Очередные фото с камеры Hasselblad в OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus поделилась очередной порцией фотографий, сделанных на основную камеру смартфона OnePlus 9 Pro. В её создании участвовала легендарная шведская компания Hasselblad. В главном модуле будет использоваться топовый датчик изображения Sony IMX789, а в сверхширокоугольном модуле – Sony IMX766. Также устройству прочат главный 8-Мп модуль телефото и 2-Мп модуль для макрофотографии, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ флеш-памяти. Аппарат уже успели протестировать в AnTuTu, где он набрал 660 тысяч баллов. Официальный релиз смартфонов серии OnePlus 9 состоится 23 марта.