Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом

2020-03-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - vivo Nex 3 ; [283]
Несколько дней назад компания Vivo представила смартфон NEX 3S 5G, который является улучшенной версией вышедшего прошлой осенью Vivo NEX 3. Мы решили, что сейчас самое время разобрать характеристики этого необычного смартфона с «экраном-водопадом», который пока еще продается в России.

Дизайн

Vivo NEX 3 совершенно точно принадлежит к разряду смартфонов, которые хочется купить только из-за их дизайна. Огромный дисплей с загнутыми боковыми краями, ничтожно тонкие верхняя и нижняя рамки, необычный круглый блок основной камеры на стеклянной задней панели. Главная же фишка смартфона, которая сразу же бросается в глаза, это отсутствие физических кнопок. Для включения устройства и регулировки громкости нужно использовать сенсорную область на правой грани. И да, смартфон получился не просто большим 76.14:167.44:9.40 мм, но еще и тяжелым (217 г).

Дисплей

Главная причина столь крупных размеров, это огромный 6,89-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080:2256 пикселей (плотность 363 ppi), поддержкой высокого динамического диапазона HDR 10, максимальной яркостью 425 кд/м2 и великолепной цветопередачей. Благодаря выдвижной камере и почти полному отсутствию рамок, экран здесь занимает 93.6% площади передней панели – это один из самых высоких показателей среди всех смартфонов. Если бы производитель расщедрился на разрешение 4K (которое вполне уместно для такой диагонали), то мы бы имели отличного конкурента смартфонам Samsung за звание лучшего дисплея на рынке.

Железо и производительность

Поскольку мы имеем дело с флагманом второй половины 2019 года, то неудивительно, что за производительность в нем отвечает прошлогодний топовый чипсет Snapdragon 855+. Это по-прежнему мощная и энергоэффективная 7-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 2.96 ГГц и графическим ускорителем Adreno 640, которую можно встретить в OnePlus 7T Pro и Xiaomi Mi 9 Pro. Её производительности вкупе с 8 ГБ оперативной памяти с запасом хватит на ближайшие годы даже для самых ресурсоемких приложений. Слота для карт памяти здесь не предусмотрено, но 256 ГБ быстрой флеш-памяти стандарта UFS 3.0 вполне достаточно даже для самых расточительных пользователей.
  • AnTuTu – 479950 баллов
  • Geekbench 5 – 2830 баллов

Камеры

Смартфон получил минимальный для современного флагмана набор из трех камер: главного модуля с датчиком разрешением 64 Мп и оптикой со светосилой f1.8, сверхширокоугольного модуля на 13 Мп и телефото-модуля на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом. По качеству фото основная камера очень близко подбирается к топовым камерофонам, вроде Huawei Mate 30 Pro или Xiaomi Mi Note 10, демонстрируя схожие результаты в плане детализации и динамического диапазона, но немного проигрывая в съемке в условиях слабого освещения.

Видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Что до выдвижной фронтальной камеры, она, несмотря на не самые выдающиеся 16 Мп разрешения, выдает очень качественные автопортреты.

Аккумулятор и автономность

Здесь используется аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, что не так уж много, учитывая огромный экран. Однако экономичность AMOLED-панели, энергоэффективность процессора и отличная оптимизация делают свое дело – аппарат способен проигрывать HD-видео на максимальной яркости почти 25 часов. При обычном сценарии использования его хватает почти на двое суток – выдающийся результат для столь большого смартфона. Также отметим поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт, которая способна полностью зарядить аппарат за 67 минут.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, прекрасный звук в наушниках, модуль NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие стереодинамиков.

Цена и конкуренты

Согласно «Яндекс-маркету», в России vivo Nex 3 5G в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти можно приобрести за 48 тысяч рублей. Это намного дешевле топовых флагманов, вроде Samsung Galaxy S20, Huawei Mate 30 Pro и iPhone 11 Pro Max. Почти тех же денег стоит OnePlus 7T Pro c экраном разрешением 4K и частотой обновления 90 Гц, но в целом схожими параметрами.

Вывод

Даже на март 2020 года с уже продающимся Samsung Galaxy Z Flip Vivo NEX 3S остается одним из самых необычных смартфонов на рынке. Он может похвастаться невероятно притягательным дизайном, огромным экраном, высочайшей производительностью, крутой камерой и топовой автономностью. При этом, в отличие от таких концептуальных моделей, как тот же Galaxy Z Flip (1400 долларов) или Huawei Mate X (2500 долларов), вам не придется отдать за него целое состояние.

Комментарии и отзывы vivo Nex 3
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