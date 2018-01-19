Команда

Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецоперациями. В обновлении «Чернобыль» нам дают возможность пройти новую операцию «Припять» и проверить свои командные навыки. Здесь стоит сделать ремарку - если кто-то вам говорит, что, мол, пройти операцию можно без адекватной команды, то можете быть уверенным - этот человек играл только на легком уровне сложности. Данная операция показала, насколько игра может быть сложной - в некоторых ситуациях лишний шаг может стать последним, нужно двигаться медленно и продумывать каждое движение, а в других моментах нужно активно палить по врагам, сносить им головы и надеяться, что медик будет рядом и вылечит. Собственно, мне эта операция чем-то напомнила последнюю «Акулу», где нужно было двигаться по этажам и сражаться слаженно и четко.Начнем с того, что в вашей команде должен быть минимум один медик. Вроде простое правило, но почему-то я попадал в команды, где были только штурмовики и все. Либо штурмовики, снайперы, инженеры, но вот медиков не было. Это странно, ведь вроде и так понятно, что уже после легкого уровня сложности придется потеть, умирать и страдать, без медика здесь никак не обойтись и если в вашей команде такого нет, то берите на себя эту роль.

Далее, мне понравилась команда из двух штурмовиков, одного медика и одного снайпера. Да, снайпер здесь воин не самый полезный, но есть пара ситуаций, где снайпер с полуавтоматической винтовкой позволит намного быстрее пройти локацию. Но, это уже на ваш вкус и цвет - есть команды из трех штурмовиков и одного медика, кто-то берет инженера для брони, но вот инженера лично я считаю самым ненужным персонажем. Но, это мое мнение, оно может быть неверным.

Новые противники

Итак, мы собрали команду и отправляемся в путь. Прохождение операции отнимает приличное количество времени, около получаса от сбора команды до окончания всего этого действия, но это на втором уровне сложности, дальше - зависит только от ваших умений и команды. То есть, если решили пройти это задание, то отложите все дела и настройтесь на длительное и упорное сражение с врагами. Будет нелегко - разработчики постарались, дабы у вас было предостаточно сложностей на своем пути.Например, порадовали новые противники, которых раньше не было в игре. Тот же СЭД на уровне Профи приносит столько неудобства, что прямо страшно становится каждый раз в локации, где открываются отсеки в случайном порядке. Такого сильного противника в игре, как по мне, еще не было и сравнить его можно с Джаггернаутом, которого нельзя убить самостоятельно. Вот и здесь, вы либо убиваете СЭДа хитростью, нанося урон оружием ближнего боя сразу, как тот появится, либо потеете командой ради заветного убийства.

Очень понравилась идея с турелями - они защищены полем, которое не пропускает выстрелы. Нужно выстрелить в это защитное поле из ракетницы, после чего поле пропадет на какое-то время тогда можно будет стрелять по турели из автоматов и пулеметов. То есть, один стреляет из гранатомета, остальные наносят урон и так далее. Это позволяет играть командой, так как самостоятельно наносить урон и стрелять из ракетницы очень сложно и враг вас снимет раньше, чем вы его.

Новый босс - вообще крутая штука, от которой даже на низком уровне сложности в жар бросало, а на более высоком уровне - тем более. Пока громадная летающая штука стреляет по вам из всех стволов, а противники десантируются и хотят пробить вам башку, вам нужно побежать прямо к врагу в тыл, взять в руки гранатомет, выстрелить в защитное поле «Богомола» и только после этого той же ракетницей нанести урон. То есть, без помощи команды вы не сможете пройти к ракетнице, выстрелить пару раз и скрыться, так что важность тимплея здесь тоже ощущаешь.

БТР, зомби и прочие враги тоже порадовали - это, пусть, и не совершенно новые враги, которые прямо меняют ощущение от игрового процесса, но что-то свежее всегда приносит удовольствие.

Локации

Не зря весь интернет гудит о том, что разработчики игры Warface добавили «Сталкера» в свой проект - это же настоящая Припять! Настоящий Чернобыль! С радиацией, разрушенными зданиями, обшарпанными стенами, выбитыми окнами и страшными кустами, откуда может выпрыгнуть что-угодно. Атмосфера просто шикарная и если бы в таком же виде разработчик предоставил еще десяток операций, то, думаю, все играли бы с удовольствием.

Начинаем мы свое сражение в более простых и привычных локациях - бегаем по зданию с противниками, сносим им головы и проходим дальше. В принципе, это совсем не ново и противники особо не удивили.

Далее, мы будем достаточно много бегать по заброшенным улицам, пробегая между кустами, за которыми сидят зомби. Да, они безобидны, но если их наберется приличное количество, то могу и напасть, так что лучше пустите пулю в лоб и двигайтесь дальше.

Мне очень понравилась локация, где мы находится в чем-то вроде болота, где разлита радиоактивная жидкость, проход закрыт, а враги стреляют со всех сторон. Уйти или спрятаться не удается, нужно убить всех врагов и тогда откроется проход. Собственно, здесь снайпер отлично подойдет - некоторые противники сидят далеко и стрелять по ним лучше с оптическим прицелом.

Так же понравилась локация с БТР и защищенными турелями - вы, опять же, в замкнутом пространстве, где нельзя спрятаться или убежать, нужно снимать врагов, взрывать турели и БТР, выживать, лечиться и так далее.

Отдельной похвалы заслуживает локация с Богомолом. Стоишь ты такой н крыше небоскреба (или чего-то в таком духе), ветер обдувает, со всех сторон открытое пространство, всего пара ящиков для укрытия и везде враги. Только успевай стрелять по противникам и бегать за гранатометом.

Итог

В плане локаций и активностей, которые нас тут поджидают, операция очень порадовала - такого количества адреналина я как-то еще не получал, слишком здесь все круто, опасно и тяжело.Я - большой фанат игры «СТАЛКЕР» и не мог пройти мимо операции, которая хоть немного, но связана с теми локациями и той атмосферой, которая была в любимой игре миллионов пользователей. Да, конечно, здесь свой сюжет, свои противники и свои особенности игрового процесса, но реализация «Припяти» и спецоперации выше всяких похвал. Это тот режим, в который я играю и буду играть с друзьями, потому что это весело, можно менять роли, можно потеть на максимальном уровне сложности и получать реально классные призы, можно тренироваться с командой друзей и ставить рекорды, получать достижения и нашивки.

Отдельно хочется похвалить разработчиков за новых противников и «Богомола» - такого сильного босса в игре мы еще не видели, да и реализация сражения мне тоже понравилась. Не могу сказать, что это прямо самый сложный противник в игре, ведь его можно победить слаженной работой в команде, но воевать против летающего врага всегда интересно, а когда он еще и защищен щитом - вдвойне.

Обязательно попробуйте новую спецоперацию, она принесет тонну удовольствия, особенно тем, кто фанатеет от Чернобыля, от той атмосферы, которая передается через экран монитора, радиацию и страшных противников.