков, о которых нельзя промолчать: отсутствие 3D Touch, быстрого адаптера питания и переходника с 3,5-мм разъема на Lightning в комплекте.

Цена и конкуренты

В России iPhone XR оценен в 64 990, 68 990 и 77 990 рублей за версии на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Его главным конкурентом является… iPhone X, который может предложить более узкие рамки вокруг дисплея, стальную раму, двойную камеру с телезумом и OLED-дисплей с HDR. В этой же категории флагманов-тяжеловесов выступают Samsung Galaxy S9+ и Sony Xperia XZ3 – оба уступают iPhone XR в производительности, но превосходят в мультимедийных возможностях за счет того же OLED-дисплея.

Вывод

В чем «доступный iPhone» уступает старшим моделям? Более широкими рамками вокруг менее качественного, но все равно отличного дисплея, одной камерой вместо двух, отсутствием 3D Touch и защитой от воды по стандарту IP67 вместо более продвинутой IP68. А в автономности и ярких расцветках и вовсе превосходит. Не забываем о рекордной среди всех смартфонов производительности процессора. Другое дело, что за эти деньги вы сможете позволить себе любой другой флагман на Android.

Здесь и вышеупомянутые топы Sony и Samsung, и главный на рынке камерофон Huawei Mate 20 Pro, который лучше iPhone XR во всем, кроме мощи железа. Есть и более замысловатая альтернатива – прошлогодний iPhone X с крутым OLED-дисплеем и тонкими рамками, двойной камерой, но менее шустрым процессором. Что предпочесть, решать вам, но на всякий случай напомним, что iPhone X уже снят с производства. Это значит, что он исчезнет из магазинов, как только закончатся складские запасы.

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