Очень легкий ноутбук ASUS ExpertBook B9 оценен в $1840

Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью ExpertBook B9, главной особенностью которого стала масса в 880 граммов. Новинка также характеризуется 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, корпусом из магниевого сплава с габаритами 320:203:14,9 мм, 10-ядерным 15-Вт процессором Intel Core i7-1255U, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, одним интерфейсом USB 3.2, двумя Thinderbolt 4, разъемом HDMI 2.0b, портом micro-HDMI (здесь реализован сетевой разъём), отсутствием слота для карты памяти, батареей ёмкостью 66 Втч, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5, микрофоном с шумоподавлением и камерой с ИИ. Цена ноутбука составляет 1840 долларов.